Матч пришлось отменять: состояние поля на ярославском «Шиннике» показали в Twitter

Ранее в Twitter-аккаунте екатеринбургского клуба появились фото, на которых было наглядно видно, что поле на «Шиннике» в ужасном состоянии.

— Причина — неготовность поля на стадионе в Ярославле, — сообщили в Российском футбольном союзе. — Дата и место матча будут определены позднее.

Футбольный матч Кубка России «Шинник» — «Урал», который должен был состояться сегодня в Ярославле, перенесли.

— Во многих других городах поля находятся в более приемлемом состоянии, — объяснил пресс-атташе футбольного клуба «Урал» Никита Медведевских. — Но выкладывая пост в Twitter, не было никаких подоплёк, мы просто показали болельщикам, где нам предстоит играть.

Содержанием стадиона «Шинник» занимается муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений». Сейчас они готовят ответ на запрос редакции 76.RU и должны в ближайшее время ответить, почему поле находится в таком ужасном состоянии.



А вот неустойку «Уралу» выплачивать придётся не городским властям, которые не подготовили вовремя поле, а футбольному клубу «Шинник», который, мягко говоря, и без этого находится не в очень благоприятном финансовом положении.

Ранее футбольный клуб «Урал» сам попадал в аналогичную ситуацию. Кубковый домашний матч с «Краснодаром» в 2017 году перенесли из-за неудовлетворительного состояния газона на поле из Екатеринбурга в Краснодар.

