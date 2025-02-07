Самые красивые девушки с точки зрения науки: хирурги говорят, их лица — идеал

Секрет супермоделей — идеальная симметрия черт лица, природная гармония, словом, живое воплощение золотого сечения Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Говорят, красота в глазах смотрящего. Однако даже у такой тонкой материи, как внешняя привлекательность, есть научное обоснование. Идеальные черты лица можно вычислить по строгим формулам, и супермодели доказывают это на практике. Давайте посмотрим на тех, чья внешность угодила не только природе, но и знаменитому принципу золотого сечения.

Что такое золотое сечение

Разгадать загадку красоты люди пытались еще в Древней Греции. Например, математик Евклид предположил, что существует некая пропорция, которая лежит в основе гармонии. Представьте, что вы делите отрезок на две части так, чтобы маленькая часть относилась к большой так же, как большая ко всему отрезку.

Этот принцип можно заметить, если посмотреть на спираль ракушки или узор лепестков подсолнуха. Такую пропорцию назвали «золотым сечением». Даже внешность человека чаще всего подчиняется этому принципу: чем ближе черты лица к этому соотношению, тем более привлекательными они кажутся нашему глазу.

Формулой золотого сечения решил воспользоваться лондонский пластический хирург Джулиан де Сильва. С ее помощью он вычислил самых красивых супермоделей мира и назвал 10 королев подиума с точки зрения идеальной симметрии и классических черт лица.

10-е место: Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл — живая легенда мира моды, женщина, которую прозвали Черной Пантерой подиума. Первая темнокожая модель на обложке французского Vogue, икона, чье имя стало синонимом силы, грации и сложного характера.

Смотреть на Наоми — одно удовольствие Источник: naomi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Будущая звезда модельного бизнеса родилась в Лондоне, воспитывалась строгой матерью-балериной, а в 15 уже блистала на обложке журнала Elle. В 90-е девушку называли одной из «большой шестерки» супермоделей. Высокие скулы, завораживающий взгляд, грациозная походка — Наоми сделала модные дефиле настоящим шоу.

Ее карьера — это не только культовые показы для Versace, Chanel, Dior и Valentino, но и скандалы с ассистентками, драки в самолете, избиение папарацци, а также благотворительность, дружба с Майклом Джексоном и Нельсоном Манделой (он, кстати, называл ее «почетной внучкой»).

Черная Пантера подиумов хороша в любом образе Источник: naomi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











По мнению Джулиана де Сильва, соответствие внешности Наоми Кэмпбелл золотому сечению — 89,26%.

— Она на втором месте за практически идеальные брови (89,9%), но получила низкую оценку за подбородок (80,4%).

9-е место: Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски — женщина, которая взорвала индустрию моды и соцсети. Она не просто модель, а настоящий феномен: одинаково уверенно чувствует себя и на подиуме, и в акциях протеста, и в откровенной фотосессии.

По этой девушке сохнут миллионы мужчин Источник: emrata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Она родилась в Лондоне, выросла в Калифорнии и с юных лет постигала искусство: ее отец был художником, а мать — профессором литературы. Однако она выбрала другой путь — еще в школьные годы стала моделью, а повзрослев, начала сниматься в откровенных фотосессиях, клипах и кино. Мир впервые заметил ее в скандальном клипе на песню Робина Тика и Фаррелла Уильямса Blurred Lines. С тех пор Эмили превратилась в настоящую икону стиля и сексуальной революции.

Эмили не просто красотка-супермодель, но и автор бестселлера Источник: emrata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сегодня Ратаковски — одна из самых востребованных моделей, снимается для Vogue, Harper’s Bazaar, Sports Illustrated, создает собственные коллекции купальников, пишет книги и не боится говорить то, о чём другие предпочитают молчать. Эмили сводит с ума мужчин со всего мира, а ее красота соответствует золотому сечению на 89,37%.

— У Эмили почти идеальный нос, он составляет 99,56% — это наивысшая оценка в списке, — рассказывает де Сильва. — Ее губы на втором месте — 98,17%, а на вершину не позволили подняться низкие баллы за брови (79%) и линию подбородка (76,8%).

8-е место: Кара Делевинь

Кара Делевинь — это хулиганка в мире высокой моды, девушка с самыми узнаваемыми бровями планеты. Ее имя стало синонимом смелости, эпатажа и умения не следовать правилам, а переписывать их под себя.

От красотки просто не оторвать глаз Источник: caradelevingne / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кара родилась в 1992 году в Лондоне. Ее мать, Пандора Делевинь, работала в Vogue, отец был успешным предпринимателем. Детство будущей модели прошло среди лондонской богемы, но не было безоблачным: Кара с юных лет боролась с депрессией и тревожностью.

