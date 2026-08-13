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Экономика Visa и Mastercard рискуют исчезнуть с рынка: в чём причина

Visa и Mastercard рискуют исчезнуть с рынка: в чём причина

Картами станет сложно пользоваться

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Депутат посоветовал подготовиться к переменам заранее | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUДепутат посоветовал подготовиться к переменам заранее | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Депутат посоветовал подготовиться к переменам заранее

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Карты Visa и Mastercard постепенно могут исчезнуть с российского рынка. Причина в их физическом износе, ведь банки больше не выпускают новые карты этих платежных систем, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, сами карты со временем приходят в негодность, а из‑за отсутствия обновления снижается и качество транзакций. В какой‑то момент провести платеж просто не получится.

«Спрос на эти карты резко упал. Но те, которые были эмитированы, они используются, никто их не собирается ограничивать в использовании, просто они становятся изношенными», — отметил Аксаков в беседе с ТАСС.

Депутат посоветовал по мере износа переходить на карты платежной системы «Мир». При этом он не стал называть конкретные сроки, когда карты Visa и Mastercard окончательно уйдут с рынка.

«Хотят 100 лет пользоваться, пусть 100 лет пользуются. Никто их не ограничивает. Но рекомендация — лучше заменить, потому что любая вещь имеет тенденцию к износу», — отметил парламентарий.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Visa Mastercard Карта
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Комментарии
3
Гость
1 час
Давно пора. Есть МИР.
Гость
1 час
это ведь тоже новояз. не мы лишимся каких то инструментов и выбора, а они исчезнут.
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Гость
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