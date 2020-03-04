Президент «Урала» о поле стадиона «Шинник»: «Даже не огород, а хуже!». Реакция властей

— Они прекрасно знали, что поле находится в ужасном состоянии, — сказал E1.RU президент «Урала» Григорий Иванов. — Еще 20 дней назад было понятно, что оно не будет готово. И еще «Шинник» тренировку вчера провел на нем и окончательно добил его. Сейчас это поле даже не огород, а хуже! Могли же изначально перенести на стадион в Химках, где газон готов. Или в Екатеринбурге провести. В итоге наша команда на три дня фактически осталась без возможности нормально тренироваться, — отметил Григорий Иванов.

В Ярославль на отменённый матч Кубка России по футболу «Шинник» — «Урал» из Екатеринбурга приехали не только тренеры и игроки гостевой команды, но и около сотни болельщиков. И если первым ярославская команда компенсирует расходы на проезд и проживание, то что делать со вторыми, вопрос нерешённый.

При этом футбольный клуб «Шинник» сам стал жертвой. Потому что расходы оплачивать им, а за состояние стадиона отвечают другие. Несколько лет назад стадион у клуба забрал бывший и. о. мэра Ярославля Алексей Малютин и перевёл его в структуру муниципальной дирекции спортивных сооружений. Тогда он объяснял это тем, что объект должен приносить деньги в городской бюджет, а не просто числиться на балансе «Шинника». Его городские власти стали сдавать аренду, в том числе и самому «Шиннику», чтобы тот мог играть на нём. У футбольного клуба из-за этого стали возникать проблемы с Футбольной национальной лигой, у которой были претензии к стадиону, на котором играли чёрно-синие. Но в клубе ничего не могли с этим поделать, так как стадион им не принадлежал. Прошлый мэр Ярославля Владимир Слепцов обещал вернуть «Шиннику» стадион с одноимённым названием, но почему-то этого так и не сделал.



Сейчас руководство дирекции спортивных сооружений объясняет ужасное состояние стадиона так:



— К первому матчу сезона был разработан план подготовки, согласованный с генеральным директором футбольного клуба «Шинник». На стадионе проведены работы, связанные с подготовкой поля к матчу, а именно включён обогрев, проведено «вычесывание» поля с целью удаления погибшей травы, в конце января на поле посеяли семена, поле укрыто материалом для создания необходимой температуры для проращивания травы, а также проведены необходимые агротехнические мероприятия (внесение удобрений, обработка гербицидами, чтобы предотвратить болезнь травы, аэрация поля и т.д.). 14 января включили подогрев, чтобы поддерживать наиболее благоприятную температуру почвы, но, учитывая климатические условия, трава в это время года (февраль-март) не растёт.

