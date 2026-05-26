Наступил климатический сентябрь: когда потеплеет в Центральной России

Тепло должно вернуться в Ярославль на следующей неделе

В Центральной России после 30-градусного зноя наступило резкое похолодание. В центре «Фобос» сообщили, что сейчас климат соответствует условиям сентября.

«Сейчас погодными процессами на европейской части России управляют сразу несколько фронтальных систем, в результате над регионом формируются поля мощной дождевой облачности», — сообщили в центре «Фобос».

По прогнозам, прохлада задержится в Центральной России до пятницы-субботы.

«На пик похолодание выйдет в конце рабочей недели. В средней полосе и на Северо-Западе температурный режим войдет в климатические рамки начала октября: +8…+13 градусов», — рассказали в «Фобосе».

Обстановка в атмосфере начнет меняться только в выходные, когда в разрывах облаков появится солнце и станет немного теплее. В начале следующей недели днем обещают комфортные +19…+20 градусов.

Прогноз погоды в Ярославской области:

вторник, 26 мая: облачно, дождь. Температура днем: +10…+14 градусов;

среда, 27 мая: облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +5 градусов, днем: до +13 градусов;

четверг, 28 мая: облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +3 градуса, днем: +14 градусов;

пятница, 29 мая: облачно, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +5 градусов, днем: +12 градусов;

суббота, 30 мая: облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +5 градусов, днем: +10 градусов;

воскресенье, 31 мая: облачно, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +5 градусов, днем: +15 градусов;

понедельник, 1 июня: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +7 градусов, днем: +19 градусов.