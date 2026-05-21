НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

2 м/c,

ю-в.

 758мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Известные ярославцы — о матче «Локомотива»
Что будет с ЯрГЭТ
Самое время купить квартиру
Ярославец на «Поле чудес»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Ликвидация «зеленых масел»
Когда придет прохлада
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Весна «Не пользуйтесь мобильным телефоном»: выпустили экстренное предупреждение о погоде в Ярославской области

«Не пользуйтесь мобильным телефоном»: выпустили экстренное предупреждение о погоде в Ярославской области

Когда в регионе пройдет гроза

548
В Ярославской области пройдет гроза | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области пройдет гроза | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области пройдет гроза

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области 21 мая пройдет гроза с усилением ветра порывами в 15 метров в секунду. Непогода ожидается в период с 11:00 до 21:00, рассказали в региональном РСЧС.

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоёмов. Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Будьте внимательны и осторожны», — рассказали в РСЧС Ярославской области.

Телефон экстренных служб — 112.

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 21 мая в Ярославской области +25 градусов, вечером +22 градуса. Переменная облачность, без осадков.

Однако в Ярославском ЦГМС рассказали, что днем 21 мая ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер: юго-восточный, 3-8 метров с секунду.

Также по прогнозам Ярославского ЦГМС, кратковременный дождь и гроза в отдельных районах ожидаются и днем 22 мая. Температура днем от +26 до +31 градуса.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Гроза Экстренное предупреждение РСЧС
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
54 минуты
Так сразу бы связь и отключили. Из благих намерений.
Гость
3 минуты
Телефоны и интернет запретить для народа! Оставить для связи с населением несколько газет Единой России
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Рекомендуем