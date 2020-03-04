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Матч пришлось отменять: состояние поля на ярославском «Шиннике» показали в Twitter

Фотографии газона на стадионе в интернет выложила команда-соперник

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Фотографии поля на ярославском стадионе выложили представители футбольного клуба «Урал»

Фотографии поля на ярославском стадионе выложили представители футбольного клуба «Урал»

Футбольный матч Кубка России «Шинник» — «Урал», который должен был состояться сегодня в Ярославле, перенесли.

— Причина — неготовность поля на стадионе в Ярославле, — сообщили в Российском футбольном союзе. — Дата и место матча будут определены позднее.

Ранее в Twitter-аккаунте екатеринбургского клуба появились фото, на которых было наглядно видно, что поле на «Шиннике» в ужасном состоянии.

— Во многих других городах поля находятся в более приемлемом состоянии, — объяснил пресс-атташе футбольного клуба «Урал» Никита Медведевских. — Но выкладывая пост в Twitter, не было никаких подоплёк, мы просто показали болельщикам, где нам предстоит играть.

Содержанием стадиона «Шинник» занимается муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений». Сейчас они готовят ответ на запрос редакции 76.RU и должны в ближайшее время ответить, почему поле находится в таком ужасном состоянии.

А вот неустойку «Уралу» выплачивать придётся не городским властям, которые не подготовили вовремя поле, а футбольному клубу «Шинник», который, мягко говоря, и без этого находится не в очень благоприятном финансовом положении.

Ранее футбольный клуб «Урал» сам попадал в аналогичную ситуацию. Кубковый домашний матч с «Краснодаром» в 2017 году перенесли из-за неудовлетворительного состояния газона на поле из Екатеринбурга в Краснодар.

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спортфутболШинник
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КОММЕНТАРИИ (16)

4 мар 2020 в 16:30

Этот злосчастный Шинник должен собственные средства вкладывать в этот стадион.Нечего разбазаривать народные деньги!Властям ярославским некому больше помочь,кроме как дармоедам?!

гость
4 мар 2020 в 15:30

закрыть вообще этот шинник , построить две высотки , он же убыточный

Лумумба
4 мар 2020 в 15:25

Очередной зашквар ярославских властей. Ожидаемый праздник футбола превратили в пшик. И теперь денег должны и футбол в другой город перенесут. Браво, управленцы!