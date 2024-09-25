Самый модный маникюр этой осени: покажите эти 16 идей своему мастеру

Осень уже вступила в свои права, и если кое-кто еще надеется на бабье лето, то остальные достают теплые вещи и убирают подальше легкую обувь. Но смена гардероба — не единственное, о чем стоит задуматься осенью: не помешает также узнать, какой маникюр будет в тренде в этом сезоне. И у нас есть несколько модных идей дизайна ногтей.
Модные цвета и оттенки маникюра
Осенью хочется тепла и уюта, и спокойные, согревающие оттенки находят отражение в маникюре. В этом сезоне тренд на кофейные нотки. Однако о латте стоит забыть: флагманом осени-2024 стали темно-коричневые оттенки.
Понятно, что одним лишь кофе ограничиться не выйдет: он легко может наскучить. Именно так в топ пробрались и некоторые глубокие осенние (а также отдельные летние) цвета. Одним из лучших вариантов остается зеленый. Сочная трава, оливки и изумруды станут неплохим выбором этой осенью.
Красный всегда был на вершине славы, но в этом году следует остановиться на вариантах вишневого оттенка и вампирском стиле.
Горчица и золотые блики янтаря также никого не оставят равнодушным этой осенью и будут неплохим решением, если нужно разнообразить свой стиль.
Кроме того, из летнего тренда прошлого года на осень 2024-го перешли желейные и леденцовые прозрачные лаки.
Не теряют своей актуальности нюд и чистый ноготь. Этот вариант подойдет тем, кто желает подчеркнуть естественность и элегантность.
Молочный оттенок пришел на смену строгому белому. Яркость уступила позиции нежности и теплоте.
Не утрачена актуальность каменного стиля. Серые равномерные оттенки всё так же будут поражать своей эффектностью.
Для однотонной окраски ногтя стоит выбирать теплые и глубокие цвета. Это подчеркнет осеннее настроение и будет смотреться наилучшим образом. А если нужно что-нибудь поинтереснее, то можно присмотреться к дизайнам.
Оригинальный дизайн
Однотонная окраска ногтя не всегда является тем, что отражает чувства и эмоции. Глубокие оттенки можно разнообразить, добавив чуточку искусства. Этой осенью в тренде оказались следующие варианты дизайна.
Животные мотивы. Леопардовые пятна, черепаховая окраска и зебра позволят оставаться в тренде.
Растительный мир не менее интересен и всё еще неплохой вариант для осеннего дизайна. К слову, его можно оформить и в 3D-технике.
Простые линии могут украсить любой ноготь, главное — найти свой подход. Это может быть разделение на два оттенка или волнистый узор.
Френч остается на пике своей популярности и подойдет к любой форме ногтевой пластины. Но главное, что подчеркивают мастера маникюра, — выбирать металлик-вариант.
Магнитные и голографические эффекты этой осенью будут востребованы. При этом важной считается глубина.
Винтажные цветы и бело-синий фарфор также являются оригинальным решением для этой осени.
Аура приходит на смену омбре и при правильном выборе оттенков станет прекрасным вариантом для любого мероприятия.
Не стоит забывать и о 3D-дизайне. Наивные инкрустации и сложные узоры могут стать определенной изюминкой в оформлении ногтя. Главное — отказаться от чрезмерной яркости, если это не подготовка к вечеринке.
Важность форм
О форме ногтевой пластины можно говорить долго, но даже для осени здесь ничего особого не поменялось. Длинные ногти лучше будут смотреться миндалевидными и стилетообразными. Для средней длины ногтевой пластины подойдет опять же миндалевидная форма и скругленный квадрат. А для коротких ногтей хорош любой вариант, кроме стилета.
Как бы странно это ни выглядело, но власти над формой осенние тренды нейл-арта не имеют. Лучше всего оттолкнуться от собственных предпочтений и подобрать тот вариант, который будет удобен и хорошо смотрится в общем образе.
Осенние тренды маникюра в 2024 году склонны к консервативным решениям, особенно — в выборе цветов и оттенков. Больше самовыражения допустимо в дизайне, здесь можно подобрать необычный вариант оформления или интересный узор. Главное — сохранить в образе то самое чувство теплоты и комфорта. А какой маникюр вы предпочтете осенью? Делитесь в комментариях!