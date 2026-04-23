Аномальная жара придет на майские праздники. Солнечный прогноз

Весна всегда приходит с сюрпризами. Не успели мы обрадоваться теплу, как в Москве выпал снег, а в Сибири зима будто и вовсе не заканчивалась. Главный вопрос сейчас — что нас ждет на майские праздники. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, придет ли в города тепло.
Хорошие новости в том, что снега на майские, скорее всего, не будет. По прогнозам в среднюю полосу России придет умеренное тепло от +10 до +15 °C. А теперь подробнее по городам.
Санкт‑Петербург. Здесь будет чуть прохладнее, чем в Москве. 1 мая — около +8 °C, на День Победы — до +12 °C. А 2 и 3 мая обещают солнце и до +15 °C;
Волгоград. Сюда придут тепло и дожди. Потеплеет уже с 30 апреля, а к середине праздников градусник может показать +21 °C, потом температура будет держаться примерно на этой отметке;
Новосибирск. В конце апреля в город придет лето — до +20 °C. Но к 1 мая небо затянет тучами, а к 9 мая похолодает до +10 °C;
Красноярск. Здесь сначала будет жара до +20 °C, потом постепенное похолодание. К 1 мая — до +18 °C, а ко Дню Победы — всего +6 °C;
Норильск. А здесь зима уходить не собирается: на майские обещают от -9 до -5 °C;
Иркутск. На протяжении праздников температура будет колебаться от +15 до +9 °C;
Владивосток. К концу праздников потеплеет до +17 °C, но есть нюанс: синоптики обещают шесть дождливых дней;
Краснодарский край и юг России. Вот где будет тепло! В этот регион придет температура от +16 до +21 °C.
При этом самый надежный прогноз появится за 3–5 дней до праздников. В мае погода особенно непостоянна. Могут быть дожди и даже ночные заморозки, отмечают «Известия». Так что если планируете выбраться на шашлыки, на дачу или просто на прогулку, проверяйте погоду ближе к дате.