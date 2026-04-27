Людей предупредили о смертельной опасности — всё из-за одного дерева

Весеннее цветение, которое многие ждут с нетерпением, для аллергиков может обернуться настоящим испытанием. Опаснее всего — пыльца березы. Она легко разносится ветром на сотни километров. Аллерголог‑иммунолог Ирина Манина предупредила о других коварных растениях сезона и дала рекомендации, как минимизировать риск аллергической реакции.

«Береза — наше национальное дерево, и именно на нее реагирует большая часть весенних аллергиков. В зависимости от региона сезон ее пыления растягивается с марта по июль. Пыльца березы очень мелкая, она способна переноситься ветром на сотни километров», — рассказала «Газете.Ru» Манина.

Помимо березы, навредить могут и другие растения. Например, контакт с орешником способен вызвать серьезные реакции: крапивницу, отек Квинке и даже анафилаксию.

Отек Квинке — это острая реакция организма, которая проявляется быстрым развитием отека кожи, подкожной клетчатки или слизистых оболочек. Чаще всего отек возникает на лице (губы, веки, щёки), в горле, полости рта, но может затрагивать и другие части тела, а также внутренние органы (гортань, трахею, кишечник). Особенно опасен отек гортани, глотки или языка — он может привести к удушью и требует немедленной медицинской помощи.

Анафилаксия — это острая, опасная для жизни аллергическая реакция, которая развивается быстро (от нескольких минут до 24 часов) после контакта с аллергеном. Она затрагивает сразу несколько систем организма: кожу, дыхательные пути, сердце, сосуды. Без своевременной помощи может привести к потере сознания, остановке сердца и дыхания, а в тяжелых случаях — к летальному исходу.