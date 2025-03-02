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Весна обзор Ретроградным Меркурием не отделаетесь: почему март станет самым сложным месяцем 2025 года

Ретроградным Меркурием не отделаетесь: почему март станет самым сложным месяцем 2025 года

Астрологи рассказали, с какими трудностями мы столкнемся и как их пережить

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2 комментария
Если посмотреть на небо со знанием дела, то можно увидеть, что нас ждет в ближайшее время | Источник: Максим Серков / NGS42.RUЕсли посмотреть на небо со знанием дела, то можно увидеть, что нас ждет в ближайшее время | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Если посмотреть на небо со знанием дела, то можно увидеть, что нас ждет в ближайшее время

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Март 2025 года обещает стать настоящим испытанием: сразу несколько неблагоприятных астрологических событий накладываются друг на друга. Сначала ретроградит Венера, затем будет коридор затмений и вишенкой — источник всех бед, ретроградный Меркурий. Когда их ждать и можно ли спастись от разгула небесной канцелярии, узнали у астрологов.

Ретроградная Венера: 2 марта — 13 апреля

Первое, что нам подарит март, это Венера, которая будет ретроградить со 2 марта по 13 апреля. В этот период возможны заторможенность и проблемы в отношениях — дружеских, любовных, финансовых. В общем, во всех сферах жизни, за которые отвечает Венера — отношения, симпатии, деньги, ценности. Обычно при ретроградной Венере появляются партнеры из прошлого, происходит переоценка ценностей.

— До 26 марта ретро-Венера будет слишком резкая, категоричная. Поэтому аккуратнее в выводах, решениях, словах, поступках в сфере финансов и отношений, — предупреждает астролог Ольга Шпекан.

— С 27 марта, когда Венера войдет в знак Рыб, ее влияние смягчится, — добавляет астропсихолог Александра Курникова. — Несмотря на то, что она остается ретроградной, ей станет значительно комфортнее. Венера в Рыбах приносит больше чувствительности, романтики и духовного осознания. Это время для глубокого анализа личных отношений и поиска истинных ценностей.

Астрологи предупреждают: в то время, когда правит бал ретроградная Венера, у людей могут участиться всплески эгоизма, желание свободы в отношениях, эмоциональные качели. Также ждите финансовой нестабильности и непредсказуемых трат: возникнет желание кардинально всё изменить. Астрологи не советуют начинать новые проекты, проводить сложные косметические процедуры, обращаться к чужим деньгам, начинать новые знакомства, объявлять о помолвке и вступать в брак.

С другой стороны, ретро-период подходит для планирования новых творческих и финансовых проектов, анализа того, что уже есть.

Коридор затмений: 14–29 марта

С 14 по 29 марта нас ожидает коридор затмений. Это астрособытие происходит дважды в год — весной и осенью. Коридор затмений всегда приносит нерешенные задачи из прошлого, напоминая нам о том, что требует внимания.

— Важно внимательно наблюдать за происходящим, фиксировать события и делать выводы, ведь осенью нас ждет своеобразный экзамен: удалось ли справиться с этими уроками или они вернутся в усиленном виде, — объясняет астролог Наталья Шалимова. — В марте стоит обращать внимание на людей, которые появляются в жизни. Это период переосмысления отношений, и он может стать точкой распада для союзов, созданных по ошибке. Хотя в глобальном смысле ошибок не бывает — каждые отношения чему-то учат, но если их задачи выполнены, приходит время двигаться дальше.

14 марта произойдет лунное затмение в Деве, которое затронет сферы повседневной рутины, здоровья, обслуживания, а также мистики, религии. В этот период рекомендуется обратить внимание на порядок в доме, жизни и своих мыслях. Но излишняя придирчивость к себе и к близким может привести к конфликтам и нервному срыву.

