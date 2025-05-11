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Весна В Ярославской области ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков

В Ярославской области ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков

Об этом предупредили в Росгидрометцентре

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6 комментариев
Жителей Ярославской области предупредили о заморозках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖителей Ярославской области предупредили о заморозках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о заморозках

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Гидрометцентре России до 13 мая объявили оранжевый уровень погодной опасности на территории Ярославской области. Аналогичные меры введены в соседних Костромской, Владимирской, Тверской, Ивановской и Московской областях.

«В ночные и утренние часы местами ожидаются заморозки -2…0 °С», — указано в прогнозе.

По данным ярославского управления МЧС, такое понижение температуры может грозить гибелью сельскохозяйственных культур, увеличению количества пожаров в жилом секторе, в том числе из-за нарушений в работе электроэнергетических систем в результате повышенных нагрузок и использования несанкционированного электрооборудования.

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На фоне заморозков в МЧС выпустили рекомендации по организации работы дежурной смены Ярославского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС», глав муниципальных образований Ярославской области, а также филиала ПАО «Россети Центра» — «Ярэнерго» и Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.

Как ранее объясняли в центре «Фобос», погоду в Центральной России определяет малоподвижный циклон с центром над Ярославской областью. К 15 мая ожидается потепление до +15 градусов.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Погода Заморозки Экстренное предупреждение МЧС
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Комментарии
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Гость
13 минут
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Гость
2 минуты
Да закончатся ли, наконец, холода? Или лето отменяется?
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