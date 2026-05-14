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Весна Обустраиваем дачу Обзор Какие арбузы посадить на даче: 5 беспроигрышных сортов

Какие арбузы посадить на даче: 5 беспроигрышных сортов

Они точно успеют созреть в срок

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Если правильно выбрать сорт арбуза, урожай вас точно порадует | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЕсли правильно выбрать сорт арбуза, урожай вас точно порадует | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Если правильно выбрать сорт арбуза, урожай вас точно порадует

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Для опытных садоводов арбузы на даче давно перестали быть экзотикой. Если знать, какие сорта посадить, их можно вырастить даже в Сибири. Сегодня есть множетсво скороспелых разновидностей, которые точно приживутся на ваших грядках.

И если вы давно хотели вырастить арбуз у себя на даче, но не знали, с какой стороны взяться за это дело, у нас как раз на этот случай есть подробная инструкция от опытного агронома и кандидата сельскохозяйственных наук Людмилы Шубиной. Она по полочкам разложила самые сладкие и легкие в выращивании арбузы.

«Сахарный малыш», или «шуга бейби»

Это один из самых изестных сортов арбузов, которые легко выращивать. Ультраранний, с содержанием сахара в 10–12%. Арбузы получаются по 3–5 килограммов. У плода темная кожура, на которой слегка видны полоски.

«Огонек»

Сорт с небольшими, но сладкими плодами. Арбузы получаются круглыми, как шарики. Это раннеспелый сорт с умеренным содержанием сахара в 7,2–11%. Можно получить плоды по 1,7–2,3 килограмма.

«Кримсон»

Раннеспелый сорт арбузов с большими плодами по 7–12 килограммов. Хорошо плодоносит и вызревает в теплицах. Содержание сахала около 10–13%.

«Трофи»

Арбуз любят за умеренную сладость в 8–10% сахара и устойчивость к растрескиванию. Это раннеспелый сорт, плоды которого могут достигать 6–12 килограммов.

«Мулат»

Раннеспелый арбуз со средними плодами, которые достигают примерно 3–9 килограммов. У него темная кожура с едва различимыми полосками. Среднее содержание сахара — около 10–13%.

Когда высаживать арбузы

По словам агронома, важно обращать внимание на возраст рассады на момент высадки — он должен быть около 30 дней.

— Сеять арбузы нужно на рассаду с 1 по 10 мая, а в открытый грунт высаживать в самом конце мая, а лучше в начале июня, — советует Людмила Шубина. — Сорта выбирать скороспелые, лучше, чтобы плоды были небольшие.

А вы пробовали выращивать арбузы на даче?

Нет, мне проще купить
Еще нет, но давно хочу попробовать
О да, у меня прекрасно всё растет
Мне и без арбузов хватает работы
У меня нет дачи
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Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Дача Сад Огород Арбуз Рассада Май Весна
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Комментарии
3
Гость
14 мая, 21:43
А мне вот, на своих 6 сотках, Берёзки выращивать понравилось!😝👍
Гость
14 мая, 21:12
На своем нормальном участке земли (не менее 1 га) разумнее выращивать дары леса. Чернику, бруснику, грибы. Это для экзотики. А так, нет ничего вкуснее соленого огурца из бочки, и квашеной в бочке капусты.
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Гость
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