Visa и Mastercard рискуют исчезнуть с рынка: в чём причина

Депутат посоветовал подготовиться к переменам заранее Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Карты Visa и Mastercard постепенно могут исчезнуть с российского рынка. Причина в их физическом износе, ведь банки больше не выпускают новые карты этих платежных систем, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, сами карты со временем приходят в негодность, а из‑за отсутствия обновления снижается и качество транзакций. В какой‑то момент провести платеж просто не получится.

«Спрос на эти карты резко упал. Но те, которые были эмитированы, они используются, никто их не собирается ограничивать в использовании, просто они становятся изношенными», — отметил Аксаков в беседе с ТАСС.

Депутат посоветовал по мере износа переходить на карты платежной системы «Мир». При этом он не стал называть конкретные сроки, когда карты Visa и Mastercard окончательно уйдут с рынка.