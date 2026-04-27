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Весна Снег накрыл города прямо перед майскими: чего ждать от погоды

Снег накрыл города прямо перед майскими: чего ждать от погоды

Деревья падают на дороги, а вылет самолетов задерживается

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В Москву вернулась зима | Источник: Мострансавто / Telegram В Москву вернулась зима | Источник: Мострансавто / Telegram

В Москву вернулась зима

Источник:

Мострансавто / Telegram

Москву и Подмосковье этой ночью засыпало снегом. Всё началось 26 апреля вечером с дождя, который к ночи перешел в мокрый снег. К утру улицы, машины и деревья покрылись снегом.

В столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности — его объявили из‑за сильных осадков. По прогнозам, снег будет идти до вечера 28 апреля.

В некоторых районах столицы наблюдаются перебои с подачей электричества. Часть рейсов на вылет в аэропорте Внуково отложили, сообщила пресс-служба аэровокзала. Автомобилистов, которые уже перешли на летнюю резину, просят временно пересесть на общественный транспорт.

Аналогичная погода сложилась и в Ленинградской области. Из‑за сложных погодных условий некоторые сервисы кикшеринга приостановили работу.

Источник: «Осторожно, новости» / TelegramИсточник: «Осторожно, новости» / Telegram
Источник:

«Осторожно, новости» / Telegram

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал сильные ливни в нескольких регионах страны. Мощные дожди ожидаются на юге Центральной России, севере и востоке Черноземья, на Кубани и на юге Урала.

В Москве также прогнозировались ливни и мокрый снег. Во вторник порывы ветра будут усиливаться до штормовых 15 метров в секунду.

Однако ненастье не продлится долго. К майским праздникам погода станет по-настоящему теплой, а снега не будет. Подробнее ознакомиться с прогнозом по городам можно по ссылке.

Как непогода накрыла столицу в конце апреля — смотрите в видео

Источник:

Городские медиа

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Комментарии
5
Гость
27 апреля, 09:09
Опяяять метееееель. Какого .., ведь уже апрееель!
Гость
27 апреля, 09:07
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
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