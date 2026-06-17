Стадион «Шинник» в Ярославле передадут в собственность некоммерческой организации

ФК «Шинник» может временно переехать на стадион «Молния» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стадион «Шинник» в Ярославле передадут в качестве имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономического развития территорий». Такое решение 17 июня принял муниципалитет Ярославля по предложению мэрии.

Власти пояснили, что мэрия войдет в состав учредителей НКО, а в качестве имущественного взноса передаст организации муниципальную собственность — два земельных участка по адресам площадь Труда, 3 и улица Свердлова, 29а, а также расположенную на них недвижимость — футбольное поле и трибуны стадиона «Шинник», тренировочное поле, здания билетных касс и склада, физкультурно-оздоровительный комплекс и коммунальные сети.

«Участие Ярославля в данном НКО направлено на реализацию соглашения между правительством Ярославской области, банком ПСБ и мэрии», — пояснил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Денис Пуговишников.

Он добавил, что в рамках соглашения банк возьмет на себя обязательства по созданию нового стадиона и нежилого делового центра на территории «Шинника». На плечи областного правительства ляжет финансирование подготовки временного стадиона для проведения тренировок и игр футбольного клуба «Шинник». Одной из площадок, которая рассматривается для этих целей, является стадион «Молния» во Фрунзенском районе.

По информации сервиса «Контур. Фокус», автономная некоммерческая организация «Центр социально-экономического развития территорий» была зарегистрирована в марте 2026 года в Ярославле. Ее учредителями являются ПАО «Банк ПСБ» и благотворительный фонд «Подари Себе Будущее», созданный в 2024 году в Москве для реализации благотворительных инициатив. Цель деятельности НКО — предоставление услуг по реализации инициатив в области социально-экономического развития территорий.

Напомним, разговоры о том, что стадион «Шинник» устарел и требуется его реконструкция, ходят с 2025 года. Губернатор Михаил Евраев подчеркивал, что строительство легче и дешевле реконструкции. При новом строительстве стадион возведут вдвое меньше существующего.