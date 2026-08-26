Поборы или добровольная помощь? Обязаны ли родители сдавать деньги на нужды школы или детского сада

Омбудсмен призывает отстаивать права ребенка Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Школы или детские сады могут объявлять сбор средств на нужды заведения, однако такая денежная помощь от родителей детей должна быть добровольной. Обязательные взносы в учреждениях — это нарушение. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Чувствительная тема — деньги. Помощь родителей школе или детскому саду может быть добровольной. Незаконные обязательные взносы — это нарушение», — объяснила Лантратова ТАСС.

Также омбудсмен привела ряд нарушений, с которыми иногда сталкиваются родители в преддверии начала учебного года. Лантратова объяснила, как действовать в этом случае.

По ее словам, иногда ребенка не принимают в школу или не дают место в детском саду. Также в учреждениях не создают нужные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Бывает, что родителей заставляют выбирать определенные предметы или занятия, которые им не подходят. Лантратова отметила, если вы столкнулись с такими проблемами, то не стоит ограничиваться устным разговором.

«Зафиксируйте нарушение. Сохраните заявление, переписку и полученный ответ. При необходимости пригодятся фотографии, аудио- или видеозаписи. Свидетельские показания и медицинские документы», — советует уполномоченный.

Лантратова рекомендует начинать отстаивать свои права с самой образовательной организации. Если ответа нет или проблема осталась, следующий шаг — муниципальный орган управления образованием, региональное министерство или департамент образования.