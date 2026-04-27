НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 753мм 66%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Убийства россиян в Таиланде
Афиша на выходные
Здесь был Пушкин
Балерины с «Алиэкспресс»?
Сбили велосипедистку
Задержат рейсы
Истории из пионерского лагеря
Перестроят аэропорт в Туношне
Весна Людей предупредили о смертельной опасности — всё из-за одного дерева

Людей предупредили о смертельной опасности — всё из-за одного дерева

Прогулка по улице может иметь серьезные последствия

1 262
Аллергикам стоит быть осторожными при выходе на улицу | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUАллергикам стоит быть осторожными при выходе на улицу | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Аллергикам стоит быть осторожными при выходе на улицу

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Весеннее цветение, которое многие ждут с нетерпением, для аллергиков может обернуться настоящим испытанием. Опаснее всего — пыльца березы. Она легко разносится ветром на сотни километров. Аллерголог‑иммунолог Ирина Манина предупредила о других коварных растениях сезона и дала рекомендации, как минимизировать риск аллергической реакции.

«Береза — наше национальное дерево, и именно на нее реагирует большая часть весенних аллергиков. В зависимости от региона сезон ее пыления растягивается с марта по июль. Пыльца березы очень мелкая, она способна переноситься ветром на сотни километров», — рассказала «Газете.Ru» Манина.

Помимо березы, навредить могут и другие растения. Например, контакт с орешником способен вызвать серьезные реакции: крапивницу, отек Квинке и даже анафилаксию.

Отек Квинке — это острая реакция организма, которая проявляется быстрым развитием отека кожи, подкожной клетчатки или слизистых оболочек. Чаще всего отек возникает на лице (губы, веки, щёки), в горле, полости рта, но может затрагивать и другие части тела, а также внутренние органы (гортань, трахею, кишечник). Особенно опасен отек гортани, глотки или языка — он может привести к удушью и требует немедленной медицинской помощи.

Анафилаксия — это острая, опасная для жизни аллергическая реакция, которая развивается быстро (от нескольких минут до 24 часов) после контакта с аллергеном. Она затрагивает сразу несколько систем организма: кожу, дыхательные пути, сердце, сосуды. Без своевременной помощи может привести к потере сознания, остановке сердца и дыхания, а в тяжелых случаях — к летальному исходу.

Осторожными стоит быть и с вербой. Многие приносят ее домой или берут с собой на кладбище, но на пушистых веточках много пыльцы. Когда такие ветки оказываются в закрытом помещении, концентрация аллергена в воздухе резко растет — аллерголог сравнивает это с нахождением в лесу в пик цветения. Особенно рискуют дети: они часто трогают «пушки» на ветках или подносят их к лицу.

Врач дала несколько советов, как защититься и облегчить состояние. Во‑первых, можно пройти аллерговакцинацию: курс состоит из пяти прививок, его подбирают индивидуально. Во‑вторых, после прогулки стоит смыть пыльцу с кожи и волос. В‑третьих, полезно регулярно промывать нос — так получится удалить осевшие аллергены. Также в дни активного цветения особенно важно использовать средства защиты: например, маски или специальные фильтры для носа.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Дерево Аллергия Отек Квинке Пыльца
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем