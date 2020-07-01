«Беспринципный подход»: ХК «Локомотив» отказался поддержать фильм о гибели команды

В интервью «Российской газете» он объяснял задумку так:

— Основные персонажи — да, это фанаты команды, невесты игроков, их окружение. Но герои — конечно, сами хоккеисты. Я хочу активно использовать хронику — а это матчи, тренировки, общение игроков с болельщиками. Фильм будет выдержан в манере, близкой к документальной: не легенда, не сказка, ничего придуманного — только реальные персонажи и их реальные истории. Вплоть до того, что сцены с участием актеров, которые изобразят хоккеистов, будут сняты так, что мы не увидим лиц, — чтобы они могли естественно соединяться с документальными кадрами.

Но намерения знаменитого режиссёра не вдохновили ярославский хоккейный клуб.

Полный текст обращения:

«В настоящее время в Ярославле анонсирована активная подготовка к съемкам документально-художественной киноленты с рабочим названием «Только Локо!». По замыслу авторов этот фильм должен быть посвящён памяти погибшей команды «Локомотив» и приурочен к 10-летней годовщине нашей общей трагедии.

