«Не пользуйтесь мобильным телефоном»: выпустили экстренное предупреждение о погоде в Ярославской области

В Ярославской области 21 мая пройдет гроза с усилением ветра порывами в 15 метров в секунду. Непогода ожидается в период с 11:00 до 21:00, рассказали в региональном РСЧС.
«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоёмов. Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Будьте внимательны и осторожны», — рассказали в РСЧС Ярославской области.
Телефон экстренных служб — 112.
По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 21 мая в Ярославской области +25 градусов, вечером +22 градуса. Переменная облачность, без осадков.
Однако в Ярославском ЦГМС рассказали, что днем 21 мая ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер: юго-восточный, 3-8 метров с секунду.
Также по прогнозам Ярославского ЦГМС, кратковременный дождь и гроза в отдельных районах ожидаются и днем 22 мая. Температура днем от +26 до +31 градуса.