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Животные «Видел эти огромные глаза и не мог пройти мимо». Семья создала центр по спасению нерп — их история

«Видел эти огромные глаза и не мог пройти мимо». Семья создала центр по спасению нерп — их история

«Нерпалэнд» стал известен на всю страну после роликов о нерпе Сергеевне

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«Видел эти огромные глаза и не мог пройти мимо». Семья из Бурятии создала центр по спасению нерп&nbsp;— их история | Источник: «Нерпалэнд» / nerpaland.ru«Видел эти огромные глаза и не мог пройти мимо». Семья из Бурятии создала центр по спасению нерп&nbsp;— их история | Источник: «Нерпалэнд» / nerpaland.ru

«Видел эти огромные глаза и не мог пройти мимо». Семья из Бурятии создала центр по спасению нерп — их история

Источник:

«Нерпалэнд» / nerpaland.ru

Центр спасения байкальской нерпы «Нерпалэнд» появился в Бурятии 3 года назад. Его создали супруги Денис и Оксана Сенотрусовы, и случилось это после встречи с беспомощным бельком на льду Байкала. Того малыша, несмотря ни на что, спасти не удалось, но именно тогда семья Сенотрусовых решила, что это не повод сдаваться. С тех пор они спасли больше десятка нерпят, многие из которых смогли вернуться в дикую природу. О том, как одна встреча на льду Байкала изменила всё, журналисту «ИрСити» рассказал один из основателей центра Денис Сенотрусов.

Видеоистория нерпы Сергеевны

Источник:

«Городские медиа»

Был обезвожен, а лапки и шкура стерлись до крови

Каждое утро в «Нерпалэнде» начинается с одной и той же процедуры. Денис и Оксана Сенотрусовы проверяют качество воды в бассейне, где обитают нерпята. Сотрудники центра берут пробы, настраивают фильтры и оборудование. Затем готовят рыбу для кормления и раздают ее всем обитателям, которые за ночь проголодались и уже не прочь позавтракать. Заканчивается день примерно тем же ритуалом.

Сейчас в «Нерпалэнде» живут трое нерпят, и все они нуждаются в любви, внимании и уходе. Все заботы берут на себя Оксана, Денис и их сын Артем. А началась вся эта история в 2019 году.

Этого белька Сенотрусовы нашли в 2019 году | Источник: @nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Этого белька Сенотрусовы нашли в 2019 году | Источник: @nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Этого белька Сенотрусовы нашли в 2019 году

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Малыш не выжил, но после него в Бурятии появился центр спасения нерп | Источник: @nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Малыш не выжил, но после него в Бурятии появился центр спасения нерп | Источник: @nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Малыш не выжил, но после него в Бурятии появился центр спасения нерп

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— На мартовские праздники мы с семьей поехали на Байкал, решили устроить небольшой пикник. Погода стояла замечательная, тепло, ветер немного дул, мы захотели прогуляться по льду. Это было в Баргузинском заливе. На обратном пути мы обнаружили малыша. Он был в очень печальном состоянии: белек давно находился на поверхности, началось обезвоживание, а ласты и шкура стерлись до крови, потому что он лазил по льдинам, — рассказывает Денис Сенотрусов.

Он отмечает, что уже тогда было понятно, что шансов на выживание у этого измотанного белька почти нет, но всё равно не смогли оставить его там. Семья обзвонила все центры помощи животным в Бурятии и даже в Иркутске, но никто помочь не смог. Поэтому Сенотрусовы решили сделать всё, что от них зависит.

Глаза у нерп и правда очень выразительные | Источник: @nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Глаза у нерп и правда очень выразительные | Источник: @nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Глаза у нерп и правда очень выразительные

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Трудно устоять перед таким взглядом | Источник: @nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Трудно устоять перед таким взглядом | Источник: @nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Трудно устоять перед таким взглядом

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я видел эти огромные глаза и не мог пройти мимо. Да у нас самих, если честно, были глаза на мокром месте, — признается собеседник.

Малыш в итоге погиб, но это не стало для Сенотрусовых поводом сдаться. Наоборот, именно после этого Оксана и Денис задумались о том, что бельки не должны гибнуть.

Такой была нерпа Сергеевна, когда ее нашли. Она — звезда «Нерпалэнда»

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Есть приюты для кошек, собак, а для нерп — нет. И мы подумали, что что-то подобное должно появиться на Байкале. После того, как нам все отказывали в помощи и говорили, что нерпа — это не краснокнижное животное, пусть сдохнет, мы подумали, что так быть не должно, — говорит Денис.

Строительство началось в 2020 году и растянулось на несколько лет, потому что и расходы, и сами работы семья полностью взяла на себя. И это при том, что никогда ничем подобным ни Оксана, ни ее супруг не занимались.

Оксана раньше служила в армии, а теперь выхаживает бельков | Источник: @nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Оксана раньше служила в армии, а теперь выхаживает бельков | Источник: @nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Оксана раньше служила в армии, а теперь выхаживает бельков

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Оксана служила в армии, у меня был свой бизнес, я занимался деревообработкой и туризмом. При этом если бы мне кто-то когда-то сказал, что у нас будет центр спасения нерп, я бы не сильно удивился, потому что животных мы всегда любили. У нас были кошки, собаки, мы помогали разным приютам, — отмечает Денис Сенотрусов.

Строительство собственного учреждения по защите животных оказалось очень сложным проектом. Хотя бы потому, что нерпам нужны специальные бассейны, а в родном поселке Сенотрусовых — в Усть-Баргузине — не оказалось ни одного человека, кто мог бы подсказать, как это сделать.

