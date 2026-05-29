Как избавиться от муравьев: семь простых и эффективных способов

Избавиться от муравьев получится локально на грядках или в теплице. Если насекомые исчезли со всего участка — это сигнал об отравлении земли

Муравьи в огороде и плодовом саду могут доставить много хлопот. Мало того, что портят урожай, так и тлю по всей даче разносят. Но не всегда нужно хвататься сразу за химию, а тем более гнать насекомых со всего участка. Собрали простые и эффективные способы борьбы с муравьями без тяжелых средств.

Как избавиться от муравьев

Бороться с муравьями на всем участке, заливая землю химией, нет никакого смысла и даже опасно. Насекомые рыхлят землю, уничтожают слизней, личинок других вредителей.

«Нужно выгнать их с грядок, особенно с клубники, также со смородины, сливы, в общем плодово-ягодного сада. Не должно быть муравьев и в теплице, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Нужно бороться и с муравьями и с тлей одновременно. Против тли можно использовать, например, мыльный раствор. У насекомых симбиоз. Муравьи растаскивают тлю по саду, а потом получают с нее молочко»

В большинстве химических препаратов от муравьев содержится диазинон и другие опасные вещества. Работа с такими препаратами требуют внимательности и защитных средств. Применять тяжелую химию на участке опасно, тем более когда есть варианты простых и эффективных способов. Избавиться от муравьев получится локально. Если насекомые исчезли со всего участка — это сигнал о серьезном отравлении земли.

Яичные шарики с борной кислотой

Один из самых простых и эффективных способов разобраться с муравейником — подкормить насекомых отравленным угощением. Для этого потребуется борная кислота, которая в аптеках стоит по 30-60 рублей.

«Нужно взять два вареных яйца и хорошенько их измельчить. Смешать с чайной ложкой борной кислоты и половиной чайной ложки сахара. Скатать маленькие шарики, рассыпать у муравейника», — объяснила Людмила Шубина.

Борная кислота для муравьев смертельна, но из-за белка насекомые унесут шарики и будут их есть. В итоге от муравейника ничего не останется.

Сода с сахаром

Есть много вариантов, чем посыпать муравейник из подручных средств. Можно смешать соду с сахарной пудрой в пропорции 1 к 1 и щедро посыпать муравейник и все, что вокруг него.

Часть дачников снимают лопатой верх муравейника и засыпают туда манку. Но доказанной эффективности у этого способа нет.

Настои от муравьев

Заливать муравейники настоями или кипятком достаточно быстрые способы, но каждый решает сам, насколько допустимы для него подобные методы.

Можно приготовить настой луковой шелухи или томатной ботвы. Также за основу можно взять протертую головку чеснока.

«Залить литр луковой шелухи 10 литрами теплой воды. Настоять 1–2 дня, процедить, добавить литр кипятка. Пролить муравейник», — объяснила агроном.

Механический способ

Если устали бороться — можно просто выкопать муравейник

Для тех, кто не хочет возиться ни с растворами, ни ждать эффекта от ядовитых шариков существует самый простой способ. Он потребует лопаты, ведра и терпения.

Можно просто выкопать муравейник. Копать придется достаточно глубоко. В среднем придется вынести 2-3 ведра земли вместе с яйцами и маткой. Копать лучше поздно вечером, когда насекомые возвращаются в гнездо.

Горячая зола

Еще один не самый гуманный, но признанный эффективным способ — засыпать муравейник горячей золой. Его также придется сначала чуть подкопать, а затем уже засыпать. Золу можно взять сразу из печки, но есть опасность самому обжечься, поэтому сыпать стоит очень аккуратно.

Нашатырный спирт

Раствор с нашатырным спиртом поможет не только избавиться от насекомых, но и отпугнуть так, чтобы не вернулись. Работать строго в перчатках и с защитой органов дыхания.

На 10 литров воды потребуется одна-две столовых ложек нашатырного спирта. Или 100 миллилитров на 10 литров.

Отпугивающие запахи

Бархатцы отпугнут не только муравьев, но и других вредителей дачи

Муравьев можно отпугнуть от огорода с помощью ароматных трав и цветов. Насекомым очень не нравится запах мяты, полыни, петрушки, розмарина, базилика. Их можно посеять вдоль грядок или частично на дорожки.