В мир высокой моды Кара ворвалась в 2011 году и почти сразу стала музой Burberry, Chanel и Dior. Ее резкие скулы, кошачий взгляд и фирменные густые брови сделали ее новой супермоделью поколения зумеров. Она ходит в костюме из кольчужной сетки, дурачится за кулисами и не боится быть собой в мире, где все стремятся к идеалу. Но Делевинь никогда не ограничивалась только подиумом: она пробовала себя в музыке, снималась в кино, писала книги.

Умница, красавица — одним словом, звезда Источник: caradelevingne / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кара Делевинь ворвалась в горячую десятку супермоделей с безупречной внешностью — ее лицо соответствует золотому сечению на 89,97%.

— У Кары Делевинь идеальные губы (98,5%) и брови (94%), — отмечает де Сильва.

7-е место: Лю Вэнь

Лю Вэнь — женщина, которая разрушила стереотипы и доказала, что красота не имеет границ. Она стала первой азиатской супермоделью — лицом Estée Lauder и ангелом Victoria’s Secret.

Лю Вэнь — живое воплощение золотого сечения Источник: liuwenlw / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Лю родилась в 1988 году в китайском городке Юнчжоу. Ее мама мечтала, чтобы дочь стала гидом, но Лю Вэнь выбрала другой путь — в 17 лет она приняла участие в модельном конкурсе. Выиграть не удалось, но именно этот шаг стал отправной точкой в ее карьере.

В 2007 году Лю Вэнь заметили в Пекине и отправили работать в Европу. Так начался ее путь на вершины подиумов: показы Chanel, Jean Paul Gaultier, Alexander Wang, контракты с H&M и GAP. А через два года Лю Вэнь стала первой китаянкой, вышедшей на подиум Victoria’s Secret. Вскоре последовал еще один триумф — контракт с Estée Lauder.

«Ангелочек» из Поднебесной Источник: liuwenlw / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Лю Вэнь стала не просто моделью, а символом целой эпохи, открыв дверь в высокую моду для тысяч девушек из Азии. При этом девушка остается удивительно скромной: избегает скандалов, не любит пафоса, предпочитает уютные джинсы гламурным платьям. Глядя на ее успех, можно сказать одно: мир моды давно стал международным, а стандарты красоты применимы к девушкам любой внешности. Лицо Лю Вэнь соответствует золотому сечению на 90,98%.

6-е место: Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер считается одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. Она доказала, что успех — это не только происхождение, но и упорный труд.

Единоутробная сестра знаменитых Кардашьян и сама стала очень известной Источник: kendalljenner / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Родилась Кендалл в 1995 году в Калифорнии в семье, которую знает весь мир: ее отец — олимпийский чемпион, а старшие сестры — Ким, Хлои и Кортни Кардашьян. С такими родственниками можно было бы выбрать любую карьеру, а Кендалл с детства хотела быть моделью.

В 14 лет девушка подписала контракт с модельным агентством и начала сниматься в рекламе. Но настоящий прорыв случился в 2014 году, когда она вышла на подиум Marc Jacobs в прозрачном топе, с отбеленными бровями и абсолютно новым для себя образом. После этого ее карьера резко пошла вверх: Кендалл стали приглашать на показы Dolce & Gabbana, Balmain, Fendi, она подписала контракты с Estée Lauder и Calvin Klein.

У роскошной красотки немало провокационных образов Источник: kendalljenner / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2017 году Кендалл Дженнер возглавила рейтинг Forbes как самая высокооплачиваемая модель мира. Ее лицо украшает обложки Vogue, при этом Кендалл остается самой «тихой» из всего звездного семейства. Она избегает скандалов, редко говорит о личной жизни и не терпит папарацци. Супермодель любит ездить на старых автомобилях, кататься на лошадях и не стесняется признавать, что иногда страдает от тревожности.

При этом Кендалл — профессионал высшего уровня и девушка с почти идеальной внешностью: ее лицо соответствует золотому сечению на 91%.

5-е место: Винни Харлоу

Винни Харлоу — модель, которая разрушила все стереотипы и стала символом уникальности в мире моды. Она доказала, что идеал красоты — это не стандарты, а уверенность в себе и любовь к своей индивидуальности.

Тот случай, когда девушку запомнили благодаря необычной внешности Источник: winnieharlow / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Родилась Винни в Канаде в 1994 году. В детстве у нее на лице развилось витилиго — заболевание, которое вызывает потерю пигментации кожи. Из-за этого ее дразнили в школе. Но вместо того, чтобы прятаться, Винни сделала свою уникальность главным достоинством.

