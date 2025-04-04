НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

7 м/c,

с-з.

 742мм 42%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,28
EUR 92,99
Обмеление Волги — хроника
Древние останки в Волге
Грядет снегопад
Афиша концертов на апрель
Список редких имен
В регионы вернется зима
Последствия остановки ГЭС
Первые укусы клещей
Что будет с Домом со штурвалом
Актриса Аронова в Ярославле
Весна «Зима не остановится!»: Центральную Россию в апреле заметет снегом. Когда изменится погода

«Зима не остановится!»: Центральную Россию в апреле заметет снегом. Когда изменится погода

В регионы придет похолодание

5 140
12 комментариев
Когда похолодает в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда похолодает в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда похолодает в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославскую область, как и во всю Центральную Россию, придет похолодание. Причина тому — мощное арктическое вторжение, о котором предупредили специалисты центра «Фобос». По их данным, холодный воздух постепенно станет пробиваться все дальше на юг Европейской России.

«Уже в субботу облачные поля циклона накроют большую часть Русской равнины. В южную половину региона эти облака принесут дожди, а на территории от Кольского полуострова до Верхней Волги осадки будут переходить в снежную фазу. И на этом зима не остановится!» — рассказали в «Фобосе» 4 апреля.

В Москве на выходных прогнозируют снегопады и минусовую температуру. Постепенно начнет теплеть, но столбики термометров не будут подниматься до высоких отметок.

«Центральная Россия будет выбираться из ямы холода дольше. После сегодняшнего аномального тепла в субботу температурный режим в Москве вернётся в норму. А затем под аккомпанемент снегопадов дневная температура войдёт в рамки климата середины марта: +1…+2 °C», — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням

По данным «Гидрометцентра России» в ночь на 5 апреля в Ярославской области похолодает до -1 °С, выпадет небольшой кратковременный снег. Днем потеплеет до +6 °C, пройдет небольшой дождь.

Ночью 6 апреля температура воздуха опустится до -5 °С, без осадков. Днем ожидается +4 °С, облачно.

В ночь на 7 апреля похолодает еще сильнее, до -5 °С. Днем — +4 °С, пройдет небольшой дождь.

Сервис «Погода 76.RU» сообщает, что ночью 8 апреля ожидается -3 °C. Днем — -1 °С. Весь день будет идти снег.

В среду, 9 апреля, температура вновь опустится до -3 °С. Днем потеплеет до +1 °С. Снегопад ожидается в течение суток.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Погода Похолодание Фобос Снег
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
7 часов
Вот брошу дела. Возьму и уеду. Сегодня! Сейчас! В самолёт! И к обеду Я буду у моря, где синяя кромка Прибоем о берег стучится негромко... Оставлю проблемы в столе, и забуду И пусть, хоть неделю, но счастлива буду.
Гость
9 часов
Зима ушла еще в начале марта, если что)) Похолодание со снегом - это уже не зима!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Всё можно получить, если отбросить понты»: как живет многодетный инженер с зарплатой 80 тысяч
Влад
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление