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Спорт Цены выросли: сколько стоит абонемент на матчи «Локомотива» в Ярославле

Цены выросли: сколько стоит абонемент на матчи «Локомотива» в Ярославле

Публикуем прайс от клуба

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Сколько стоит абонемент на матчи «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько стоит абонемент на матчи «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько стоит абонемент на матчи «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Клуб «Локомотив» опубликовал стоимость абонементов для зрителей на матчи нового сезона в Ярославле. Цены выросли. Чтобы поприсутствовать на хоккее лично, нужно выложить сумму больше, чем в прошлом году. Тогда цены варировались от 16 тысяч 800 рублей до 79 тысяч 000 рублей.

Так, например, абонементы на весь сезон, включая игры плей-офф, стоят от 105 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести места на вторую клубную трибуну. Чтобы попасть на первую, придется заплатить 120 тысяч рублей. В прошлом году абонементы на места в центральной части клубной трубуны стоили 79 тысяч рублей. Места на нижних рядах — 73 тысячи 500 рублей.

Расценки на абонементы | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Max.ruРасценки на абонементы | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Max.ru

Расценки на абонементы

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Max.ru

Абонементы первой категории на трибуны 2, 8, 9 обойдутся в 67 тысяч 500 рублей. Второй категории на трибуны 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15 — 54 тысячи 950 рублей.

Абонементы третьей категории на трибуны 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15 стоят 46 тысяч 900 рублей. Четвертой категории (трибуны 2-15) 40 тысяч рублей.

Абонемент пятой категории с местами на 3, 4, 7, 10-15 трибунах обойдется в 34 тысячи 700 рублей. Шестой категории на 4-6, 11-14 трибунах будет стоить 29 тысяч 100 рублей.

Абонемент седьмой категории на трибуны 2-4, 7, 10, 11, 14, 15 обойдется в 25 тысяч 800 рублей. В прошлом голду самый дешевый абонемент на игры стоил 16 тысяч 800 рублей.

«Клуб предоставляет скидку 5% владельцам абонементов сезона 2025–2026 годов по предъявлению бланка строгой отчётности. Скидка предоставляется только для владельцев абонементов на трибуны», — уточнили в «Локомотиве».

Вы будете покупать абонемент на матчи «Локомотива»?

Да, обязательно
Нет, я буду покупать билеты на отдельные матчи
Я не буду ходить на игры «Локомотива»
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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив Абонемент Стоимость Матч
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Комментарии
6
Гость
6 минут
Жадность.
Гость
11 минут
Дома на диване тоже не плохо а деньги есть куда вложить кроме воздуха.
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Гость
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