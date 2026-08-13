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Образование Вузы стали зачислять на бюджетные места фиктивных студентов — в чём дело

Вузы стали зачислять на бюджетные места фиктивных студентов — в чём дело

Разбираемся, почему так происходит

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Финансирование вуза напрямую зависит от количества студентов‑бюджетников | Источник: Лина Саитова / 116.RUФинансирование вуза напрямую зависит от количества студентов‑бюджетников | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Финансирование вуза напрямую зависит от количества студентов‑бюджетников

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Борьба за бюджетные места в вузах порой выходит за рамки закона, и недавний случай в Алтайском крае это наглядно показывает. Бывший ректор аграрного университета Николай Колпаков предстанет перед судом. Его обвиняют в том, что ради сохранения госфинансирования он фиктивно зачислил на первый курс 97 студентов старших курсов. Эта схема позволила вузу удержать более 12 млн рублей субсидии, но обернулась уголовным делом.

История Колпакова — не единственный случай. Проблема недобора абитуриентов знакома многим региональным вузам. Чтобы выполнить контрольные цифры приема и не потерять финансирование, университеты идут на разные меры — от легальных до противоправных. Разбираемся, почему вузы оказываются в такой ситуации, какие способы используют, чтобы закрыть недобор, и что ждет систему высшего образования в ближайшие годы.

Почему вузы идут на нарушения

Причина манипуляций — контрольные цифры приема (КЦП). Финансирование вуза зависит от числа студентов‑бюджетников. При невыполнении плана часть субсидии возвращают, а в перспективе могут сократить ставки, штат и объем бюджетных мест.

По словам эксперта Евгения Белого, ректоры находятся в жестких рамках, так как невыполнение плана грозит негативной оценкой работы руководства. При этом случаи фиктивного зачисления становятся реже. Цифровые системы приема делают схемы заметнее и рискованнее. Нарушения выявляют через федеральные информационные системы и ежегодные отчеты вузов. Проверки проводят Рособрнадзор, прокуратура, ФСБ и Счетная палата. Подобные случаи фиксировали в Сыктывкаре, Ельце, Борисоглебске, Забайкалье.

Как вузы закрывают недобор

Для выполнения плана вузы используют легальные методы:

  • дополнительный набор (часто со снижением проходного балла);

  • перевод на бюджет студентов с платного отделения;

  • профориентацию.

При этом снижение проходного балла сказывается на качестве набора. По данным НИУ ВШЭ, в 2025 году средний балл ЕГЭ выше 70 был только у 230 вузов из 708. При этом растет доля абитуриентов с баллами ниже 56: в 2024 году таких было 102,5 тысячи человек. Особенно сильно проблема недобора стоит на аграрных направлениях: целевая квота по этим специальностям в 2025–2026 учебном году заполнена лишь на три четверти.

Перспективы системы высшего образования

Евгений Белый считает, что ограничение приема в 10‑й класс в пользу СПО со временем усложнит ситуацию для вузов.

«Кампания по ограничению поступления в 10-й класс в пользу СПО несомненно будет сказываться с каждым годом всё больше и создавать дополнительные проблемы для вузов, не входящих в топ. Поэтому руководителям системы образования пора начинать об этом задумываться и корректировать КЦП», — сказал Белый в беседе с «Известиями».

А директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Клячко предположила, что в ближайшие 5–7 лет численность поступающих будет расти. В том числе за счет выпускников колледжей, которые продолжают обучение в вузах.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Вуз Образование Баллы ЕГЭ
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Комментарии
2
Гость
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Такие «не топовые» вузы дают возможность получить образование тем, кто не прошел туда куда хотел. А если хочешь стать крутым специалистом в своей области все равно потом еще учиться и учиться.
с++

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В США мусорные ВУЗы закрываются, т.к. никто не хочет терять время и деньги ради бесполезной бумажки, которая не даёт никаких плюсов при трудоустройстве. Прогнозируют, что останется только Лига Плюща и ещё несколько топовых университетов. В России с некоторой задержкой, но происходит то же самое.
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