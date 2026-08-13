Заказал полтонны пластика: заводчанин своими руками создал акваферму и разводит осетров. Видео

Посмотрите, как акваферма выглядит изнутри Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Северодвинец Владимир Риттер — мастер на все руки, он может сварить и детали для подводной лодки, и инженерную систему из пластмассы. Несколько лет назад заводчанин построил себе акваферму, чтобы разводить краснокнижную рыбу для ужинов. Владимир рассказал, как собрал бассейны для осетров из подручных материалов.

Утро Владимира начинается в шесть: сначала надо проверить, всё ли хорошо у его осетров. Затем он едет на завод, где работает сварщиком. После — возвращается к рыбкам. И так практически каждый день.

На акваферме — установка замкнутого водоснабжения. Благодаря этой системе вода из бассейнов проходит очистку и возвращается обратно, при этом никуда не сливается. Такие готовые системы у производителей стоят несколько миллионов. Владимир пошел другим путем: взял полипропилен и строительные инструменты и спаял конструкцию и бассейны сам.

«Заказал полтонны пластика, экструдер, строительный фен. И сначала не знал, как паять, потому что нужна определенная температура, чтобы листы склеились намертво. Я на одном куске экспериментировал неделю, прежде чем всё получилось», — вспоминает Владимир.

Сейчас на его ферме около двух тонн рыбы, и только треть готова к продаже. В искусственных условиях осетр за год набирает два килограмма, в природе же требуется несколько лет, потому что пресноводные уходят на зимовку. В естественных условиях осетра запрещено вылавливать: он занесен в Красную книгу России. Поэтому в магазинах царскую рыбу не продают, зато можно найти черную икру, которую добывают на фермах. Но продавать такой деликатес Владимир не планирует.

«Чтобы получить икру, осетру должно быть от восьми лет. Еще по рыбе не определить, самка это или самец, надо делать УЗИ, — поясняет фермер. — Такое оборудование стоит около двух миллионов — слишком дорого. Я для себя отдельно отсадил три рыбки, может, среди них и окажется самка».