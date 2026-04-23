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Посадил растения — лишился 20 тысяч. За что дачникам грозит штраф

Юрист дала разъяснения

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Обрабатывать грядки необходимо с осторожностью | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUОбрабатывать грядки необходимо с осторожностью | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Обрабатывать грядки необходимо с осторожностью

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Владельцам дач и садовых участков стоит внимательнее относиться к обработке территории от вредителей. За нарушения правил использования пестицидов и агрохимикатов грозят штрафы вплоть до 20 тысяч рублей, предупредила юрист Евгения Балдина.

Проблемы могут возникнуть из‑за несоблюдения санитарных и экологических норм, а также неправильного применения химических средств. В частности, на личных участках запрещено использовать пестициды, предназначенные для профессиональной дезинсекции или сельского хозяйства, сообщила Балдина в разговоре с РИА Новости. Проверить, какие препараты разрешены для частного применения, можно в государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов на сайте Минсельхоза — подходящие для личного хозяйства отмечены символом «Л».

Юрист разъяснила, какие штрафы предусмотрены за разные виды нарушений:

  • от 1 до 2 тысяч рублей — за несоблюдение правил обращения с пестицидами (ст. 8.3 КоАП РФ);

  • от 3 до 20 тысяч рублей — если обработку провели рядом с колодцами или скважинами, что нарушает требования к охране водных объектов (п. 4 ст. 8.42 КоАП РФ);

  • от 3 до 5 тысяч рублей — за нарушение санитарных требований (неправильную дозировку или несоблюдение сроков обработки). Такое нарушение могут квалифицировать как порчу земли (п. 2 ст. 8.6 КоАП РФ).

Кроме штрафов, владелец участка может понести и другую ответственность. Если из‑за обработки пестицидами пострадал урожай или имущество соседей, виновный обязан возместить ущерб.

Особую осторожность нужно проявлять при использовании химикатов вблизи пасек: препараты могут навредить пчелам и другим животным. Перед обработкой рекомендуется заранее предупредить соседей‑пчеловодов. В случае причинения вреда здоровью животных это могут расценить как ущерб имуществу, а при доказанном умысле — как жестокое обращение с животными.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
23 апреля, 15:35
За кислород давно пора драть,нечего дышать за городом
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Гость
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