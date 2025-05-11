НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

0 м/c,

 747мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,86
EUR 92,14
Отключение горячей воды
Когда станет теплее
Секреты храма Ильи Пророка
Сколько стоит «борщевой набор»
Когда высаживать рассаду в грунт
Предупреждение об опасной погоде
Стала популярной в 71 год
Угадай предмет из СССР
Куда сдать ненужные вещи
Весна Циклон теряет силу: жителей Ярославской области предупредили о скорой смене погоды

Циклон теряет силу: жителей Ярославской области предупредили о скорой смене погоды

Публикуем актуальный прогноз по дням

1 356
3 комментария
В «Фобосе» рассказали, какой будет погода на неделе | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUВ «Фобосе» рассказали, какой будет погода на неделе | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В «Фобосе» рассказали, какой будет погода на неделе

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

В Центральную Россию вот-вот придет потепление. Об этом предупредили специалисты центра «Фобос».

«В первую половину рабочей недели еще задержится слякотная и не по сезону прохладная погода: +8…+13 °C. Но затем в разрывах облаков всё чаще станет проглядывать солнце, и дневная температура повысится до +14…+19 °C», — сообщили в «Фобосе» 11 мая.

При этом пасмурная погода и дожди продолжат накрывать регионы.

«Центральная Россия сегодня и завтра будет находиться под властью малоподвижного циклона с центром над Ярославской областью, который, постепенно теряя силу, несколько дней будет то моросить, то умеренно поливать территорию от Твери до Нижнего Новгорода», — добавили специалисты.

В Ярославле этой ночью ожидается переменная облачность, сильный снег и туман, температура +1…+3 °C. Атмосферное давление в пределах нормы.

Погода по дням:

  • 12 мая переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман, +3…+5 °C, ветер слабый;

  • 13 мая, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +3…+5 °C, днем +8…+10 °C, ветер слабый;

  • 14 мая, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный дождь, сильный туман; ночью +4…+6 °C, днем +7…+9 °C, ветер юго-западный, сильный, порывы до 12 метров в секунду;

  • 15 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +3…+5 °C, днем +13…+15 °C, ветер юго-западный, умеренный.

Актуальный прогноз можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Снег Потепление Туман Циклон Прогноз погоды Фобос
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
52 минуты
Разыгралась непогода, Солнце спрятала в карман, Сдула шляпу с пешехода, Загремела в барабан, Нас из лейки окатила.
Гость
1 час
да пусть приходит будет с кем выпить
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Мнение
Можно ли есть киви натощак? Диетолог из Ярославля развеяла 10 популярных мифов про еду и алкоголь
Евгения Жарикова
Мнение
«Дешевле, чем две недели в Турции». Как программист отправился в Непал и покорил Гималаи
Павел Кошкин
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление