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Весна «Метеорологическое чудо»: синоптики предупредили об аномальной погоде в Центральной России

«Метеорологическое чудо»: синоптики предупредили об аномальной погоде в Центральной России

Чего ждать в Ярославле во второй половине апреля

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1 комментарий
Во второй половине апреля в Центральную Россию придет аномальное тепло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВо второй половине апреля в Центральную Россию придет аномальное тепло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во второй половине апреля в Центральную Россию придет аномальное тепло

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На неделе с 14 по 20 апреля в Центральной России ожидается аномальное, небывалое тепло. Именно так погоду предстоящей семидневки охарактеризовали специалисты центра «Фобос».

«Благодаря усилиям антициклона в Центральной и Южной России прогнозируется преимущественно солнечная и сухая погода с неудержимым ростом температурного фона», — пояснили в «Фобосе».

Теплеть будет каждый день. А то, что произойдет в воскресенье, 20 апреля, синоптики охарактеризовали как пасхальное метеорологическое чудо. Температура в этот день достигнет и вовсе летних значений.

«Ожидается летняя ночь, днём — комфортное 20-градусное тепло», — отметили в «Фобосе».

Прогноз погоды на неделю для Ярославской области от Гидрометцентра

  • Понедельник, 14 апреля: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем: +8…+13 градусов;

  • вторник, 15 апреля: облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью: +1…+6 градусов, днем: +10…+15 градусов;

  • среда, 16 апреля: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура ночью: +1…+6 градусов, днем: +12…+17 градусов;

  • четверг, 17 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4 м/с. Температура ночью: +6 градусов, днем: +19 градусов;

  • пятница, 18 апреля: облачно, небольшой дождь. Ветер западный, 3 м/с. Температура ночью: +10 градусов, днем: +19 градусов;

  • суббота, 19 апреля: облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с. Температура ночью: +9 градусов, днем: +18 градусов;

  • воскресенье, 20 апреля: облачно, без осадков. Ветер юго-западный 4 м/с. Температура ночью: +8 градусов, днем: +20 градусов.

Подробный прогноз погоды можно узнать на сайте «Погода 76.RU».

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Тепло Гидрометцентр Центр Фобос Прогноз на неделю
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Комментарии
1
Гость
6 минут
Ага. Тепло на улицах и парилка в квартирах.
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