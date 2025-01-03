Время взяться за голову: эти 10 стрижек будут в моде весь 2025 год

В тренде простота и минимум усилий на прическу Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Топовые hair-стилисты решили в 2025 году не изобретать велосипед, а пойти по протоптанной дорожке трендов 2024, главная прелесть которых — простота, ухоженность и воздушность. Можно позволить себе по утрам поспать на часик подольше, потому что большая часть стрижек заточены под красоту без томительных часов с утюжком в одной руке и стайлингом в другой. Для всех, кто хочет сменить имидж, показываем самые модные стрижки на разную длину волос.

Модные стрижки на короткие волосы

Пикси

Знаменитая стрижка из 60-х в этом году снова с нами. Пикси нередко становится визитной карточкой знаменитостей. Ее в свое время примеряли (и довольно успешно) Твигги, Одри Хэпберн, принцесса Диана. Такая прическа выглядит бунтарской и дерзкой, но при этом без перегиба. Удлиненная челка добавляет лицу детской непосредственности, удлиняет шею, помогает скинуть несколько лет.

Источник: voguemagazine / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Бытует мнение, что на коротких волосах нельзя разгуляться в выборе причесок — а вот и неправда! Для особого мероприятия вы можете добавить стрижке побольше гранжа с помощью эффекта мокрых волос, отдать предпочтение легким волнам или выпрямить каждую прядь и закрепить невидимками.

Базз-кат

Первоначально базз-кат была мужской стрижкой, но — спасибо эмансипации — в 2025 году любая женщина может ее позволить и ярко заявить о себе миру.

Источник: caradelevingne / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ультракороткая длина избавляет от любых затрат на прическу и станет отдельным украшением в образе. В определенные моменты своей жизни стрижку базз-кат носила подружка Шнурова Инстасамка, актрисы Кристен Стюарт и Натали Портман.

Модные стрижки на средние волосы

Градуированое каре

В 2025 году предлагаем избавляться от стереотипа и сделать каре не из-за расставания с парнем, а просто потому, что захотелось быть на стиле. Из всех видов особенно в чести градуированное каре. Прическа как смесь боба и каре: спереди длинные пряди, которые подойдут девушкам с круглой формой лица, а сзади короткий срез.

Источник: кадр из сериала «Друзья» (18+), реж. Гари Хэлворсон, Кевин Брайт, Майкл Лембек, Warner Bros. Television, 1994–2004 год











Сменить имидж могут дамы с любым типом волос. Не важно, густые или тонкие — объем без мусса и начеса добавиться однозначно. Стрижку можно сочетать с челкой, притом как с небрежной и удлиненной, так и с прямой.

Паж

Самая своенравная стрижка в нашей подборке. Согласитесь, не каждый день встретишь девушку с такой прической? А всё потому, что, чтобы достичь того самого эффекта «шлема», где вместо брони волосы, придется постараться.

Источник: harperbazaarus / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Обязательная составляющая стрижки — челка, со всеми остальными волосами она должна создать окантованную полусферу. Без дополнительного выпрямления волос и укладки стрижка не будет так эффектно смотреться. А если у вас от природы локоны кудрявые, лучше отдать предпочтение другой прическе.

Хлопер

Вариант боба с рваными концами. Прическа выглядит немного неряшливо и дает образу пляжный вайб.

Источник: lucyhale / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Если у вас прямые волосы, то стрижка получится графичной и выделит скулы, а обладательницы волнистых прядей смогут подчеркнуть свою романтичную натуру.

Маллет

Любимая стрижка рок-музыкантов 80-х. Ее отличают четко очерченные короткие передние пряди, которые отделены от длинных сзади.

Источник: zendaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Раньше такую прическу носили рыбаки, чтобы сохранить шею от ветров и не простудиться. Сейчас маллетт может стать способом показать, что в вашем сердце живет рок-н-ролл. Стрижка долгое время была бессменной спутницей Билли Айлиш, Майли Сайрус и Йоланди Фиссер.

Шегги

Стрижка, которая стала снова в моде благодаря Тейлор Свифт и Дженне Ортега. Хотя популярности в прошлом шегги обязана мужчинам-рок звездам.

Источник: taylorswift / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Название полностью передает то, что будет у вас на голове, ведь шегги переводится как «лохматый». Если вы пользуетесь кудрявым методом, то шегги — наша отдельная рекомендация, прическа не будет выглядеть как парик, но при этом сохранит воздушность.

Стрижка на длинные волосы

Чоппи

Чоппи как родная подружится с самыми необычными окрашиваниями, так что для кардинальных преображений самое то.

Источник: sabrinacarpenter / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Омбре, балаяж или другие сложные техники будут смотреться выигрышно за счет неровных линий. Для того, чтобы уложить волосы, вы можете использовать брашинг, если хочется лишь придать объем и сделать акцент на кончиках. А для волн по всей длине нанесите стайлинг на влажные волосы, пожамкайте и высушите феном.

Каскад

Универсальная стрижка на все времена, которая добавляет объема и густоты без брашинга и мусса.

Источник: khloekardashian / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Весь секрет в многослойности за счет ступеней и удлиненной челки спереди. Такой вариант стрижки не рекомендуют носить людям с тонкими волосами, а вот по форме лица исключений нет — подходит всем.

Ровный срез

Обладательницам длинных волос можно вообще не переживать. Чтобы не выглядеть колхозницей и зайти за свою в модной тусовке, достаточно лишь поддерживать здоровый вид волос. А как это сделать? Ровный срез.

Источник: kimkardashian / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









