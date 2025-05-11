Циклон теряет силу: жителей Ярославской области предупредили о скорой смене погоды

В Центральную Россию вот-вот придет потепление. Об этом предупредили специалисты центра «Фобос».
«В первую половину рабочей недели еще задержится слякотная и не по сезону прохладная погода: +8…+13 °C. Но затем в разрывах облаков всё чаще станет проглядывать солнце, и дневная температура повысится до +14…+19 °C», — сообщили в «Фобосе» 11 мая.
При этом пасмурная погода и дожди продолжат накрывать регионы.
«Центральная Россия сегодня и завтра будет находиться под властью малоподвижного циклона с центром над Ярославской областью, который, постепенно теряя силу, несколько дней будет то моросить, то умеренно поливать территорию от Твери до Нижнего Новгорода», — добавили специалисты.
В Ярославле этой ночью ожидается переменная облачность, сильный снег и туман, температура +1…+3 °C. Атмосферное давление в пределах нормы.
Погода по дням:
12 мая переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман, +3…+5 °C, ветер слабый;
13 мая, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +3…+5 °C, днем +8…+10 °C, ветер слабый;
14 мая, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный дождь, сильный туман; ночью +4…+6 °C, днем +7…+9 °C, ветер юго-западный, сильный, порывы до 12 метров в секунду;
15 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +3…+5 °C, днем +13…+15 °C, ветер юго-западный, умеренный.
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