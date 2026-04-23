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Весна Аномальная жара придет на майские праздники. Солнечный прогноз

Аномальная жара придет на майские праздники. Солнечный прогноз

Погода нас порадует

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Наконец-то мы сможем насладиться теплом! | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUНаконец-то мы сможем насладиться теплом! | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Наконец-то мы сможем насладиться теплом!

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Весна всегда приходит с сюрпризами. Не успели мы обрадоваться теплу, как в Москве выпал снег, а в Сибири зима будто и вовсе не заканчивалась. Главный вопрос сейчас — что нас ждет на майские праздники. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, придет ли в города тепло.

Хорошие новости в том, что снега на майские, скорее всего, не будет. По прогнозам в среднюю полосу России придет умеренное тепло от +10 до +15 °C. А теперь подробнее по городам.

  • Санкт‑Петербург. Здесь будет чуть прохладнее, чем в Москве. 1 мая — около +8 °C, на День Победы — до +12 °C. А 2 и 3 мая обещают солнце и до +15 °C;

  • Волгоград. Сюда придут тепло и дожди. Потеплеет уже с 30 апреля, а к середине праздников градусник может показать +21 °C, потом температура будет держаться примерно на этой отметке;

  • Новосибирск. В конце апреля в город придет лето — до +20 °C. Но к 1 мая небо затянет тучами, а к 9 мая похолодает до +10 °C;

  • Красноярск. Здесь сначала будет жара до +20 °C, потом постепенное похолодание. К 1 мая — до +18 °C, а ко Дню Победы — всего +6 °C;

  • Норильск. А здесь зима уходить не собирается: на майские обещают от -9 до -5 °C;

  • Иркутск. На протяжении праздников температура будет колебаться от +15 до +9 °C;

  • Владивосток. К концу праздников потеплеет до +17 °C, но есть нюанс: синоптики обещают шесть дождливых дней;

  • Краснодарский край и юг России. Вот где будет тепло! В этот регион придет температура от +16 до +21 °C.

При этом самый надежный прогноз появится за 3–5 дней до праздников. В мае погода особенно непостоянна. Могут быть дожди и даже ночные заморозки, отмечают «Известия». Так что если планируете выбраться на шашлыки, на дачу или просто на прогулку, проверяйте погоду ближе к дате.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Погода Майские праздники Прогноз Тепло Жара
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Комментарии
8
Гость
24 апреля, 17:21
Дожили, плюс 10 теперь называется аномальной жарой
Гость
24 апреля, 10:55
Тем временем на дворе - март
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Гость
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