Сергеевна пробует сделать хатку

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— У нас население всего 8 тысяч человек. Мы находимся на расстоянии 260 километров от Улан-Удэ, да и там не так много спецов. Поэтому мне приходилось штудировать интернет и смотреть ролики по теме. Купили старый рефрижератор, на его основе организовали техпомещения, построили бассейны. Мы вообще почти всё делали сами, — рассказывает Денис.

Сергеевна купается в первый раз

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Беленький пушистый ребенок с огромными глазами»

В 2023 году центр «Нерпалэнд» был достроен и получил лицензию на содержание животных. За три с небольшим года работы Сенотрусовы уже спасли 15 нерп. Еще три белька, которые сейчас находятся на реабилитации, тоже скоро будут выпущены в Байкал, и число спасенных жизней достигнет уже 18.

История о том, как белек Сергей стал Сергеевной

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Денис и Оксана не разделяют мнение многих ученых, которые считают, что нерпы не нуждаются в спасении. Аргумент про то, что это — естественный отбор, Сенотрусовы не принимают.

— Так же можно относиться вообще ко всем живым организмам и к человеку в том числе. Не помогать и говорить, что это — естественный отбор. Мы с такой позицией не согласны и считаем, что спасение нерп — это не только помощь самим животным. У нас социальный проект, который позволяет спасать людей, человечность и эмпатию. Наша Сергеевна изменила жизнь и понимание природы, отношение к ней у нескольких сотен тысяч людей, — убежден Денис.

Сергеевна гуляет

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Именно после постов о Сергеевне «Нерпалэнд» прославился на всю страну. Сейчас на соцсети центра подписаны больше 150 тысяч человек, которые искренне переживают за судьбу этой удивительной малышки.

— Знакомство с Сергеевной было стандартным — ее в апреле привезли туристы. Это был беленький пушистый ребенок с огромными глазами, напуганный и потерянный. Дней через 10 она начала воспринимать Оксану Владимировну как родную мать, потому что настоящей мамы Сергеевна лишилась через 5–6 дней после рождения. Собственно, тесно контактирует с нерпой только Оксана, и это — осознанное решение. Сергеевне нужен был кто-то, чтобы она просто выжила, чтобы оправилась от сильнейшего стресса, но не сильно привыкала к людям вообще, — признается Денис.

Сергеевна первое время ленилась гулять сама

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С весны Сергеевна окрепла и заметно подросла. Она уже готова жить самостоятельно в водах Байкала, но пока выпустить ее нельзя. Для начала нужно согласовать этот процесс со службой охраны объектов животного мира.

— Конечно, мы к ней привязались, но мы понимаем, что это дикий зверь, и неправильно его держать в неволе. Представьте только, какая огромная разница между бассейном 10 на 4 метра и целым озером. Байкал, конечно, полон опасностей, но он также полон жизни и чего-то нового, а главное — полон надежд на продолжение рода. Это — главная цель всего живого на планете Земля, — рассуждает Денис Сенотрусов.

Первое время Сергеевна гуляла только на руках у Оксаны Сенотрусовой

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Собеседник говорит, что Сергеевна уже абсолютно готова к самостоятельной жизни. У нее есть характер и умение за себя постоять. Эта милашка может дать отпор, причем серьезный. При этом она веселая и жизнелюбивая, поэтому всё у нее должно быть хорошо.

«Нерпа никому не интересна»

Денис Сенотрусов говорит, что главная задача центра — помощь нерпам и их реабилитация. У них с супругой нет цели оставить кого-то себе на ПМЖ. Держать диких животных в неволе — так себе идея. Кроме того, сейчас у «Нерпалэнда» нет такой возможности.

Сергеевна очень любит снег, он для нее как мороженое

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— У нас пока не было таких нерпят, которых нельзя выпускать, и мы на самом деле очень побаиваемся таких ситуаций. У нас нет условий для круглогодичного содержания. В этом году такой питомец мог появиться. Помните же про нерпенка, которого нашли в Иркутске с леской на шее? Если бы он не погиб, мы бы забрали его к себе и пришлось бы что-то придумывать, пристраивать его куда-то потом в зоопарк, — рассказывает собеседник.

После купания — полотенчик

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чтобы «Нерпалэнд» стал круглогодичным, требуются большие финансовые вложения. Таких денег у Сенотрусовых пока нет. Центр и так живет на доходы семьи, плюс пожертвования посетителей и донаты от пользователей соцсетей.

Сергеевна впервые знакомится с другими нерпами

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Зарабатывать мы не планировали, но были вынуждены это сделать. У нас есть небольшой магазинчик сувениров, плюс мы берем плату за то, чтобы люди могли зайти и посмотреть на нерп. Выручка небольшая, она не покрывает даже расходы на содержание «Нерпалэнда», не говоря уже о его развитии, — признается Денис Сенотрусов.

Но пока купается она осторожно

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Он говорит, что расходы у центра огромные. Одни только коммунальные услуги потребляют значительную часть бюджета. Кроме того, рыба для нерпы — тоже весьма недешевое удовольствие. В прошлом сезоне, например, на это ушло больше 400 тысяч рублей. Плюс бытовая химия для уборки и прочие нужности.

Первое время Сергеевна не могла спать в воде и страдала бессонницей, поэтому ее приходилось доставать на сушу

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мы искали поддержку у властей Бурятии и многих других ведомств. Ответ везде один: «Нерпа — это не краснокнижное животное. Оно никому не интересно», — резюмировал Денис Сенотрусов.

Еще Сергеевна любит круги и матрасы

Источник:

@nerpaland / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

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Алина РинчиноАлина Ринчино
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Байкал Нерпа Спасение животного
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