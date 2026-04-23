Аномальная жара придет на майские праздники. Солнечный прогноз

Санкт‑Петербург. Здесь будет чуть прохладнее, чем в Москве. 1 мая — около +8 °C, на День Победы — до +12 °C. А 2 и 3 мая обещают солнце и до +15 °C;

Волгоград. Сюда придут тепло и дожди. Потеплеет уже с 30 апреля, а к середине праздников градусник может показать +21 °C, потом температура будет держаться примерно на этой отметке;

Новосибирск. В конце апреля в город придет лето — до +20 °C. Но к 1 мая небо затянет тучами, а к 9 мая похолодает до +10 °C;

Красноярск. Здесь сначала будет жара до +20 °C, потом постепенное похолодание. К 1 мая — до +18 °C, а ко Дню Победы — всего +6 °C;

Норильск. А здесь зима уходить не собирается: на майские обещают от -9 до -5 °C;

Иркутск. На протяжении праздников температура будет колебаться от +15 до +9 °C;

Владивосток. К концу праздников потеплеет до +17 °C, но есть нюанс: синоптики обещают шесть дождливых дней;