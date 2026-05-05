Как и когда высаживать томаты в теплицу: советы агронома

Хотите получить богатый урожай — читайте рекомендации агронома Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Высадка томатов в теплицу — один из самых значимых этапов дачного сезона. Это достаточно популярная выращиваемая культура среди огородников. Когда провести работы и как правильно это сделать, рассказала агроном тюменского филиала Россельхозцентра Наталья Степина.

Когда высаживать томаты в теплицу

По словам Натальи Степиной, время высадки томатов в теплицу зависит от климатической зоны. Если в регионе долгое время стоит прохладная погода, лучше не начинать работы раньше середины мая. В теплых краях можно и раньше.

— Грунт и воздух в теплице прогреваются в разы быстрее, но тем не менее именно климат становится определяющим фактором, — поясняет специалист.

К посадке томатов следует приступать, когда почва в теплице прогреется до +12… +15 градусов. При этом ночью температура не должна опускаться ниже +8 градусов. Еще важна устойчивость таких показателей, которые должны сохраняться на глубине 15–20 сантиметров.

Как подготовить теплицу

Наталья Степина обращает внимание на то, что теплицу необходимо подготовить за 1–2 недели до начала посадки. В частности, обработать ее поверхности, почву, также нужно внести удобрения.

Во время весенней обработки от спор грибков, бактерий и личинок вредителей можно применять фунгициды либо биологические средства. Для борьбы с вредителями используют инсектициды или прибегают к народным методам — настои чеснока, луковой шелухи, золы.

После дезинфекции важно восстановить полезную микрофлору почвы, чтобы сохранить ее плодородие. Для этого можно использовать бактериальные препараты, способствующие заселению почвы полезными микроорганизмами. Также агроном рекомендует внести органические удобрения, обогащающие почву питательными веществами. Это могут быть перепревший навоз или компост.

Что делать дальше

Когда теплица полностью подготовлена, можно переходить к высадке рассады. За несколько часов до посадки растения необходимо полить водой комнатной температуры.

Размер лунки должен немного превышать объем земляного кома рассады. Лунки следует хорошо пролить водой и дождаться ее полного впитывания.