Цветочные поля и кирпичный дом культуры: репортаж из деревни, где смешалось советское и купеческое

Российская деревня сегодня — это смесь из ностальгии и умиротворения, разрухи и ретровидов. Это место, где люди живут, отдыхают, откуда уезжают и куда возвращаются.
В нашей рубрике «Правда вымирают?» показываем жизнь ярославских сел и деревень. В новом выпуске — деревня Березники в 20 километрах от поселка Борисоглебского. Это место мы посетили ради одного его жителя, но об этом вы прочтете на 76.RU позже. А сейчас предлагаем окунуться в атмосферу лета в ярославской глубинке.
Березники — деревня, расположенная в Борисоглебском муниципальном округе в 45 км от Ростова Великого. По довольно старым официальным данным, в деревне проживало около 300 человек. Здесь есть детский сад, школа, дом культуры с библиотекой.
На сайте Березняковской общеобразовательной школы говорится, что первое школьное здание принадлежало частному лицу.
«Это было крытое соломой деревянное здание в 4 окна. За обучение взималась плата. Попечитель расходовал эти средства на классные принадлежности для учащихся».
Этой школе уже больше 150 лет, дата ее образования относится к 1873 году. Она несколько раз переезжала, окончательно обосновавшись в последнем здании в 1973 году.
