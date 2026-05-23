«Голова может заболеть»: эксперты — о том, опасно ли нести сирень домой

Не опасно ли приносить в дом сирень — ответы экспертов

Май! Городские дворы благоухают, манящий запах цветущей сирени разносится вокруг. Фиолетовую веточку так и хочется сорвать и унести домой. Однако не спешите этого делать.

Во-первых, за это могут наказать. Во-вторых, бытует мнение, что ароматная сирень может вызвать головную боль и бессонницу. Так ли это? Узнали у экспертов.

Почему сирень так пахнет

На просторах интернета многие связывают опасность сирени с веществом, которое находится в ее составе — сирингином. Разобраться в химии сирени нам помог кандидат химических наук РТУ МИРЭА Андрей Викторович Дорохов.

— Об опасности сирингина, могу сказать, что это всё ерунда. Сирингин есть в цветах и коре сирени, но гликозиды не летучи. Чтобы сирингином отравиться, надо сирень съесть, — объяснил эксперт.

Сирингин — биологически активное вещество, относящееся к группе сердечных гликозидов.

Запах сирени, по словам химика, обусловлен терпеновым углеводородом бета-оцименом, сиреневым альдегидом, сиреневым спиртом, дибензиловым эфиром, фарнезолом и бензальдегидом. Получается, сирингин вообще никак не влияет на аромат растения.

Голова может заболеть просто от длительного запаха, а также при длительном вдыхании некоторых летучих веществ сирени. Андрей Дорохов кандидат химических наук

Сирень не единственное весеннее растение, которое так специфически благоухает. Например, эксперт назвал черемуху и жасмин. От их запаха голова также может заболеть, но здесь, как и с сиренью, — только от тщательного вдыхания.

Вырабатывает эфирные масла

Заведующая Гербарным фондом кафедры биологии и методики обучения биологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Зоя Секацкая тоже считает, что наша обыкновенная сирень из семейства маслиновых вряд ли может принести вред человеку. Разве что у вас аллергия на растение.

— Единственное, что может быть, — это аллергия. Тогда, конечно, и бессонница и головокружение могут появиться, — рассказала Зоя Степановна.

Специфический сильный запах сирени, как объясняет специалистка, связан с синтезом эфирных масел, которые вырабатываются в железистых клетках лепестков и других частях цветка. Эти масла сирень вырабатывает неспроста.

— Растение — это целая лаборатория, которая может выделять и алколоиды, и спирты, и эфиры. Причем у каждого растения они свои. Сирень, например, своим ароматом привлекает особых мелких насекомых, которые ее опыляют: пчел, бабочек, шмелей и других, — объяснила заведующая Гербарным фондом ЯГПУ.

Для домашних питомцев, если у них нет аллергии, сирень также не представляет опасности. Как утверждает эксперт, с животными ничего не будет, даже если они начнут жевать лепестки сирени.

Ядовитой сирень не считается. Испокон веков ее приносили в дом. Конечно, не стоит ставить большие букеты в тесных непроветриваемых помещениях, а так — ничего страшного. Зоя Степановна Секацкая заведующая Гербарным фондом ЯГПУ

Мнение лор-врача

О вреде благоухающего аромата сирени мы также решили спросить у отоларинголога. Специалист Евгений Рогозкин из Ярославля рассказал, что особой опасности сирень не несет. С точки зрения медицины, слизистая носа здорового человека от запаха весеннего растения не раздражится.

— Зачастую сирень домой приносят те, у кого нет аллергии. Весна для аллергиков — это катастрофа, а приносить домой аллергены — это издевательство над собой, — рассказал врач.

По словам отоларинголога, если вы не в курсе, что у вас есть аллергия на сирень, то определить ее можно по симптомам любой непереносимости цветения. У человека появляется:

слезотечение;

чихание;

выраженный насморк («как вода»);

отеки на веках;

мелкая сыпь на коже лица и рук (иногда).

Симптомы могут говорить об аллергии, если нет признаков ОРВИ (температуры, кашля, ломоты тела и прочего).

Заметив у себя перечисленное, стоит обратиться в кабинет врача-аллерголога. Сирень в таком случае лучше не оставлять дома.

— Существует приблизительный календарь цветений, по которому можно сориентироваться, какое именно растение вырабатывает пыльцу в определенный временной период, — объяснил специалист.

Сирень, например, с наступлением июля вообще не несет никакой угрозы. Евгений Рогозкин лор-врач

Кстати, ранее в Роскачестве предупреждали, что срывать сирень в городах на общественных территориях нельзя, это карается законом. За сбор букета можно получить штраф или даже арест до 15 суток. Всё потому, что растения в городских парках, скверах и в прочих подобных местах являются муниципальной собственностью.