Цветочные поля и кирпичный дом культуры: репортаж из деревни, где смешалось советское и купеческое

В деревне есть несколько многоквартирных домов

Российская деревня сегодня — это смесь из ностальгии и умиротворения, разрухи и ретровидов. Это место, где люди живут, отдыхают, откуда уезжают и куда возвращаются.

В нашей рубрике «Правда вымирают?» показываем жизнь ярославских сел и деревень. В новом выпуске — деревня Березники в 20 километрах от поселка Борисоглебского. Это место мы посетили ради одного его жителя, но об этом вы прочтете на 76.RU позже. А сейчас предлагаем окунуться в атмосферу лета в ярославской глубинке.

Березники — деревня, расположенная в Борисоглебском муниципальном округе в 45 км от Ростова Великого. По довольно старым официальным данным, в деревне проживало около 300 человек. Здесь есть детский сад, школа, дом культуры с библиотекой.

Остановка общественного транспорта в Березняках

Собаки свободно бегают по главной улице деревни

В деревне много жилых домов

Однако среди ухоженных домов встречаются и ветхие, давно оставленные

Местный житель косит траву газонокосилкой

Пруд, клены, избушки — атмосфера!

Хорошо в деревне летом

Только посмотрите, какой ухоженный двор

В Березняках есть не только деревянные, но и кирпичные дома

Так выглядит здание школы в деревне — раньше здесь располагалась земская больница

На сайте Березняковской общеобразовательной школы говорится, что первое школьное здание принадлежало частному лицу.

«Это было крытое соломой деревянное здание в 4 окна. За обучение взималась плата. Попечитель расходовал эти средства на классные принадлежности для учащихся».

Этой школе уже больше 150 лет, дата ее образования относится к 1873 году. Она несколько раз переезжала, окончательно обосновавшись в последнем здании в 1973 году.

Здание почты России в доме, где, вероятно, могла когда-то жить купеческая семья

Раньше в Березняках было два продовольственных магазина, но сейчас работает только один

В этом здании раньше был второй магазин

По словам одного из местных жителей, он перестал работать около двух лет назад

Дом культуры, в нём проводят киносеансы и дискотеки. А внутри работает библиотека

Улица с многоквартирными домами

Мемориал солдату времен Великой Отечественной войны

Территория местного детского сада

Еще один заброшенный дом

Из деревни открываются живописные виды на зеленые поля и леса

Еще больше атмосферных сел и деревень в Ярославской области можно увидеть в нашем сериале «Правда вымирают?».

Александр Куренной
