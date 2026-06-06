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Весна Только грядку загубите: эти 5 культур категорически нельзя сажать после чеснока

Только грядку загубите: эти 5 культур категорически нельзя сажать после чеснока

А вот другие овощи помогут быстро восстановить почву и получить завидный урожай

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Чеснок активно расходует питательные вещества и требует грамотного севооборота после уборки урожая | Источник: GPTЧеснок активно расходует питательные вещества и требует грамотного севооборота после уборки урожая | Источник: GPT

Чеснок активно расходует питательные вещества и требует грамотного севооборота после уборки урожая

Источник:

GPT

Чеснок считается одной из самых удобных культур для дачного участка. Он редко доставляет серьезные проблемы, хорошо хранится и помогает защитить соседние посадки от некоторых вредителей. Но после уборки урожая многие огородники задаются вопросом: что посадить на освободившейся грядке, чтобы земля не простаивала и продолжала приносить пользу?

Ответ кажется простым, однако именно ошибки в севообороте часто становятся причиной снижения урожайности, распространения болезней и истощения почвы. Если правильно подобрать культуры, которые будут расти после чеснока, можно не только получить хороший урожай, но и помочь земле быстрее восстановиться.

Секрет удачного севооборота

Даже такая неприхотливая культура, как чеснок, активно потребляет питательные вещества из почвы. Особенно заметно уменьшается запас азота и калия. Кроме того, в земле могут сохраняться возбудители некоторых заболеваний и вредители, способные поражать родственные растения.

Если из года в год выращивать на одном месте одинаковые культуры, почва постепенно беднеет, а риск болезней увеличивается. Именно поэтому опытные дачники рекомендуют ежегодно менять растения на грядках.

После чеснока лучше выбирать культуры из других ботанических семейств. Они используют иной набор питательных веществ и не страдают от тех же вредителей.

Бобовые: помогают восстановить землю

Бобовые культуры обогащают землю азотом и помогают ей быстрее восстановиться | Источник: GPTБобовые культуры обогащают землю азотом и помогают ей быстрее восстановиться | Источник: GPT

Бобовые культуры обогащают землю азотом и помогают ей быстрее восстановиться

Источник:

GPT

Одним из лучших вариантов считаются фасоль, горох и другие бобовые культуры.

Их корневая система работает как природная лаборатория. На корнях живут специальные бактерии, которые способны связывать азот из воздуха и накапливать его в почве. Благодаря этому после выращивания бобовых земля становится более плодородной.

Кроме того, такие растения редко конфликтуют с предшественником в виде чеснока и помогают поддерживать здоровую микрофлору грунта.

Для небольших участков это один из самых выгодных вариантов использования освободившейся грядки.

Огурцы и кабачки: дают отличный результат

Многие огородники успешно выращивают после чеснока огурцы, кабачки и патиссоны.

Эти культуры быстро развиваются и хорошо используют остаточный запас питательных веществ. Однако есть важное условие: грядку желательно заранее заправить перегноем или хорошо перепревшим компостом.

Огурцы, кабачки и капуста хорошо используют освободившиеся после чеснока грядки | Источник: GPTОгурцы, кабачки и капуста хорошо используют освободившиеся после чеснока грядки | Источник: GPT

Огурцы, кабачки и капуста хорошо используют освободившиеся после чеснока грядки

Источник:

GPT

Свежий навоз под огурцы и кабачки вносить не рекомендуется. Он может вызвать ожоги корней и спровоцировать развитие болезней. А вот качественная органика, внесенная заранее, поможет получить крепкие растения и богатый урожай.

Особенно хорошо такая схема работает на участках, где чеснок убирают достаточно рано.

Томаты и баклажаны: не боятся чесночных предшественников

Представители семейства пасленовых тоже входят в список удачных последователей чеснока.

Томаты, баклажаны и даже сладкий перец имеют другие болезни и вредителей, поэтому риск заражения значительно снижается. Это позволяет сохранить здоровье растений и избежать многих проблем в течение сезона.

Правда, рассчитывать на хороший урожай без подкормок не стоит. Пасленовые культуры довольно требовательны к питанию, поэтому перед посадкой желательно добавить компост, перегной или комплексные удобрения.

Томаты и баклажаны реже сталкиваются с болезнями, которые поражают чеснок | Источник: GPTТоматы и баклажаны реже сталкиваются с болезнями, которые поражают чеснок | Источник: GPT

Томаты и баклажаны реже сталкиваются с болезнями, которые поражают чеснок

Источник:

GPT

Капуста чувствует себя прекрасно

Белокочанная, цветная, брокколи и другие виды капусты тоже хорошо подходят для посадки после чеснока.

Такие растения любят плодородную почву и активно используют оставшиеся в земле ресурсы. Многие дачники отмечают, что на чесночных грядках молодая капуста нередко меньше страдает от вредителей в начале роста.

Чтобы получить плотные кочаны и хороший урожай, землю желательно заранее обогатить органикой. Особенно это важно на легких песчаных почвах.

Зелень: позволяет использовать грядку максимально эффективно

Если хочется быстро получить новый урожай, после чеснока можно посеять укроп, петрушку, салат, шпинат, рукколу и другие зеленные культуры.

Они быстро всходят, не требуют сложного ухода и позволяют получить свежую зелень уже через несколько недель. Такой вариант особенно удобен после уборки озимого чеснока в середине лета.

Многие огородники используют освободившиеся грядки именно под повторные посевы зелени, чтобы участок не простаивал до следующего сезона.

Что нельзя сажать после чеснока

Есть несколько культур, которые лучше временно исключить из списка.

  1. Сам чеснок и любые виды лука. Возвращать их на прежнее место рекомендуется не раньше чем через 3–4 года. За это время снижается риск накопления болезней и вредителей.

  2. Морковь и свекла, особенно если почва после чеснока заметно истощена. Эти культуры требуют хорошего питания и могут развиваться хуже ожидаемого.

  3. Картофель. В отдельных случаях он может страдать от некоторых общих вредителей, особенно если на участке уже были проблемы с заражением почвы.

Некоторые культуры могут занять место чеснока не раньше чем через год | Источник: GPTНекоторые культуры могут занять место чеснока не раньше чем через год | Источник: GPT

Некоторые культуры могут занять место чеснока не раньше чем через год

Источник:

GPT

Как подготовить грядку после уборки чеснока

После сбора урожая полезно удалить все растительные остатки, аккуратно разрыхлить землю и внести компост или перегной. Если почва бедная, можно дополнительно использовать древесную золу или комплексные удобрения.

Хороший результат дают посевы сидератов — горчицы, фацелии или овса. Они помогают улучшить структуру грунта, подавляют сорняки и постепенно восстанавливают плодородие.

Грамотный севооборот не требует больших затрат, но позволяет заметно повысить урожайность участка. Поэтому выбор культуры после чеснока — это не блажь, а важный шаг к здоровому и богатому огороду.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Огород Чеснок Грядка
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