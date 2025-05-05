Ярославцев предупредили о новой волне заморозков. Когда испортится погода

Ярославцев предупредили о заморозках до -2 градусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жителей Ярославской области предупредили о заморозках. SMS-сообщения о минусовых температурах получили горожане 5 мая.

«Заморозки до -2 градусов местами по Ярославской области. Ожидаются 6–7 мая в ночные и утренние часы. Будьте осторожны. Телефон 112», — указано в сообщении.

Кроме того, о непогоде предупредили в региональном управлении МЧС. На фоне заморозков повышается угроза гибели сельскохозяйственных культур. Кроме того, могут возникать пожары в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, <…> связанных с увеличением количества пожаров в том числе обусловленных нарушениями в работе электроэнергетических систем в результате повышенных нагрузок и использования несанкционированного электрооборудования», — пояснили спасатели.

Согласно прогнозу синоптиков «Фобоса», устойчивого тепла не будет до середины мая.