— Люди могут ощущать необходимость навести порядок не только в доме, но и в голове, избавиться от хаоса и ненужных привязанностей. Могут усилиться тревожность, желание контроля и перфекционизм, — отмечает Ольга Шпекан.

Во время солнечного затмения 29 марта может потянуть на решительные и даже опрометчивые действия, однако любые крайности могут иметь неблагоприятные последствия.

— Это затмение несет в себе мощную энергию инициативы, новых начинаний и борьбы за лидерство. Однако важно учитывать, что любые начинания, запущенные в период затмения, могут развиваться непредсказуемо и требовать серьезных корректировок в будущем, — обращает внимание Александра Курникова.

— В конце марта возникнут вопросы личной идентичности: кто я, чего хочу на самом деле, почему не занимаюсь тем, что люблю? В этом месяце будет сильное желание принимать резкие решения, рубить с плеча, действовать импульсивно. Однако торопиться не стоит — важно осознать причины своих порывов и выбирать путь осмысленно, — добавляет Наталья Шалимова.

Во время коридора затмений астрологи советуют заняться внутренней работой: анализировать свои цели, убеждения и ценности, управлять стрессом. Лучше избегать новых начинаний и завершить старые проекты. Во второй половине марта также важно избегать резких конфликтов, уделить внимание физическому и эмоциональному здоровью.

Ретроградный Меркурий: 15 марта — 7 апреля

В середине марта в ретродвижение придет Меркурий, что сделает общение более напряженным.

— Люди могут говорить резко, не думая о последствиях. Этот период опасен для поспешных решений, особенно в деловой сфере. Могут возникнуть сложности в переговорах, документации и планировании, — поясняет Александра Курникова.

В этот период могут возникнуть споры, конфликты из-за нетерпеливости и прямолинейности. Также ждите повышенную рассеянность, иллюзии, обман. А если вы откладывали нерешенные проблемы в долгий ящик, надеясь, что они забудутся, рассосутся или решатся сами собой, март расставит всё по местам.

— Ретроградный Меркурий словно достанет всех «скелетов из шкафа» — старые конфликты, недосказанности и обиды выйдут наружу. Вам придется либо найти решение, либо поставить точку, — говорит Наталья Шалимова. — Однако точка в отношениях — это не всегда разрыв. Иногда она означает завершение затянувшихся обид или прояснение давних недоразумений.

Ретроградный Меркурий часто вытаскивает на свет события и людей из прошлого. Могут возобновиться отношения, которые когда-то не сложились. У тех пар, где чувства не угасли окончательно, появится шанс на новый старт, а в уже существующих союзах вспыхнут новые эмоции — особенно там, где в отношениях поселилась рутина. Быт мог притушить страсть, но сейчас чувства могут разгореться с новой силой.

Период ретро-Меркурия важен для улучшения коммуникации, но в то же время именно она окажется под ударом. Важно помнить: то, что вы говорите, не всегда воспринимается так, как вы это имеете в виду. Однако можно использовать ретроград и себе во благо.

— Хорошо проверять, анализировать, искать ошибки, наводить порядок в любых сферах жизни. Возвращаться к делам, отложенным на потом. Встречаться со старыми друзьями, — рекомендует Ольга Шпекан.

Словом, в это время нужно вести себя максимально аккуратно и не предпринимать ничего нового. Тогда получится благоприятно пройти через все перипетии.

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Ретроградная Венера Ретроградный Меркурий Коридор затмений Март Астрология Весна
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Комментарии
2
Гость
1 час
Здесь каждый день високосный по плану Таврического
Гость
55 минут
СМИ- новости Какой ужас- что день грядущий нам готовит-- что ждёт народ-куда нас путин заведёт В Лондоне начался саммит- по народному сходка по Украине с представителями 18 стран и объединений оголтелых отбросов общества- \ многие в прошлом из России\ Тема -- военные поставки Киеву и экономическое давление на Россию-- Скрежет их клыков слышен по всейТрафальгальской площади- гордость Лондона
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