Ее путь в мир моды начался довольно неожиданно: в 2014 году Винни приняла участие в американском шоу будущих топ-моделей. Ее лицо и стиль быстро привлекли внимание ведущих модных агентств и дизайнеров. Вскоре Винни подписала контракт с Desiree.

С каждым Винни Харлоу становилась всё более востребованной моделью и снималась для Fendi, Versace, Dior и Chanel. Она сотрудничает с большими модными изданиями — Vogue и Elle, а также является лицом Tommy Hilfiger, Levi’s и Bumble.

Винни занимается общественной работой и использует свою популярность, чтобы вдохновлять других людей с витилиго и другими особенностями внешности не скрывать их, а гордиться собой. «Я учу женщин и мужчин любить себя такими, какие они есть, и это делает их сильнее», — заявляет модель.

Винни получила корону «Мисс Вселенная — Египет» Источник: winnieharlow / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Черты лица Винни Харлоу приближаются к идеалу — 91,03% по принципу золотого сечения. Своим примером супермодель доказала: красота может быть разнообразной и уникальной.

— Общая оценка формы лица у Винни Харлоу самая высокая — 98,6 процента, — считает де Сильва.

4-е место: Джордан Данн

Джордан Данн — одна из самых востребованных моделей современности, которая подтвердила, что красота не имеет границ.

Супермодели просто доказывают, что идеальная гармония существует Источник: jourdandunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Родилась Джордан в 1990 году в Лондоне. С детства ее привлекала мода, но путь к успеху начался не с модных показов. В подростковом возрасте Данн начала работать в магазине одежды, где ее случайно заметили агенты.

Редкая внешность девушки привлекла внимание профессионалов, и через год она подписала контракт с модельным агентством. Через год фото Джордан уже красовалось на обложках крупнейших модных изданий. Ее приглашали на показы Burberry, Prada, Alexander McQueen, Tom Ford.

Но Джордан не ограничивается только модельным бизнесом. В 2013 году она запустила собственную линию одежды. Кроме того, она активно работает с благотворительными фондами, поддерживающими женское образование.

Эта девушка — само очарование! Источник: jourdandunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Джордан Данн ломает стереотипы о красоте — внешность девушки приближена к золотому сечению на 91,39%.

— Это самая красивая из нынешних супермоделей, — признался доктор де Сильва. — Она набрала высокие баллы почти по всем критериям и оказалась на вершине рейтинга по форме лица (97,1%) и положению глаз (97,3%). Однако у нее низкая оценка из-за формы носа (88,9%) и лба (89%).

3-е место: Жизель Бундхен

Жизель Бундхен — одно из самых ярких имен в истории мировой моды, символ элегантности, красоты и невероятного успеха.

У Жизель и имя запоминающееся, и внешность Источник: gisele / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Жизель выросла в маленьком бразильском городке. Когда ей исполнилось 14 лет, девушку заметили скауты модельного агентства в Сан-Паулу. Она начала карьеру с участия в местных модных показах и рекламных кампаниях. Однако вскоре лицо Жизель стало настолько узнаваемым, что ее начали приглашать на показы мировых брендов.

Бразильская модель буквально взорвала подиумы в начале 2000-х. Она подписала контракты с такими гигантами модной индустрии, как Chanel, Versace, Louis Vuitton, Balenciaga, Valentino. Участие в показе Victoria’s Secret принесло ей невероятную популярность.

В 2004 году, когда Жизель было всего 24 года, она уже была признана самой высокооплачиваемой моделью в мире. Ее имя стало символом успешной карьеры в модной индустрии. Но Жизель Бундхен не ограничивается только модельной карьерой. В 2009 году она оставила карьеру «ангела» Victoria’s Secret, а вскоре стала заниматься благотворительностью, экологическими проектами и предпринимательством. Жизель известна как экоактивист, особенно в вопросах борьбы с вырубкой лесов в ее родной Бразилии.

Жизель Бундхен — живое доказательство, что золотое сечение работает не только в математике, но и в мире красоты Источник: gisele / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Жизель также построила успешную карьеру как бизнесвумен, запустив собственную линию одежды и аксессуаров. Она является одной из немногих моделей, чья популярность только усилилась со временем. Жизель Бундхен — это не просто супермодель, ее внешность близка к совершенству. Соответствие золотому сечению, по версии хирурга Джулиана де Сильвы, — 93,11%.

— У Жизель Бундхен идеальное расстояние между носом и губами (99,4%), — считает он.

2-е место: Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд — имя, которое стало синонимом мировой красоты, элегантности и непревзойденного стиля. Она появилась на свет в 1966 году в США, в семье инженера и домохозяйки. Синди отличалась особенной внешностью, и в 16 лет скауты модельного агентства предложили ей сделать карьеру на подиуме.

