«Зима не остановится!»: Центральную Россию в апреле заметет снегом. Когда изменится погода

Когда похолодает в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославскую область, как и во всю Центральную Россию, придет похолодание. Причина тому — мощное арктическое вторжение, о котором предупредили специалисты центра «Фобос». По их данным, холодный воздух постепенно станет пробиваться все дальше на юг Европейской России.

«Уже в субботу облачные поля циклона накроют большую часть Русской равнины. В южную половину региона эти облака принесут дожди, а на территории от Кольского полуострова до Верхней Волги осадки будут переходить в снежную фазу. И на этом зима не остановится!» — рассказали в «Фобосе» 4 апреля.

В Москве на выходных прогнозируют снегопады и минусовую температуру. Постепенно начнет теплеть, но столбики термометров не будут подниматься до высоких отметок.

«Центральная Россия будет выбираться из ямы холода дольше. После сегодняшнего аномального тепла в субботу температурный режим в Москве вернётся в норму. А затем под аккомпанемент снегопадов дневная температура войдёт в рамки климата середины марта: +1…+2 °C», — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням

По данным «Гидрометцентра России» в ночь на 5 апреля в Ярославской области похолодает до -1 °С, выпадет небольшой кратковременный снег. Днем потеплеет до +6 °C, пройдет небольшой дождь.

Ночью 6 апреля температура воздуха опустится до -5 °С, без осадков. Днем ожидается +4 °С, облачно.

В ночь на 7 апреля похолодает еще сильнее, до -5 °С. Днем — +4 °С, пройдет небольшой дождь.

Сервис «Погода 76.RU» сообщает, что ночью 8 апреля ожидается -3 °C. Днем — -1 °С. Весь день будет идти снег.