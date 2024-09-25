Самый модный маникюр этой осени: покажите эти 16 идей своему мастеру

Если вы раздумываете, какой маникюр сделать, то у нас есть сразу 16 вариантов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Осень уже вступила в свои права, и если кое-кто еще надеется на бабье лето, то остальные достают теплые вещи и убирают подальше легкую обувь. Но смена гардероба — не единственное, о чем стоит задуматься осенью: не помешает также узнать, какой маникюр будет в тренде в этом сезоне. И у нас есть несколько модных идей дизайна ногтей.

Модные цвета и оттенки маникюра

Осенью хочется тепла и уюта, и спокойные, согревающие оттенки находят отражение в маникюре. В этом сезоне тренд на кофейные нотки . Однако о латте стоит забыть: флагманом осени-2024 стали темно-коричневые оттенки.

Понятно, что одним лишь кофе ограничиться не выйдет: он легко может наскучить. Именно так в топ пробрались и некоторые глубокие осенние (а также отдельные летние) цвета. Одним из лучших вариантов остается зеленый . Сочная трава, оливки и изумруды станут неплохим выбором этой осенью.

Источник: Nikinailmoscow / Vk.com











Красный всегда был на вершине славы, но в этом году следует остановиться на вариантах вишневого оттенка и вампирском стиле.

Горчица и золотые блики янтаря также никого не оставят равнодушным этой осенью и будут неплохим решением, если нужно разнообразить свой стиль.

Кроме того, из летнего тренда прошлого года на осень 2024-го перешли желейные и леденцовые прозрачные лаки .

Не теряют своей актуальности нюд и чистый ноготь . Этот вариант подойдет тем, кто желает подчеркнуть естественность и элегантность.

Молочный оттенок пришел на смену строгому белому. Яркость уступила позиции нежности и теплоте.

Источник: We nail you / Vk.com











Не утрачена актуальность каменного стиля . Серые равномерные оттенки всё так же будут поражать своей эффектностью.

Для однотонной окраски ногтя стоит выбирать теплые и глубокие цвета. Это подчеркнет осеннее настроение и будет смотреться наилучшим образом. А если нужно что-нибудь поинтереснее, то можно присмотреться к дизайнам.

Оригинальный дизайн

Однотонная окраска ногтя не всегда является тем, что отражает чувства и эмоции. Глубокие оттенки можно разнообразить, добавив чуточку искусства. Этой осенью в тренде оказались следующие варианты дизайна.

Животные мотивы . Леопардовые пятна, черепаховая окраска и зебра позволят оставаться в тренде.

Источник: We nail you / Vk.com











Растительный мир не менее интересен и всё еще неплохой вариант для осеннего дизайна. К слову, его можно оформить и в 3D-технике.

Источник: We nail you / Vk.com











Простые линии могут украсить любой ноготь, главное — найти свой подход. Это может быть разделение на два оттенка или волнистый узор.

Источник: We nail you / Vk.com











Френч остается на пике своей популярности и подойдет к любой форме ногтевой пластины. Но главное, что подчеркивают мастера маникюра, — выбирать металлик-вариант.

Источник: студия красоты «Зеркала» / Vk.com











Магнитные и голографические эффекты этой осенью будут востребованы. При этом важной считается глубина.

Винтажные цветы и бело-синий фарфор также являются оригинальным решением для этой осени.

Аура приходит на смену омбре и при правильном выборе оттенков станет прекрасным вариантом для любого мероприятия.

Источник: предоставлено студией 4hands











Не стоит забывать и о 3D-дизайне . Наивные инкрустации и сложные узоры могут стать определенной изюминкой в оформлении ногтя. Главное — отказаться от чрезмерной яркости, если это не подготовка к вечеринке.

Важность форм

О форме ногтевой пластины можно говорить долго, но даже для осени здесь ничего особого не поменялось. Длинные ногти лучше будут смотреться миндалевидными и стилетообразными. Для средней длины ногтевой пластины подойдет опять же миндалевидная форма и скругленный квадрат. А для коротких ногтей хорош любой вариант, кроме стилета.

Как бы странно это ни выглядело, но власти над формой осенние тренды нейл-арта не имеют. Лучше всего оттолкнуться от собственных предпочтений и подобрать тот вариант, который будет удобен и хорошо смотрится в общем образе.