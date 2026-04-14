Спасаем помидоры: что делать, если рассада вытянулась, стала тонкой, а листья пожелтели

Томаты не любят жару и переливы Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Рассада помидоров при неправильном уходе может быстро вытянуться, стать тонкой и хрупкой, а листья желтеть и скручиваться. Спасти растения можно, если вовремя принять меры, а также отрегулировать несколько важных параметров. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина объяснила, что делать, если рассада помидоров совсем не радует.

Рассада помидоров вытянулась и тонкая — что делать

Томаты растут быстро, если был сделан хороший грунт, но в марте и даже начале апреля растениям не хватает солнечного света.

— Основная причина, почему рассада вытягивается, — это попытка компенсировать недостаток солнца. Нужно около 14 часов интенсивных лучей, чтобы рассада была крепкой и коренастой, — отметила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

В марте всю рассаду нужно досвечивать, для этого можно поставить фитолампы и включать каждый день как минимум на четыре часа. Удобнее всего будет проводить досветку с 18:00. На всю ночь лампу нельзя оставлять включенной, так как растениям нужна и фаза покоя.

— Жара и обильный полив также провоцируют чрезмерный рост помидоров. Стоит прикрыть батареи, чтобы снизить температуру. Рассаду томатов не нужно слишком часто поливать, допустимо даже легкое пересыхание грунта, — напомнила агроном.

Что делать, если листья рассады помидоров скручиваются

Нездоровая листва может быть и признаком вирусного заболевания Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Помидоры могут скручивать листья, чтобы минимизировать урон при неблагоприятных условиях. В основном это реакция на жару. Оптимальная температура для томатов: +18…+22 градуса.

— Когда температура выше +25 градусов, а чаще всего уже под +30 градусов, томаты закрывают листья, чтобы уменьшить потерю влаги. При понижении показателей и поливе они расправят листья, — заверила Людмила Шубина.

Нездоровая листва может быть и признаком вирусного заболевания, но тогда она не будет расправляться. Такую рассаду придется уничтожить, чтобы не заразить остальные растения.

Почему желтеет рассада помидоров

На листьях томатов могут также появляться ожоги от прямых солнечных лучей Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Пожелтение листьев у рассады помидоров чаще всего говорит о некачественном грунте. В земле нет достаточного количества азота. Из-за этого зеленая масса теряет свой окрас. В рассадном периоде азот играет ключевую роль для развития растений — при его нехватке нужно внести раствор.

— Азот легко вымывается из грунта при обильных поливах. В квартире жарко, влага быстро испаряется, дачник рассаду поливает. В итоге азота не хватает и лист желтеет, развитие растения останавливается, — объяснила Людмила Шубина.

Сначала нужно полить горшочки, а затем внести раствор удобрений с азотом в пропорции, указанной на упаковке. Помидоры после подкормки быстро придут в норму. Стоит также однократно внести раствор удобрений с магнием и гуматы. В этом случае рассада будет хорошо развиваться.

На листьях могут также появляться ожоги от прямых солнечных лучей. В этом случае нужно притенить место, где растут помидоры.

Болезни рассады помидоров

Биологические препараты на основе бактерий хорошо помогают при болезнях рассады, при этом безопасны для человека Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Проблемы с рассадой помидоров могут возникнуть и из-за болезней. Чаще всего растения губят корневая гниль, мучнистая роса, фузариозное увядание.

— Корневая гниль — грибковое заболевание. Много слишком поливают, что влажность становится под 100% и температура низкая примерно в +12 градусов. Идеальные условия для грибков. Ножка от корня истончается, появляются пятна внизу. Это страдает корневая система, — объяснила агроном.

Спасти рассаду помогут фунгициды, замена верхнего слоя грунта, сокращение полива. Стоит провести обработку биологическими препаратами на основе бактерии Bacillus subtilis (сенная палочка). Они безопасны для человека и хорошо борются с корневой гнилью.