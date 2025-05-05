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Весна Ярославцев предупредили о новой волне заморозков. Когда испортится погода

Ярославцев предупредили о новой волне заморозков. Когда испортится погода

Жители региона получили SMS-рассылку

4 781
10 комментариев
Ярославцев предупредили о заморозках до -2 градусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцев предупредили о заморозках до -2 градусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о заморозках до -2 градусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о заморозках. SMS-сообщения о минусовых температурах получили горожане 5 мая.

«Заморозки до -2 градусов местами по Ярославской области. Ожидаются 6–7 мая в ночные и утренние часы. Будьте осторожны. Телефон 112», — указано в сообщении.

Кроме того, о непогоде предупредили в региональном управлении МЧС. На фоне заморозков повышается угроза гибели сельскохозяйственных культур. Кроме того, могут возникать пожары в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, <…> связанных с увеличением количества пожаров в том числе обусловленных нарушениями в работе электроэнергетических систем в результате повышенных нагрузок и использования несанкционированного электрооборудования», — пояснили спасатели.

Согласно прогнозу синоптиков «Фобоса», устойчивого тепла не будет до середины мая.

Ранее мы публиковали объяснение биолога о том, как похолодание влияет на плодовые деревья.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Заморозки Погода Экстренное предупреждение МЧС
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Комментарии
10
Гость
5 мая, 22:36
Не климата не нормальной жизни.
Гость
5 мая, 19:37
"У природы нет плохой погоды", Даже если в мае выпал снег с утра На зелёную траву и на тюльпаны, Только расцвели они вчера. Ну и что, что нет на небе солнца? Облака закрыли белый свет... Холодно, проморзгло, сыро... Говорят, плохой погоды нет. "У природы нет плохой погоды", Просто не по нраву нам дожди, Если льют без остановки долго, Тут уж не утерпишь – закричишь. В мире пусть всё будет так, как было. Пусть весна приходит за зимой, А весну чтоб лето в срок сменило, Как давно заведено тобой. Нам сюрпризов от тебя не надо, Ты, Природа, с нами не шути. Ты плохой погодой не располагаешь, Только надоели весною нам дожди.
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