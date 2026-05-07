Никакой горечи: самые урожайные и вкусные сорта огурцов

Лучше отдавать предпочтение сортам, устойчивым к перепадам температур, а также ультраранним и ранним Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Агроном перечислила самые урожайные и вкусные сорта огурцов — они точно не будут горчить. Если, конечно, не забывать вовремя их поливать и совсем не забросить грядку!

Лучше отдавать предпочтение сортам, устойчивым к перепадам температур, а также ультраранним и ранним. Так урожай будет более стабильным и здоровым.

— Для открытого грунта используем пчелоопыляемые гибриды, где на растениях есть и мужские, и женские цветы. Для теплицы только самоопыляемые — партенокарпические грибриды, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Современные гибриды в основном без горечи. Но нужно огурец регулярно поливать и подкармливать.

Источник: Филипп Сапегин / Городские медиа

«Маша»

Ультраранний сорт, который даст первые огурчики уже на 35–37-й день после всходов. По размеру компактные: длина 8–12 см, вес 90–130 г. Огурец партенокарпический и подходит для теплиц и для огорода.

«Герман»

Ультраранний сорт. Очень популярный, чуть покрупнее «маши». От всходов до плодоношения: 40–45 дней. Длина плодов 10–11 см, вес 70–90 г. Огурец партенокарпический и подходит для теплиц и для огорода.

«Зозуля»

Один из самых известных сортов огурцов. Скороспелый — 40–45 дней от всходов. Плоды длинные в 15–23 см, вес 150–300 г. Огурец партенокарпический и подходит для теплиц и для огорода.

«Адам»

Ранний сорт хрустящих огурчиков. От всходов до плодоношения — 45–52 дня. Длина 9–10 см, вес 90–95 г. Огурец партенокарпический и подходит для теплиц и для огорода.

«Сибирский экспресс»

Ранний и устойчивый к холоду гибрид. От всходов 41–46 дней до первых огурчиков. Длина 10–13 см, вес 90–120 г. Огурец пчелоопыляемый, подходит только для открытого грунта.

«Парижский корнишон»

Ранний сорт в 45–50 дней от всходов до плодоношения. Дает маленькие, хрустящие огурчики длиной 7–9 см, весом 57–78 г. Огурец пчелоопыляемый, подходит только для открытого грунта.

«Погребок»

Отличный ранний огурец для заготовок. Срок до первого огурчика — 40–45 дней. Длина 9–11 см, вес 100–120 г. Огурец пчелоопыляемый, подходит только для открытого грунта.