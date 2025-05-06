«Словно середина апреля»: синоптики объяснили, почему так холодно в Центральной России

В Центральной России пик похолодания придется на День Победы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Май не радует жителей Центральной России теплом. Очередная волна холода ожидается на длинных выходных в честь Дня Победы. Причем, по прогнозам синоптиков, на праздничный день придется пик понижения температуры. Аналитики центра «Фобос» объяснили, почему так происходит.

«Зима получила второе дыхание благодаря североатлантическому циклону. Накануне холодный фронт этого вихря протянулся через всю Русскую равнину. Дальше на юг его не пропускал жаркий антициклон. 6 мая в Центральной России стараниями антициклона распогодится, будет сухо и покажется солнце. Однако это лишь начало арктического вторжения! На пик этот процесс выйдет 9 мая. Словно на дворе середина апреля», — сообщили в «Фобосе».

Аналитики погоды не исключили, что в начале второй декады мая заморозки по-прежнему будут вероятны. Надежды на потепление связывают со второй половиной мая.

Прогноз погоды в Ярославской области на неделю от Гидрометцентра:

6 мая, вторник: облачно с прояснениями, ветер до 12 метров в секунду. Температура днем +7…+12 градусов;

7 мая, среда: облачно с прояснениями, дне небольшой дождь. Ветер до 10 метров в секунду. Температура ночью: 0…+3 градуса, местами заморозки до -3 градусов, днем: +8…+13 градусов;

8 мая, четверг: облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь и снег, днем небольшой дождь. Ветер до 10 метров в секунду. Температура ночью: 0…+3 градуса, днем: +6…+11 градусов;

9 мая, пятница: облачно, без осадков. Температура ночью: +2 градуса, днем: +10 градусов;

10 мая, суббота: облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Температура ночью: +2 градуса, днем: +10 градусов;

11 мая, воскресенье: облачно, временами небольшие осадки, ночью возможен снег. Температура ночью: +2 градуса, днем: +11 градусов;

12 мая, понедельник: облачно, дождь, ночью также возможен снег. Температура ночью: +3 градуса, днем: +12 градусов;