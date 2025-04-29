Потеряем урожай? Апрельское похолодание пагубно скажется на плодовых деревьях и кустах

Апрельские холода пагубно скажутся на цветущих деревьях Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Наступившее в Центральной России похолодание с заморозками до -5 градусов может негативно сказаться на плодовых деревьях, которые уже зацвели. Об этом порталу 76.RU сообщила кандидат биологических наук, заведующая гербарием Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова Марина Борисова.

«Снижение температуры воздуха до минусовых отметок отрицательно скажется на уже цветущих плодово-ягодных растениях. От заморозков могут пострадать не только генеративные органы цветка — пестик и тычинки, но их опылители — насекомые, гибель которых не исключается при такой погоде. Уже при температуре воздуха +10°С пчелы и шмели почти не проявляют активности к опылению. При более низких значениях активность опылителей сводится к нулю. Не опыленный насекомым цветок — это пустоцвет, у которого не завяжется плод», — констатировала биолог.

Кроме того, по словам Марины Борисовой, при снижении температуры воздуха растет его влажность, а значит возрастает риск грибных и микробных инфекций у растений, иммунитет которых из-за перепада температур ослабевает.

На вопрос, как не остаться без урожая фруктов и ягод, эксперт ответила:

«При закладке сада полезно сажать сорта с разными сроками цветения — у „поздних“ сортов цветы распускаются позже и чаще избегают весенних заморозков».

Напомним, похолодание с минусовой температурой и снегом уже было в Ярославской области в начале апреля. Но на тот момент почки на многих деревьях и кустарниках еще не распустились. Соответственно таких негативных последствий, как сейчас, не прогнозировалось.