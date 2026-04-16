Прогнозируют снег: в Центральной России резко похолодает

В Центральной России прогнозируют резкое похолодание. Оно начнется уже в ближайшие выходные.
«Аномальное тепло задержится вплоть до конца рабочей недели. Однако в выходные начнется похолодание, и к воскресенью дневная температура станет ниже многолетних значений», — сообщили в центре «Фобос».
Ярославская область не станет исключением. Начиная с субботы, ночные температуры в регионе будут опускаться до 0…+2 градусов. Днем ожидается +6…+11 градусов. В ночь на воскресенье Гидрометцентр прогнозирует в области осадки: ждем дожди и даже снег. Прохладная погода сохранится и в начале следующей недели.
Прогноз погоды в Ярославской области по дням:
четверг, 16 апреля: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем: +13…+18 градусов;
пятница, 17 апреля: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +1…+6 градусов; днем: +12…+17 градусов;
суббота, 18 апреля: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +1…+6 градусов; днем: +6…+11 градусов;
воскресенье, 19 апреля: облачно, ночью возможен дождь со снегом. Температура воздуха ночью: +2 градусов; днем: +7 градусов;
понедельник, 20 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: 0 градусов; днем: +8 градусов.
Погоду на каждый день также можно узнавать в сервисе «Погода 76.RU».