В Ярославской области ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков

Жителей Ярославской области предупредили о заморозках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Гидрометцентре России до 13 мая объявили оранжевый уровень погодной опасности на территории Ярославской области. Аналогичные меры введены в соседних Костромской, Владимирской, Тверской, Ивановской и Московской областях.

«В ночные и утренние часы местами ожидаются заморозки -2…0 °С», — указано в прогнозе.

По данным ярославского управления МЧС, такое понижение температуры может грозить гибелью сельскохозяйственных культур, увеличению количества пожаров в жилом секторе, в том числе из-за нарушений в работе электроэнергетических систем в результате повышенных нагрузок и использования несанкционированного электрооборудования.

На фоне заморозков в МЧС выпустили рекомендации по организации работы дежурной смены Ярославского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС», глав муниципальных образований Ярославской области, а также филиала ПАО «Россети Центра» — «Ярэнерго» и Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.