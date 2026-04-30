Сорвал сирень — получил срок: что грозит за безобидный букет

За сбор сирени, произрастающей на общественных территориях, можно получить штраф или даже арест до 15 суток. О правилах и последствиях за нарушения напомнили в Роскачестве.
«Те деревья, которые растут на общественных территориях, на территориях муниципальных образований, в скверах, парках — это все-таки муниципальная собственность», — сказала заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.
По ее словам, причинение ущерба муниципальной собственности карается Административным кодексом. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа либо ареста на срок до 15 суток, в зависимости от размера ущерба.
В списке санкций за нарушения и уголовная ответственность. Это грозит человеку, если он собирал сирень для ее продажи.
Собирать такие букеты без последствий можно лишь в собственном саду.
«Конечно, мы сейчас не оцениваем экологический ущерб, потому что существует мнение, что, действительно, сирень ломать нужно, потому что это помогает дереву расти. На самом деле это не так: это ущерб экологии, но это уже совсем другая история», — добавила Саратцева в разговоре с РИА Новости.