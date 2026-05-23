Какие органические удобрения лучше использовать для огорода? Эти советы агрономов реально работают

Плодородные почвы истощаются, и необходимо вносить органические удобрения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Весной наступает подходящее время, чтобы насытить почвы полезными веществами и создать благоприятные условия для полноценного роста и развития садовых культур. Даже наиболее плодородные почвы постепенно истощаются, поэтому рано или поздно возникает необходимость внесения органических удобрений. Какие лучше применять, рассказали агрономы тюменского Россельхозцентра.

Компост можно приготовить из разложившихся растительных остатков — скошенной травы, ботвы, листьев, а также бытовых отходов. В компостной яме важно поддерживать высокую температуру, поскольку именно от нее зависит скорость разложения компонентов.

Чтобы компост созревал правильно, агрономы рекомендуют чередовать влажные и сухие слои. Если пересыпать каждый слой землей, процесс гниения пойдет быстрее. Специалисты уточняют, что компост необходимо регулярно поливать и не забывать об этом. Но не надо допускать застаивания воды.

Навоз представляет собой смесь экскрементов домашних животных с соломой и остатками сена. В его составе содержатся азот, фосфор, магний и калий. Если накрыть навозную кучу полиэтиленом и оставить примерно на год, количество вредных примесей значительно уменьшится. Агрономы отмечают, что свежий навоз использовать нежелательно: он способен повредить корневую систему растений. Для капусты, лука и помидор достаточно 3–4 кг на 1 квадратный метр, а для огурцов потребуется от 6 до 12 кг.

Компост и травяную мульчу допускается использовать ежегодно, тогда как навоз рекомендуется вносить один раз в два года.

Перегной — это компост либо навоз, перепревавший более двух лет. Его применяют для мульчирования или добавляют в лунки при высадке растений.

Специалисты не рекомендуют оставлять перегной на поверхности почвы — лучше заделывать его на глубину до 20 см.

Зола считается ценным источником калия. Она насыщает почву марганцем, бором и фосфором, а также снижает уровень кислотности. Золу можно добавлять в компост или навоз. На один квадратный метр потребуется примерно 100–120 граммов золы. Особенно хорошо на такие подкормки реагируют томаты, картофель и перец, тогда как морковь их переносит хуже.

Хорошей альтернативой навозу являются сидераты. Они обогащают грунт азотом, препятствуют развитию сорняков и помогают снизить распространение болезней и вредителей. К таким культурам относятся овес, пшеница, горох, соя, рапс, горчица, фацелия и гречиха.

«Органические удобрения имеют ряд минусов. Один из них — слишком большое количество органики, увеличивая дозу, может привести к гибели молодых растений. А также есть риск заражения посадок сорняками и грибками», — предупреждают агрономы.

Не стоит забывать и о народных способах удобрения. Луковая шелуха, внесенная при перекопке, способствует обеззараживанию грунта. Яичная скорлупа насыщает почву кальцием и помогает снизить кислотность. Опилки и кора используются как натуральная мульча, улучшающая структуру почвы, делая ее более рыхлой и мягкой.