Наступил климатический сентябрь: когда потеплеет в Центральной России

Какой погоды ждать в Ярославской области

Тепло должно вернуться в Ярославль на следующей неделе

В Центральной России после 30-градусного зноя наступило резкое похолодание. В центре «Фобос» сообщили, что сейчас климат соответствует условиям сентября.

«Сейчас погодными процессами на европейской части России управляют сразу несколько фронтальных систем, в результате над регионом формируются поля мощной дождевой облачности», — сообщили в центре «Фобос».

По прогнозам, прохлада задержится в Центральной России до пятницы-субботы.

«На пик похолодание выйдет в конце рабочей недели. В средней полосе и на Северо-Западе температурный режим войдет в климатические рамки начала октября: +8…+13 градусов», — рассказали в «Фобосе».

Обстановка в атмосфере начнет меняться только в выходные, когда в разрывах облаков появится солнце и станет немного теплее. В начале следующей недели днем обещают комфортные +19…+20 градусов.

Прогноз погоды в Ярославской области:

  • вторник, 26 мая: облачно, дождь. Температура днем: +10…+14 градусов;

  • среда, 27 мая: облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +5 градусов, днем: до +13 градусов;

  • четверг, 28 мая: облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +3 градуса, днем: +14 градусов;

  • пятница, 29 мая: облачно, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +5 градусов, днем: +12 градусов;

  • суббота, 30 мая: облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +5 градусов, днем: +10 градусов;

  • воскресенье, 31 мая: облачно, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +5 градусов, днем: +15 градусов;

  • понедельник, 1 июня: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +7 градусов, днем: +19 градусов.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
38 минут
Да. Десять месяцев зима,- остальное лето Ярославское.🥶🌨☔️🌪
Гость
31 минута
Холодрыга!