Эта девушка стала легендой подиума Источник: cindycrawford / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Уже через год Синди подписала свой первый контракт, а ее лицо стало появляться в журнале Seventeen. Но по-настоящему знаменитой Синди Кроуфорд стала в начале 90-х годов: ее фото украшало обложки Vogue, Elle, Harper's Bazaar и Sports Illustrated. А появление в рекламе крупнейших мировых брендов и участие в показах Versace и Chanel сделали ее одной из самых востребованных моделей в мире.

Синди была настоящим символом эпохи. Ее стиль и харизма привлекали внимание миллионов по всему миру, а родинка на левой щеке сделала девушку легко узнаваемой и особенной. В 1995 году она вышла замуж за актера Ричарда Гира — этот союз стал одним из самых обсуждаемых в мире шоу-бизнеса.

После завершения активной модельной карьеры Синди Кроуфорд не ушла в тень. Она стала успешным бизнесменом, запустив собственную линию модной одежды и косметики. Кроме того, она активно участвует в благотворительных проектах и поддерживает социальные инициативы.

Женщина — легенда: кажется, что время не властно над ней Источник: cindycrawford / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Синди Кроуфорд почти приблизилась к идеалу красоты — 93,87% соответствия принципам золотого сечения.

— Одна из звезд начала эпохи супермоделей в 1980-х годах заняла второе место и набрала наивысший общий балл в трех категориях: за подбородок 99,6% от совершенства, положение глаз — 99,4% и лоб — 98,6%, — сказал доктор Де Сильва. — Она бы победила, если бы не получила низкую оценку за губы — 84%.

1-е место: Кейт Мосс

Будущая супермодель появилась на свет 1974 года в Лондоне, в обычной семье. Ее мать была домохозяйкой, а отец — рабочим. С детства Кейт не отличалась яркой внешностью, но по мере взросления ее лицо становилось всё более запоминающимся. В 14 лет она впервые оказалась на подиуме и сразу привлекла к себе внимание профессионалов мира моды. Девушка не соответствовала стандартам красоты того времени: в отличие от пышногрудых моделей с роскошными формами, Кейт была худой.

Кейт Мосс — практически совершенство Источник: katemosslatest / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Вскоре Мосс заметили ведущие мировые бренды и фотографы. Она стала лицом Calvin Klein благодаря уникальной способности «играть» в кадре. Ее манера позировать перед камерами и скромность сделали Кейт одной из самых востребованных моделей. Она не стремилась быть суперзвездой, но именно «несовершенства» и сделали ее по-настоящему культовой в начале нулевых — тонкие черты лица, маленький рост, худощавое телосложение.

Личная жизнь Кейт Мосс часто становилась добычей папарацци. Особенно много таблоиды писали о ее романе с Джонни Деппом. После ухода с подиума Кейт продолжила карьеру в модной индустрии в качестве дизайнера и амбассадора брендов.

Формула красоты давно известна — золотое сечение. И супермодели — лучшее доказательство Источник: katemosslatest / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кейт Мосс стала настоящей иконой моды, чья внешность больше всего соответствует канонам красоты — 94,14%.

— Внешность Кейт набрала высокие баллы по соответствию золотому сечению. Особенно сильно это заметно по почти идеально очерченной линии подбородка, которая получила наивысшую оценку в 95,6%, — отметил Де Сильва.

Формула красоты раскрыта — это принцип золотого сечения Источник: Городские медиа

Золотое сечение: идеал красоты или миф

Может ли золотое сечение быть универсальным критерием красоты? Мы решили узнать у пластических хирургов, насколько эта формула отражает реальную привлекательность человека.

— Я бы руководствовался фразой, что красота в глазах смотрящего, но никак не в золотом сечении. Оно не может быть универсальным критерием красоты ввиду расовых различий, — полагает хирург Максим Усунгван. — Золотое сечение влияет только на восприятие того человека, который знает об этом принципе и может замерить те или иные параметры в чертах лица, например в косметологии и пластической хирургии. А для неподготовленного человека вряд ли такие вещи будут иметь важное значение.

Максим Усунгван — реконструктивно-пластический хирург, онколог.

— Совпадение этих параметров в природе встречается редко и носит, скорее, теоретический характер, — считает хирург Амина Кибишева. — Золотое сечение — лишь один из способов измерения пропорций лица и не может служить «гарантом» привлекательной внешности.

Амина Кибишева — челюстно-лицевой хирург, пластический хирург, кандидат медицинских наук.

В то же время хирурги сходятся во мнении: нельзя утверждать, что лица, не соответствующие золотому сечению, должны быть некрасивыми и непривлекательными.