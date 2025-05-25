Сажаем капусту: чем ее подкормить и как правильно поливать

Для капусты нужно выбрать солнечное место, иначе она будет горчить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мае на огороде начинают появляться выращенные через рассаду растения. И первая среди них — капуста. Культура холодостойкая и даже в Сибири и на Урале может спокойно расти сейчас в открытом грунте. Но она боится града, так что стоит быть внимательнее и следить за прогнозом погоды. Как высаживать капусту, чем ее подкормить и что защитит от крестоцветной блошки, разбираемся вместе с агрономом.

Когда и как сажать капусту

Правила посадки капусты очень просты: чем чаще будут высажены растения, тем мельче в итоге получатся кочаны. Но это не значит, что нужно делать отступы в метр: между рядами достаточно 70 сантиметров, в ряду — 60 сантиметров. Если это сорта не для квашения, то расстояние можно уменьшить до 50 сантиметров.

— Капуста любит солнце, рыхлую и плодородную почву. Также стоит высаживать поближе к источнику воды, потому что она точно потребуется в большом объеме, — предупредила агроном Людмила Шубина. — Из-за недостатка света капуста может получиться горькая и слишком рыхлая.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Высаживать капусту можно с 15 мая и до начала июня. Это холодостойкая культура, которая хорошо переносит кратковременные заморозки.

Важно соблюдать расстояние как в ряду, так и между ними Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Грядку нужно вскопать и хорошо удобрить. В каждую лунку потребуется минимум четверть ведра перегноя и по чайной ложке мочевины, суперфосфата двойного и сернокислого калия.

— После посадки землю нужно уплотнить и обильно полить. Пока капуста не приживется и не окрепнет, в течение 10–14 дней ее нужно поливать раз в три дня. А если начнется жара, то и чаще, — подчеркнула специалист.

Чем подкормить капусту

Капуста очень любит органические удобрения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После приживления в июне можно сделать одну–две подкормки с разницей в две недели. Лучше всего подойдут органические удобрения: например, настой сброженной травы в разведении 1 к 10 или куриного помета 1 к 25.

— Листовой культуре очень нужен азот и калий. Можно сделать одну подкормку минеральными удобрениями, хотя внесенных при посадке будет достаточно. Поливать — строго под корень после основного полива водой. На кочан нужно 3–5 литров, — объяснила Людмила Шубина.

В июле также можно будет сделать одну подкормку, а в августе и сентябре они потребуются только в крайнем случае.

Как избавиться от блошки на капусте

Крестоцветная блошка — один из главных вредителей капусты. Она очень любит лакомиться сочными листьями и оставляет в них заметные дыры. Но весной для растения такие повреждения особо критичны, поэтому нужно или отпугнуть вредителя, или совсем от него избавиться.

— Нужно сделать смесь табачной пыли и древесной золы в пропорции один к одному и опудрить листья — это отпугнет блошку. Но нужно сделать это несколько раз в течение 10–14 дней, чтобы вредитель не вернулся, — советует агроном.

Инсектициды — это крайняя мера Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Второй вариант — биологические препараты. Они должны содержать бактерии Bacillus thuringiensis, которые защитят не только от личинок блошки, но и от большинства гусениц, в том числе бабочек-белянок. Раствором нужно обильно опрыскать растения. Лучше всего повторить обработку через 10 дней, чтобы закрепить результат.

Сейчас на рынке множество химических препаратов, но прежде чем покупать их, стоит помнить, что инсектициды опасны и для человека. Обработку растений нужно проводить строго в защитном костюме. Также обязательно следовать всем указаниям на упаковке. Среди самых популярных препаратов против крестоцветной блошки: «Актара», «Актеллик», «Моспилан».

Когда окучивать капусту

Нужно регулярно рыхлить землю на грядках с капустой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Капуста не даст дополнительных корней, поэтому окучивание помогает лишь удержать кочан. При этом не стоит подгребать землю слишком высоко, потому что это облегчит передвижение слизням.

— Просто рыхление земли нужно проводить регулярно, потому что капусту нужно часто поливать, а в тяжелой почве она плохо растет, — отметила Людмила Шубина. — Рыхление — это сухой полив, который закрывает влагу.

В случае с капустой грядки можно также мульчировать, чтобы уменьшить испарение воды. Для этого подойдет скошенная трава.

Как правильно поливать капусту

Капусте нужно много влаги, так как это листовая культура. Поливать придется минимум раз в неделю, при жаре количество поливов стоит увеличить.

«Поливать вечером, когда нет такой жары и яркого солнца. Ведра хватит примерно на пять растений: около 2 литров воды на каждое, — подсчитала агроном. — Поливать нужно под корень. Не стоит допускать пересыхания почвы».

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