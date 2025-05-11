Циклон теряет силу: жителей Ярославской области предупредили о скорой смене погоды

В «Фобосе» рассказали, какой будет погода на неделе Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В Центральную Россию вот-вот придет потепление. Об этом предупредили специалисты центра «Фобос».

«В первую половину рабочей недели еще задержится слякотная и не по сезону прохладная погода: +8…+13 °C. Но затем в разрывах облаков всё чаще станет проглядывать солнце, и дневная температура повысится до +14…+19 °C», — сообщили в «Фобосе» 11 мая.

При этом пасмурная погода и дожди продолжат накрывать регионы.

«Центральная Россия сегодня и завтра будет находиться под властью малоподвижного циклона с центром над Ярославской областью, который, постепенно теряя силу, несколько дней будет то моросить, то умеренно поливать территорию от Твери до Нижнего Новгорода», — добавили специалисты.

В Ярославле этой ночью ожидается переменная облачность, сильный снег и туман, температура +1…+3 °C. Атмосферное давление в пределах нормы.

Погода по дням:

12 мая переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман, +3…+5 °C, ветер слабый;

13 мая, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +3…+5 °C, днем +8…+10 °C, ветер слабый;

14 мая, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный дождь, сильный туман; ночью +4…+6 °C, днем +7…+9 °C, ветер юго-западный, сильный, порывы до 12 метров в секунду;

15 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +3…+5 °C, днем +13…+15 °C, ветер юго-западный, умеренный.