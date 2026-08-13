«Приставы ободрали все счета»: пенсионерка чудом выжила в ДТП, но банкротство через МФЦ не спасло ее от долгов

Приставы сообщили, что банкротство через МФЦ оформлено незаконно — как такое возможно Источник: Илья Калинин / NGS.RU

История Галины Толчеевой, возможно, даже достойна экранизации. Когда-то у нее был свой магазин, который она продала, устав заниматься бизнесом. Затем посыпались беды: сначала сгорел дом, следом случилась автомобильная авария. В итоге пенсионерка осталась без жилья и с долгом почти в миллион рублей. Чтобы решить проблему, в МФЦ ей предложили оформить банкротство. Процедура сработала: удержания с пенсии прекратились, но спустя время вычеты возобновились. Почему так произошло, Галине Давидовне никто не объяснил — в запутанном деле разбирался обозреватель NGS.RU Илья Калинин.

Из бизнесмена — в дачники

Когда-то 74-летняя Галина Толчеева владела небольшим продуктовым павильоном «У Дарьи», названным в честь внучки. Дела шли неплохо, но в какой-то момент заниматься магазином она устала: годы уже не те, а делать всё приходилось самой — даже товары возить на машине, за руль которой бывшая предпринимательница села в 60 лет. Дочь Галины продолжить дело матери не захотела, поэтому магазин пришлось продать.

«Дети у меня, как выяснилось, избалованные, никого в меня не уродилось. Разве что внучка: одна единственная у меня осталась, но ей еще год учиться», — вздохнула пенсионерка.

Примерно в это же время Галина Давидовна продала и большой дом, поделила деньги между родными, а сама переехала на теплую двухэтажную дачу в СНТ. Здесь она жила спокойной жизнью пенсионерки: выращивала смородину, малину да огурцы.

Галина Толчеева призналась, что планирует оставить наследство внучке, но не хочет передавать ей долги. Со своими двумя детьми пенсионерка общается редко, по «вынужденной необходимости» Источник: Илья Калинин / NGS.RU

В одну из февральской ночей 2021 года дача Галины Толчеевой внезапно загорелась: что-то случилось с проводкой. Сама хозяйка спала и могла бы, наверное, погибнуть, но пожар заметила соседка:

«Она проснулась и увидела, как у меня горит крыша. Прибежала и вытащила меня на улицу, в чём я была: рубашка да халат. Ничего с собой не взяла. И вот, когда пришла беда, помочь-то и некому: никому [из родных], как оказалось, это не надо. Но хороших людей много — одели-обули».

Хорошие люди, точнее, волонтеры потом и дачу разобрать помогли: вывезли 60 мешков золы и углей. Пожилой женщине пришлось временно перебраться в один из местных профилакториев, где ее приютили знакомые. Пробыла она там недолго — руководство учреждения, узнав о постоялице, потребовало съехать.

Пенсионерка-банкрот

Перевозить вещи из профилактория Галина Давидовна взялась своими силами: загрузила всё в машину, села за руль. Но на одном из участков дороги вылетела на встречку и врезалась в другой автомобиль.

«Был гололед, машину понесло. Только потом разбираться никто не стал. У меня открытый перелом ноги, я знакомому, оказавшемуся на месте аварии, только успела показать, где документы. И всё — больше ничего не помню, — рассказала пенсионерка. — И о суде я узнала потом случайно, чудом попала на третье заседание. За поврежденную чужую машину мне присудили более 700 тысяч. А дальше приставы ободрали все мои счета, даже копеечные, и стали высчитывать потом с меня 1000 рублей в месяц».

Пенсионерке так никто толком и не объяснил, почему она осталась должником после оформления процедуры банкротства Источник: Илья Калинин / NGS.RU

Так продолжалось три года. Каждый месяц из ее пенсии удерживали по 1000 рублей. В какой-то момент Галина Давидовна оказалась в МФЦ, где и узнала, что в ее положении можно оформить банкротство и обнулить долг:

«Когда я рассказала свою историю в МФЦ, мне ответили: „Конечно, вы наш клиент!“ Сказали, какие документы принести, и потом (в сентябре 2025 года. — Прим. ред.) оформили банкротство. Приставы мне все счета после этого разблокировали, сняли аресты, и я спокойно жила несколько месяцев».

Родственники, которые не рады

Первое время она жила в общежитии маневренного фонда, затем переехала в унаследованное от родителей жилье. Им принадлежала половина дома в городке под Новосибирском — 48 квадратных метров, которые разделили между родственниками. Галине Давидовне достались 12 квадратов, где она этой весной и прописалась.

Правда, говорит бывшая предпринимательница, другие наследники — ее сестра и племянник — появлению родственницы не обрадовались. По словам пенсионерки, они решили продать жилье, а появление нового собственника путало все планы.

«В доме никто не живет, там большая комната есть и кухня 16 квадратов. Как-то прихожу, а мои вещи выброшены на кухню, и замок висит на двери в большую комнату. Родственники приехали и выкинули меня оттуда, а в начале лета еще и отопление отрубили: написали заявление, что дом используется как дача, и попросили отключить [централизованное] отопление», — рассказала пожилая женщина.

Дом, в котором за Галиной Давидовной числятся 12 квадратных метров Источник: Галина Толчеева

После ее жалобы ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» постановило ее племяннику и сестре восстановить тепло. Но исполнять это решение никто не спешит.

Корреспондент NGS.RU дозвонился до наследников и попросил пояснить ситуацию. Племянник пенсионерки сказал, что ему «нельзя комментировать вообще ничего», пока идет следствие. О каком следствии речь, он не объяснил и предложил закончить разговор, уточнив лишь, что у журналиста неверная информация.

Более разговорчивой оказалась сестра Толчеевой. Отключение она объяснила тем, что в доме ранее якобы жила взрослая дочь Галины Давидовны, которая не оплачивала отопление.

«На неопределенное время [отключили]. Пусть долги заплатит сначала! И ремонт там надо делать», — возмутилась родственница.

И снова долги

В апреле 2026 года неожиданно всё началось по новой: приставы опять стали удерживать часть пенсии Галины Давидовны. На вопросы ей ответили, что банкротство якобы было оформлено незаконно, но никакого поясняющего документа не предоставили. Сейчас за пенсионеркой числится долг в 693 тысячи 257 рублей 35 копеек.

При этом юрист Игорь Колодников счел действия приставов незаконными: с введением банкротства всё исполнительное производство должно быть прекращено.

«Надо обжаловать незаконные действия приставов, раз одно и то же обязательство к ним попало во второй раз. Жалоба подается в вышестоящий орган или непосредственно в суд, — объяснил эксперт. — Надо добиться окончания исполнительного производства в связи с тем, что она освобождена от задолженности. Здесь, похоже, была нестыковка информационных баз».

Другой вариант, добавил Игорь Колодников: взыскатель, в чью пользу с пенсионерки удерживали деньги, мог потребовать у приставов возобновить производство.

На новом месте жительства пожилая женщина столкнулась с противостоянием родственников Источник: Илья Калинин / NGS.RU

В МФЦ, отвечая на запрос журналиста, исключили ошибку в оформлении банкротства Галины Толчеевой.

«Процедура банкротства в МФЦ Новосибирской области проведена корректно в рамках ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ „О несостоятельности (банкротстве)“», — заверили в учреждении.

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области сообщили, что их сотрудники «обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением ими должностных обязанностей».