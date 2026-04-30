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Страна и мир Сорвал сирень — получил срок: что грозит за безобидный букет

Сорвал сирень — получил срок: что грозит за безобидный букет

Об этом предупредили в Роскачестве

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Собирать такие букеты без последствий можно лишь в собственном саду | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСобирать такие букеты без последствий можно лишь в собственном саду | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Собирать такие букеты без последствий можно лишь в собственном саду

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

За сбор сирени, произрастающей на общественных территориях, можно получить штраф или даже арест до 15 суток. О правилах и последствиях за нарушения напомнили в Роскачестве.

«Те деревья, которые растут на общественных территориях, на территориях муниципальных образований, в скверах, парках — это все-таки муниципальная собственность», — сказала заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

По ее словам, причинение ущерба муниципальной собственности карается Административным кодексом. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа либо ареста на срок до 15 суток, в зависимости от размера ущерба.

В списке санкций за нарушения и уголовная ответственность. Это грозит человеку, если он собирал сирень для ее продажи.

Собирать такие букеты без последствий можно лишь в собственном саду.

«Конечно, мы сейчас не оцениваем экологический ущерб, потому что существует мнение, что, действительно, сирень ломать нужно, потому что это помогает дереву расти. На самом деле это не так: это ущерб экологии, но это уже совсем другая история», — добавила Саратцева в разговоре с РИА Новости.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Весна Сирень Штраф Арест Уголовная ответственность Роскачество Экология
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Комментарии
12
Гость
30 апреля, 21:34
Все дворы уставлены тачками, а вы заливаете про ущерб экологии от сломанной ветки. Кукуху свою давно проверяли?
Гость
30 апреля, 14:34
Да уж каждое действо, шаг шагни, приляпывают к определенной статье! Бюджет таким образом пополняют. Самим-то нормально дураками выглядеть или уж все-равно, лишь бы бабки были
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Гость
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