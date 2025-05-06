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Весна «Словно середина апреля»: синоптики объяснили, почему так холодно в Центральной России

«Словно середина апреля»: синоптики объяснили, почему так холодно в Центральной России

Когда потеплеет в Ярославской области

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31 комментарий
В Центральной России пик похолодания придется на День Победы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Центральной России пик похолодания придется на День Победы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральной России пик похолодания придется на День Победы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Май не радует жителей Центральной России теплом. Очередная волна холода ожидается на длинных выходных в честь Дня Победы. Причем, по прогнозам синоптиков, на праздничный день придется пик понижения температуры. Аналитики центра «Фобос» объяснили, почему так происходит.

«Зима получила второе дыхание благодаря североатлантическому циклону. Накануне холодный фронт этого вихря протянулся через всю Русскую равнину. Дальше на юг его не пропускал жаркий антициклон. 6 мая в Центральной России стараниями антициклона распогодится, будет сухо и покажется солнце. Однако это лишь начало арктического вторжения! На пик этот процесс выйдет 9 мая. Словно на дворе середина апреля», — сообщили в «Фобосе».

Аналитики погоды не исключили, что в начале второй декады мая заморозки по-прежнему будут вероятны. Надежды на потепление связывают со второй половиной мая.

Прогноз погоды в Ярославской области на неделю от Гидрометцентра:

  • 6 мая, вторник: облачно с прояснениями, ветер до 12 метров в секунду. Температура днем +7…+12 градусов;

  • 7 мая, среда: облачно с прояснениями, дне небольшой дождь. Ветер до 10 метров в секунду. Температура ночью: 0…+3 градуса, местами заморозки до -3 градусов, днем: +8…+13 градусов;

  • 8 мая, четверг: облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь и снег, днем небольшой дождь. Ветер до 10 метров в секунду. Температура ночью: 0…+3 градуса, днем: +6…+11 градусов;

  • 9 мая, пятница: облачно, без осадков. Температура ночью: +2 градуса, днем: +10 градусов;

  • 10 мая, суббота: облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Температура ночью: +2 градуса, днем: +10 градусов;

  • 11 мая, воскресенье: облачно, временами небольшие осадки, ночью возможен снег. Температура ночью: +2 градуса, днем: +11 градусов;

  • 12 мая, понедельник: облачно, дождь, ночью также возможен снег. Температура ночью: +3 градуса, днем: +12 градусов;

Подробный прогноз на каждый день также смотрите на сервисе «Погода 76.RU».

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Комментарии
31
Гость
19 часов
Запоздалая Весна: то мороз ночной, То метелью пропоёт -так на всякий случай. На заборах воробьи съёжились гурьбою И мечтают поскорей встретиться с весною, Непонятная пора в городе творится... Может быть, еще денёк- подобреют лица. Всё же солнечные дни стали явно дольше, И надежды на Весну появилось больше...
Гость
19 часов
В Ярославле листья на деревьях на 9 мая были редким событием. Мороз и снег на 1 мая частым явлением. Нормальная погода и температура для начала мая.
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