«Было страшно столкнуться с полицией». Блогер честно рассказала об отдыхе в Грузии

Популярная блогерша попала в Грузию уже после нашумевшего случая с российскими туристами Источник: Юлия Дунаева

Грузия — одно из самых популярных туристических направлений среди россиян, однако буквально в прошлом месяце ее начали активно обсуждать в социальных сетях и в новостях в негативном ключе. Поводом послужила драка в отеле с участием россиянки: местный житель ворвался в гостиничный номер и ударил девушку в лицо. После этого многие туристы отказались от путешествий в эту страну.

Рэперша и блогер из Екатеринбурга Юлия Дунаева, известная также по псевдониму МС Кисуля (ее историю можете почитать здесь), съездила на отдых в Грузию на десять дней как раз после конфликта. Она рассказала E1.RU, сталкивалась ли с русофобией и обсуждают ли местные этот случай.

Юлия три года мечтала попасть в Грузию, чтобы повидаться с родственниками. Это стало ее первой поездкой за границу. С мужем они взяли билеты до Тбилиси с 15-часовой пересадкой в Баку. Это обошлось дешевле, к тому же появилась возможность посмотреть еще одну страну.

«Когда прилетели в Баку, было два указателя в аэропорту: в сторону получения багажа и в транзитную. Мы первый раз за границу летали, поэтому посмотрели на указатели, выхода не увидели, пошли за всеми (а все шли в транзитную зону). Прошли досмотр, паспортный контроль и оказались в зоне вылета на третьем этаже — и тут поняли, что попали. Пятнадцать часов сидеть в аэропорту, даже в таком красивом, как в Баку, вообще не входило в наши планы. Ходили по стойкам, спрашивали, что делать. Кто-то говорил, что всё, но в итоге специалист аэропорта какими-то потайными путями вывела нас на улицу», — добавила блогер.

Екатеринбуржцы решили взять билеты с пересадкой в азербайджанской столице Источник: Юлия Дунаева

В Тбилиси екатеринбуржцы остановились на пару дней в гостинице, а потом у своих родных, поэтому вопрос с жильем сразу был решен. За десять дней Юлии удалось обойти все районы города:

«Очень много пеших прогулок по лестницам, горкам и брусчатке. Съездили за город, на шашлыки, где вокруг в беседках были грузинские компании и семьи. Было интересно наблюдать за настоящими местными посиделками. Также залезали на старинную крепость, доехав до ближайшего поселка на обычном рейсовом автобусе. Прокатились на всех канатных дорогах города, побывав на разных смотровых площадках. Очень запомнился комплекс домов, между которыми на 14-м этаже построены мосты, чтобы жители верхней многоэтажки на склоне могли с комфортом попадать домой».

Блогер смогла обойти весь город за десять дней Источник: Юлия Дунаева

Мостики между домами Источник: Юлия Дунаева

Изначально Юлия думала, что Грузия — это про природу, частные дома и небольшой поток туристов. Хоть эти представления и столкнулись с реальностью, она осталась в восторге.

«Запомнилось обилие иностранных туристов, большой выбор развлечений. Есть и современные районы, где находятся богатые высотки, и старый город, по улочкам которого можно бесконечно бродить. А еще те самые серые панельные дома, где люди своими руками делали пристройки к своим квартирам. Смотришь на обычную девятиэтажку — а там ряд дополнительных балконов от первого до последнего этажа, которые люди сами себе построили», — поделилась Юлия.

Грузия — страна контрастов Источник: Юлия Дунаева

В основном Юлия с супругом говорили на русском. По ее словам, люди старшего поколения понимают русский, а вот молодежь — не особо. Каждый раз они заходили в заведение и не знали, на каком языке им нужно начать диалог.

«Нужно быстро переключаться, так как, возможно, тебя поймут, а возможно — нет. Сначала мы стеснялись говорить „гамарджоба“ („здравствуйте“ по-грузински. — Прим. ред.) в магазинах и такси, потом привыкли. Когда вернулись в Екатеринбург, было даже непривычно говорить водителю „здравствуйте“. Негативной реакции на русский не заметили, просто тебе дают понять, что нужно перейти на другой язык. И вот ты уже вспоминаешь университетский курс английского и пытаешься объяснить, что тебе нужно», — добавила артистка.

Атмосферные грузинские рестораны Источник: Юлия Дунаева

Екатеринбуржцы оценили местную кухню Источник: Юлия Дунаева

Туристы не столкнулись с конфликтными ситуациями во время отдыха и не ощущали себя белыми воронами. Юлия Дунаева даже смогла провести фан-встречу в Тбилиси со своими поклонниками:

«Мы собрали сто человек в парке. И как раз за это я переживала: было страшно столкнуться с какими-то провокациями, или негативом, или с представителями полиции. Но они только ходили и наблюдали вокруг. Всё прошло спокойно».

Блогер организовала фан-встречу в Тбилиси Источник: juli_drugaya / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

По словам Юлии, местные не рвались с ними обсуждать международные скандалы. Если же и происходил обмен мнениями, то он был не в негативном ключе.

«У нас был только один диалог с официантом в одном из кафе, который косвенно касался политической повестки. Он просто поделился своим мнением, мы его выслушали, да и в целом всё. Возможно, мы не так близко сталкивались с местными, чтобы вести подобные диалоги», — говорит Юлия.

Юлия также поделилась, что им немного не повезло с обратной дорогой. С супругом они решили брать билеты не сразу, чтобы сэкономить, однако всё пошло не по плану:

«Мы увидели: чем ближе дата вылета из Тбилиси, тем ниже становились цены. Каждый день отслеживали цены и ждали, когда же они упадут и в наш день. Но так случилось, что именно с нашего дня и дальше начался дорогой период, и билеты больше не дешевели. То есть из-за разницы буквально в один день стоимость отличалась аж на 15 тысяч рублей. Если бы знали об этом раньше, могли бы сэкономить».

В Грузии действительно шикарная природа Источник: Юлия Дунаева