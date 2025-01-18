В 40 выглядит на 25: рыжеволосая красотка-модель поделилась секретами молодости

Наталья блистает на сцене наравне с 20-летними моделями Источник: Наталья Коробицына / личный архив











Жительнице Котласа Наталье Коробицыной 41 год. Она начала участвовать в конкурсах красоты после 35. Северянка в отличной форме и с легкостью может составить конкуренцию красоткам помоложе. Недавно она стала лицом «Top Model of Universe — 2024», финал которого прошел в Малайзии. Наталья рассказала 29.RU, как держит себя в тонусе, и дала советы ровесницам, которые тоже хотят быть неотразимыми 24/7.

Днем Наталья Коробицына работает бухгалтером, а вечерами учит женщин всех возрастов ходить на каблуках. Она преподает дефиле в модельной школе Котласа и ведет авторские курсы.

— Это курсы для женщин от 18 до бесконечности, где они в течение двух месяцев проходят уроки по дефиле, фотопозированию, актерскому мастерству, посещают мастер-классы (по макияжу, прическе, этикету и др. — Прим. ред.). Мы делаем необычные фотосессии для того, чтобы студентки посмотрели на себя с другой стороны, — объясняет Наталья.

Тот, кто думает, что ходить красиво на каблуках легко, сильно ошибается. Наталья Коробицына преподаватель модельной школы

А еще рыжеволосая красавица — в числе организаторов регионального конкурса «Мисс и Миссис Севера». Она курирует участниц и вдохновляет их на победы:

— Я режиссер-постановщик, также провожу мастер-классы и сижу в жюри, на своем примере показываю, как дальше развиваться, как можно раскрыть себя. Уже четвертый год подряд мы проводим конкурс, где участницам до 50, правда, уже и эти границы не ставим.

Наталья (в центре) с участницами конкурса Источник: Наталья Коробицына / личный архив











Вместе с мужем Наталья воспитывает дочь-подростка. У нашей героини два высших образования, юридическое и бухгалтерское. В бьюти-сфере она относительно недавно, с 2021 года.

— Поучаствовала в одном конкурсе, потом уехала в Москву, там стала «I Вице-Мисс Российская красавица». И с этого всё и началось. Мне кажется, каждая девочка мечтает быть принцессой. Почему бы не попробовать воплотить детскую мечту в реальность, когда ты уже состоялась на работе, и в семье все хорошо.

Наталья считает, что нужно воплощать в жизнь мечты Источник: Наталья Коробицына / личный архив

Наталья признается, что люди часто удивляются, когда узнают, сколько ей лет. Она рассказала, как ухаживает за собой и что помогает ей выглядеть моложе:

— Не спорю, генетика играет одну из главных ролей, но работа над собой — тоже немаловажный фактор. Спортзал, йога, любая спортивная нагрузка, даже просто ходьба — уже плюсик. Я занимаюсь уроками дефиле и хожу в зал, где у меня есть тренер. Плюс ко всему, честно сказать, люблю спать. Нужно высыпаться, чтобы хорошо выглядеть. И питание тоже никуда не деть. Я ем практически все, но по чуть-чуть. Пытаюсь после шести не есть и, если хочу сладкого, то позволяю его себе только днем.

В первую очередь нужно полюбить себя, тогда по-другому начнешь относиться к телу, в целом — к внешнему виду. Наталья Коробицына преподаватель модельной школы

Подтянутая фигура Натальи — отчасти результат танцевального прошлого. 10 лет она занималась индийскими танцами, потом ушла в стрип-пластику.

— Танцы — всегда плюс. Они позволяют раскрепоститься, чувствовать тело, — говорит наша собеседница.

Наталья со своими ученицами Источник: Наталья Коробицына / личный архив

Ученицы Натальи всех возрастов Источник: Наталья Коробицына / личный архив











На собственном примере Наталья Коробицына поняла, что нужно искать способы для раскрытия женской энергии, даже если ради этого придется выйти из зоны комфорта.

— Пробовать то, что не делали никогда. Не обязательно прямо на конкурс красоты идти. Например, многие говорят: «Ой, куда я на танцы? Мне 50 лет». А вот сходите, вдруг понравится. Когда мы начинаем что-то другое, у нас появляются новые нейронные связи, мы начинаем видеть немножко больше, чем в обыденной жизни. Не нужно бояться чужого мнения. Наверное, из-за того, что мы воспитаны в советское время, где были только понятия «мать», «жена», «работник», многие женщины живут до сих пор с пониманием, что в 40 лет должны сидеть дома у телевизора, плести носочки, варить супы. Я не отговариваю от этого. Это тоже нужно делать, но и себя, любимую, нужно правильно чем-то наполнять.

По словам Натальи, наблюдается тенденция, когда женщины начинают уделять больше внимания себе. Это одна из причин, почему конкурсы красоты стали так популярны.

— Женщины с возрастом начинают за собой ухаживать. Заметили, что в 50 лет многие выглядят просто шикарно. Это стало довольно модно, хочется себя показать, какая я молодец, что ухаживаю за собой.

На одном из конкурсов Источник: Наталья Коробицына / личный архив

По мнению Натальи, конкурсы красоты приносят положительные эмоции не только участницам, но и зрителям:

— В нашей жизни сейчас столько негатива. Люди хотят видеть праздник. В России много конкурсов. И многие из них шикарные.

Наталья считает, что опыт, полученный в бьюти-сфере, помог ей начать новую, более яркую жизнь.