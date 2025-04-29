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Весна эксперт Потеряем урожай? Апрельское похолодание пагубно скажется на плодовых деревьях и кустах

Потеряем урожай? Апрельское похолодание пагубно скажется на плодовых деревьях и кустах

Биолог из Ярославля рассказала, что делать

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10 комментариев
Апрельские холода пагубно скажутся на цветущих деревьях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАпрельские холода пагубно скажутся на цветущих деревьях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Апрельские холода пагубно скажутся на цветущих деревьях

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Наступившее в Центральной России похолодание с заморозками до -5 градусов может негативно сказаться на плодовых деревьях, которые уже зацвели. Об этом порталу 76.RU сообщила кандидат биологических наук, заведующая гербарием Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова Марина Борисова.

«Снижение температуры воздуха до минусовых отметок отрицательно скажется на уже цветущих плодово-ягодных растениях. От заморозков могут пострадать не только генеративные органы цветка — пестик и тычинки, но их опылители — насекомые, гибель которых не исключается при такой погоде. Уже при температуре воздуха +10°С пчелы и шмели почти не проявляют активности к опылению. При более низких значениях активность опылителей сводится к нулю. Не опыленный насекомым цветок — это пустоцвет, у которого не завяжется плод», — констатировала биолог.

Кроме того, по словам Марины Борисовой, при снижении температуры воздуха растет его влажность, а значит возрастает риск грибных и микробных инфекций у растений, иммунитет которых из-за перепада температур ослабевает.

На вопрос, как не остаться без урожая фруктов и ягод, эксперт ответила:

«При закладке сада полезно сажать сорта с разными сроками цветения — у „поздних“ сортов цветы распускаются позже и чаще избегают весенних заморозков».

Напомним, похолодание с минусовой температурой и снегом уже было в Ярославской области в начале апреля. Но на тот момент почки на многих деревьях и кустарниках еще не распустились. Соответственно таких негативных последствий, как сейчас, не прогнозировалось.

К счастью, в течение ближайшей неделе в регионе будет теплеть.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
10
Гость
2 часа
На ветвях набухли почки. Как в стволы назад им скрыться, чтоб теперь не простудиться? Мы сменили уж одёжи На весенние. И что же?- Мёрзнем, глупые, до дрожи, Заболеть рискуя тоже. Птиц концерты отменились, Окна, форточки закрылись, И завыл с досады ветер. В общем так: совсем не радо Всё живое перепадам.
Гость
1 час
Никогда такого не было и вот опять!
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Журналист 72.RU
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