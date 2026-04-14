Спасаем помидоры: что делать, если рассада вытянулась, стала тонкой, а листья пожелтели

Рассада помидоров при неправильном уходе может быстро вытянуться, стать тонкой и хрупкой, а листья желтеть и скручиваться. Спасти растения можно, если вовремя принять меры, а также отрегулировать несколько важных параметров. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина объяснила, что делать, если рассада помидоров совсем не радует.
Рассада помидоров вытянулась и тонкая — что делать
Томаты растут быстро, если был сделан хороший грунт, но в марте и даже начале апреля растениям не хватает солнечного света.
— Основная причина, почему рассада вытягивается, — это попытка компенсировать недостаток солнца. Нужно около 14 часов интенсивных лучей, чтобы рассада была крепкой и коренастой, — отметила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.
В марте всю рассаду нужно досвечивать, для этого можно поставить фитолампы и включать каждый день как минимум на четыре часа. Удобнее всего будет проводить досветку с 18:00. На всю ночь лампу нельзя оставлять включенной, так как растениям нужна и фаза покоя.
— Жара и обильный полив также провоцируют чрезмерный рост помидоров. Стоит прикрыть батареи, чтобы снизить температуру. Рассаду томатов не нужно слишком часто поливать, допустимо даже легкое пересыхание грунта, — напомнила агроном.
Что делать, если листья рассады помидоров скручиваются
Помидоры могут скручивать листья, чтобы минимизировать урон при неблагоприятных условиях. В основном это реакция на жару. Оптимальная температура для томатов: +18…+22 градуса.
— Когда температура выше +25 градусов, а чаще всего уже под +30 градусов, томаты закрывают листья, чтобы уменьшить потерю влаги. При понижении показателей и поливе они расправят листья, — заверила Людмила Шубина.
Нездоровая листва может быть и признаком вирусного заболевания, но тогда она не будет расправляться. Такую рассаду придется уничтожить, чтобы не заразить остальные растения.
Почему желтеет рассада помидоров
Пожелтение листьев у рассады помидоров чаще всего говорит о некачественном грунте. В земле нет достаточного количества азота. Из-за этого зеленая масса теряет свой окрас. В рассадном периоде азот играет ключевую роль для развития растений — при его нехватке нужно внести раствор.
— Азот легко вымывается из грунта при обильных поливах. В квартире жарко, влага быстро испаряется, дачник рассаду поливает. В итоге азота не хватает и лист желтеет, развитие растения останавливается, — объяснила Людмила Шубина.
Сначала нужно полить горшочки, а затем внести раствор удобрений с азотом в пропорции, указанной на упаковке. Помидоры после подкормки быстро придут в норму. Стоит также однократно внести раствор удобрений с магнием и гуматы. В этом случае рассада будет хорошо развиваться.
На листьях могут также появляться ожоги от прямых солнечных лучей. В этом случае нужно притенить место, где растут помидоры.
Болезни рассады помидоров
Проблемы с рассадой помидоров могут возникнуть и из-за болезней. Чаще всего растения губят корневая гниль, мучнистая роса, фузариозное увядание.
— Корневая гниль — грибковое заболевание. Много слишком поливают, что влажность становится под 100% и температура низкая примерно в +12 градусов. Идеальные условия для грибков. Ножка от корня истончается, появляются пятна внизу. Это страдает корневая система, — объяснила агроном.
Спасти рассаду помогут фунгициды, замена верхнего слоя грунта, сокращение полива. Стоит провести обработку биологическими препаратами на основе бактерии Bacillus subtilis (сенная палочка). Они безопасны для человека и хорошо борются с корневой гнилью.
Мучнистая роса также поражает рассаду помидоров при переливах и плохом проветривании. Белый налет появляется на листьях и быстро распространяется по растениям. В этом случае также помогут фунгициды или биологические препараты на основе бактерий. Обрабатывать растворами следует не только корневую систему, но и всё растение.
Фузариозное увядание томатов — тоже грибковое заболевание, которое чаще всего проявляется на уже подрощенных растениях. Среди признаков: увядание верхушки помидоров и постепенное засыхание. Такие растения нужно удалить, а остальные обработать фунгицидами.