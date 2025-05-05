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Весна Обустраиваем дачу Инструкция Подкармливай с мая: чем полить чеснок и лук, чтобы не желтели

Подкармливай с мая: чем полить чеснок и лук, чтобы не желтели

Агроном объясняет главные правила ухода

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Чеснок и лук любят удобренную почву. Какой бы качественный не был севок&nbsp;— без удобрений не получить крупную головку | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЧеснок и лук любят удобренную почву. Какой бы качественный не был севок&nbsp;— без удобрений не получить крупную головку | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Чеснок и лук любят удобренную почву. Какой бы качественный не был севок — без удобрений не получить крупную головку

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Чеснок и лук прорастают на грядках самыми первыми, поэтому уже в мае им нужна помощь. Они активно используют азот, и при его недостатке сразу же начинает страдать перо. Объясняем, чем и как подкармливать лук и чеснок, чтобы получить богатый урожай.

Подкормка чеснока — чем полить, чтобы не желтел

В мае озимый чеснок уже нарастил зелень и ему требуется помощь, чтобы развиваться дальше. В первую очередь он нуждается в азоте: без этого важного элемента перо будет желтеть, а головка остановится в развитии.

— Можно внести мочевину или кальциевую селитру: сначала землю нужно полить обычной водой, подождать полчаса, а затем уже поливать подкормкой, — объяснила агроном Людмила Шубина.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В мае достаточно одной подкормки, если не будет сильных дождей: влага вымывает азот. Если осадков будет много, то процедуру придется повторить через 2–3 недели.

Вместо мочевины можно использовать раствор нашатырного спирта, но стоит быть внимательным при разведении. Пропорция для разведения — 3 столовых ложки на 10 литров воды. Лучше сделать менее концентрированный раствор, чем переборщить.

Лук желтеет — чем полить

По перу и лука и чеснока можно точно сказать о состоянии растений | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПо перу и лука и чеснока можно точно сказать о состоянии растений | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

По перу и лука и чеснока можно точно сказать о состоянии растений

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Главной причиной пожелтевшего пера в мае у лука также является нехватка азота. Необходимые удобрения нужно было вносить на грядку при посадке. Если это не сделали, то в первой декаде мая нужно внести дополнительный азот. Также стоит использовать мочевину или раствор нашатыря.

— Перо может желтеть у лука и чеснока еще и из-за жара и неправильного полива. Не нужно заливать грядки, особенно весной, почва должна быть умеренно влажной. Лучше закрыть естественную влагу, подрыхлив грядки, — советует специалист.

Если все необходимые удобрения были внесены при посадке, то для подкормки лука в мае можно использовать и настой сброженной травы с добавлением древесной золы в разведении 1 к 10.

Еще одна распространенная причина пожелтения пера на луке — это вредитель. Луковая муха питается подземной частью растения, что сразу же сказывается на пере. Для того чтобы убедиться в появлении вредителя, достаточно достать из земли одну из луковок с подсохшим или пожелтевшим пером. По ее состоянию, по небольшим ходам в луковице сразу будет понятно, что орудует вредитель.

— Чаще всего с ней сталкиваются те, кто сажает лук во второй декаде мая — более ранние посадки вредитель обычно не бьет. Личинки быстро орудуют, при этом их легко уничтожить с помощью аммиачной воды: стакан развести на 10 литров воды и обильно пролить грядку после основного полива, — объяснила Людмила Шубина.

Такая обработка позволит не только избавиться от вредителя, но и станет дополнительным источником азота для лука, и растение сможет быстрее восстановиться.

Как ухаживать за грядками чеснока и лука

Достаточно поливать грядки с луком и чесноком один раз в неделю, но обильно | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUДостаточно поливать грядки с луком и чесноком один раз в неделю, но обильно | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Достаточно поливать грядки с луком и чесноком один раз в неделю, но обильно

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

В течение сезона и лук и чеснок будут требовать внимания к себе. В июне стоит сделать еще две подкормки с разницей примерно в 2–3 недели. Для них можно использовать настой куриного помета в разведении 1 к 25, настой коровьего навоза 1 к 10 или настой сброженной травы 1 к 10 с добавлением стакана золы. В июле подкормки уже не потребуются.

— Обязательно в течение сезона нужно пропалывать и рыхлить грядки. Луковичные не любят тяжелую, каменную почву. Важно следить и за стрелками: если появляются, то своевременно их убирать, — отметила агроном.

И лук, и чеснок любят прохладу и плохо переносят жару, поэтому стоит внимательно следить за поливом. Достаточно вносить влагу один раз в неделю, но обильно. На грядке должна чуть стоять вода — только тогда стоит прекращать лить воду из лейки.

На следующий день после полива нужно слегка подрыхлить землю, особенно в междурядье. Такой агроприем называют сухим поливом. В этом случае влага сохранится в течение недели, а в почве не будут появляться трещины.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Корреспондент
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