Обрезка яблони для чайников: как и когда действовать, чтобы не загубить дерево

Весенняя обрезка помогает дереву направить силы на формирование крупных и здоровых плодов Источник: GPT

Обрезка для многих звучит как почти хирургическая операция. Новички нервничают: вдруг срежу не то, вдруг после этого урожая не будет? На самом деле яблоня куда выносливее, чем кажется. Более того, без регулярного вмешательства она постепенно теряет форму, загущается и начинает плодоносить всё скромнее. Главное — понимать логику процесса и не действовать на эмоциях.

Почему без обрезки не обойтись

Если оставить дерево расти само по себе, через несколько лет крона станет плотной и непросматриваемой. Свет перестанет попадать внутрь, ветви начнут соприкасаться и тереться друг о друга, а влажность внутри «шара» вырастет. В такой атмосфере грибковые болезни чувствуют себя прекрасно.

Кроме того, яблоня распределяет питание между всеми побегами. Когда их слишком много, силы уходят на рост древесины, а не на формирование плодов. Грамотное удаление лишних ветвей помогает перераспределить ресурсы — в итоге яблоки становятся крупнее, а само дерево выглядит аккуратнее.

Есть и практический плюс. Невысокую, правильно сформированную яблоню проще обрабатывать от вредителей и собирать с нее урожай. Согласитесь, балансировать на шаткой лестнице ради пары плодов — сомнительное удовольствие.

Когда лучше всего проводить обрезку

Оптимальный период — ранняя весна. Подходящий момент наступает тогда, когда сильные морозы уже позади, но активное сокодвижение еще не началось. Почки должны оставаться в состоянии покоя. В средней полосе это чаще всего конец марта или первая половина апреля, но многое зависит от конкретной погоды.

Умеренность — главное правило: за сезон удаляют не более трети кроны Источник: GPT

Осенью допустима санитарная чистка. После листопада убирают всё, что выглядит больным, сухим или сломанным. А вот серьезное формирование лучше отложить до весны. Перед зимой дереву важнее сохранить силы, чем переживать масштабное вмешательство.

Летом вмешательство сводят к минимуму. Иногда прищипывают слишком активные молодые побеги, чтобы они не загущали крону. Однако серьезные срезы в жару — плохая идея: дерево и так тратит ресурсы на плодоношение.

Инвентарь для удачной процедуры

Чтобы обрезка прошла без нервов и лишних травм для дерева, лучше заранее собрать всё необходимое и не бегать по участку в поисках подходящего инструмента.

Для работы вам понадобятся:

секатор для тонких побегов и аккуратных срезов;

сучкорез с длинными ручками для более толстых ветвей;

садовая пила для удаления крупных скелетных веток;

стремянка для безопасного доступа к верхней части кроны;

плотные садовые перчатки для защиты рук;

дезинфицирующее средство для обработки лезвий;

садовый вар или специальная паста для защиты крупных спилов.

С чего начать, если вы делаете это впервые

Перед тем как щелкнуть секатором, внимательно осмотрите яблоню. Определите центральный проводник, оцените расположение основных ветвей. Затем приступайте к очевидному: удаляйте сухие, подмерзшие и поврежденные участки.

Следующий шаг — ветви, растущие внутрь кроны. Они создают тень и мешают циркуляции воздуха. Также стоит убрать побеги, которые пересекаются или трутся друг о друга. В местах соприкосновения легко появляются раны, а значит, и инфекции.

Важно помнить о чувстве меры. За один сезон не стоит лишать дерево более трети всей кроны. Слишком радикальное «обновление» вызовет бурный рост вертикальных побегов — так называемых волчков. Они выглядят эффектно, но плодов почти не дают.

Как правильно делать срезы

Инструмент должен быть острым и чистым. Тупой секатор оставляет рваные края, через которые легко проникают болезни. Толстые ветви лучше удалять в два приема: сначала сделать подпил снизу, чтобы кора не оборвалась, затем аккуратно спилить сверху.

Крупные спилы лучше защищать садовым варом — это дополнительная страховка для яблони Источник: GPT

Срез выполняют по наплыву у основания ветви — без пеньков. Если требуется укоротить побег, выбирают почку, направленную наружу, и режут чуть выше нее. Так вы задаете будущему росту правильное направление.

Мелкие срезы диаметром до 1–1,5 сантиметра, как правило, заживают самостоятельно и дополнительной защиты не требуют. Крупные спилы желательно обработать садовым варом, бальзамом для деревьев или специальной пастой. Они создают защитный слой, уменьшают риск пересыхания тканей и снижают вероятность заражения грибковыми инфекциями. При этом важно наносить средство только на сухую поверхность.

Частые ошибки, которые могут испортить весь эффект:

обрезка в сильный мороз, когда древесина становится хрупкой и легко трескается;

удаление слишком большого объема ветвей за один раз;

оставление длинных пеньков вместо аккуратного среза по кольцу;

использование грязного или тупого инструмента;

полное игнорирование санитарной чистки сухих и больных побегов;

хаотичное укорачивание всех ветвей без понимания формы кроны.

Формирование кроны без сложных схем

Новичкам подойдет разреженно-ярусный вариант. Его суть проста: выбирают несколько сильных скелетных ветвей, расположенных на расстоянии друг от друга и направленных в разные стороны. Они станут «каркасом» дерева.

Центральный проводник при этом должен оставаться немного выше боковых ветвей — примерно на 20–30 сантиметров. Это помогает сохранить правильную структуру и не допустить перекоса.

Со временем верхушку ограничивают, чтобы яблоня не тянулась бесконечно вверх. Контроль высоты делает уход и сбор плодов значительно удобнее.

Разреженно-ярусная форма делает яблоню устойчивой и удобной в уходе Источник: GPT

Если дерево уже в возрасте

Старые яблони нередко начинают давать мелкие плоды, а урожай становится нерегулярным. В таком случае применяют омолаживающую обрезку. Делают ее постепенно, распределяя работу на несколько сезонов.