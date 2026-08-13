Из Ярославля в Москву с ветерком: Собянин показал карту развития ЦТУ со скоростными поездами

Собянин рассказал о создании ЦТУ из Москвы в регионы Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Ярославская область вошла в первую очередь регионов по развитию ж/д сообщения Центрального транспортного узла. Об этом 13 августа рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Центральный транспортный узел — крупнейший в стране. Он объединяет 11 субъектов России и с его помощью совершается почти 75% всех пригородных ж/д перевозок. По сути, это транспортное сердце страны», — прокомментировал мэр Москвы в MAX-канале.

В список регионов первой очереди попали Ярославская, Владимирская, Тульская, Калужская, Смоленская области. Во вторую очередь развивать Центральный транспортный узел будут в Тверской, Рязанской, Ивановской и Костромской областях.

Центральный транспортный узел (ЦТУ) — это крупный инфраструктурный проект по развитию железнодорожного сообщения вокруг Москвы и соседних регионов. Он предусматривает модернизацию железнодорожных линий, запуск дополнительных поездов и сокращение интервалов движения, чтобы улучшить транспортную доступность между столицей и регионами.

Карта развития Центрального транспортного узла Источник: Мэр Москвы Сергей Собянин / Max

Проект реализует Москва совместно с Правительством России и ОАО «РЖД»

«Важно, что долгосрочный государственный заказ, в том числе на сервисное обслуживание, и высокие требования к подвижному составу — это новый импульс для развития в России как собственного производства поездов, так и смежных отраслей. Например, связанных с электроникой, двигателями, системами кондиционирования и очистки воздуха, — прокомментировал Собянин. — ЦТУ обеспечивает до 90% от общего заказа на электропоезда для всего российского транспортного машиностроения».

По данным Собянина, Москва с 2011 по 2026 год закупила 496 поездов для Московского центрального кольца (МЦК), Московского центрального диаметра (МЦД) и Ярославского направления Московской железной дороги.

«В планах до 2030 года — закупка ещё 100 поездов российского производства для ЦТУ. В том числе самых современных составов „Иволга 5.0 ЦТУ“, созданных специально для межрегиональных маршрутов, — рассказал о планах мэр столицы.

Ранее в РЖД показывали, какие двухэтажные поезда будут курсировать между Ярославлем и Москвой. Как рассказывал губернатор Ярославской области, основная цель — в скором времени сократить время в пути до столицы до двух часов.