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Экономика С 1 сентября на кассах в России введут единый QR-код: что изменится для покупателей

С 1 сентября на кассах в России введут единый QR-код: что изменится для покупателей

Это будет удобно как для граждан, так и для бизнеса

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Покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПокупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

С 1 сентября все российские магазины и кафе обязаны принять единый QR-код Системы быстрых платежей (СБП). Как это упростит походы в магазин и заменит ли это банковские карты, рассказали в Госдуме.

«С 1 сентября в России вводится универсальный QR-код — единый стандарт для всех безналичных платежей через QR. Теперь на кассе в любом магазине или кафе покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас», — рассказал председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ТАСС.

По словам депутата, это нововведение поможет снизить издержки для бизнеса, так как предприниматель не будет привязан к одному провайдеру. Вместе с тем единый QR-код повысит удобство граждан и обеспечит рост конкуренции на платежном рынке благодаря равной удаленности инфраструктуры для всех участников.

В настоящее время покупатель вынужден искать на кассе QR-код именно своего банка, чтобы оплатить покупку. С сентября же станет достаточно одного кода, который считывается любым банковским приложением. Когда человек наведет на него камеру, на экране появятся все доступные способы списания средств, и граждане сами смогут выбрать удобный вариант.

Таким образом, исчезнет путаница на кассе и появится свобода выбора способа оплаты. Кроме того, универсальный QR-код позволит покупателям не потерять привычные бонусы, поскольку при оплате будут действовать все кешбэки и программы лояльности, предусмотренные банком.

Переход на QR-код будет поэтапным. В первую очередь он коснется системно значимых банков и их клиентов-предпринимателей с выручкой более 120 млн рублей в год. Далее — с 1 сентября 2027 года — подключатся банки с универсальной лицензией и их клиенты-предприниматели с выручкой от 30 млн рублей в год. На третьем этвпе — с 1 сентября 2028 года — единый QR-код начнут использовать все банки и все продавцы с выручкой от 20 млн рублей в год.

Важно знать, что закон предусматривает два исключения: он не распространяется на местности без интернета и на точки с годовой выручкой, не достигающей 5 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Покупка Магазин Кафе Экономика QR-код
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Комментарии
12
Гость
19 июня, 09:30
Ни когда этим не пользовался. И не собираюсь. Только наличные.
Гость
31 мая, 17:05
чего его вводят Его вводят, чтоб ещё больше привязать граждан к цифре и к снижению оборота налички, чтоб поменьше свободолюбивых было и побольше цифрозависимых.
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Гость
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