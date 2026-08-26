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Образование Поборы или добровольная помощь? Обязаны ли родители сдавать деньги на нужды школы или детского сада

Поборы или добровольная помощь? Обязаны ли родители сдавать деньги на нужды школы или детского сада

Уполномоченный по правам человека рассказала, как действовать, если права вашего ребенка нарушают

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Омбудсмен призывает отстаивать права ребенка | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUОмбудсмен призывает отстаивать права ребенка | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Омбудсмен призывает отстаивать права ребенка

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Школы или детские сады могут объявлять сбор средств на нужды заведения, однако такая денежная помощь от родителей детей должна быть добровольной. Обязательные взносы в учреждениях — это нарушение. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Чувствительная тема — деньги. Помощь родителей школе или детскому саду может быть добровольной. Незаконные обязательные взносы — это нарушение», — объяснила Лантратова ТАСС.

Также омбудсмен привела ряд нарушений, с которыми иногда сталкиваются родители в преддверии начала учебного года. Лантратова объяснила, как действовать в этом случае.

По ее словам, иногда ребенка не принимают в школу или не дают место в детском саду. Также в учреждениях не создают нужные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Бывает, что родителей заставляют выбирать определенные предметы или занятия, которые им не подходят. Лантратова отметила, если вы столкнулись с такими проблемами, то не стоит ограничиваться устным разговором.

«Зафиксируйте нарушение. Сохраните заявление, переписку и полученный ответ. При необходимости пригодятся фотографии, аудио- или видеозаписи. Свидетельские показания и медицинские документы», — советует уполномоченный.

Лантратова рекомендует начинать отстаивать свои права с самой образовательной организации. Если ответа нет или проблема осталась, следующий шаг — муниципальный орган управления образованием, региональное министерство или департамент образования.

Также, по ее словам, можно обратиться в прокуратуру и Рособрнадзор. Кроме того, за помощью можно прийти к уполномоченному по правам человека в России, а также к уполномоченному по правам человека в своем регионе.

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Корреспондент оперативной редакции
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