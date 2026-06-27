Сенсация Кабо-Верде, драма Ирана, бельгийцы не пожалели новозеландцев — главное на ЧМ-2026

Сборная Кабо-Верде вышла в 1/16 финала, где сыграет с Аргентиной Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу состоялись очередные матчи третьего тура группового этапа. Французы без проблем разобрались с норвежцами, а сборная Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф. Главное, что произошло сегодня на мундиале, — в нашем обзоре.

Из 12 групп в плей-офф выходят по две сборные и еще восемь лучших, занявших в своих квартетах третье место.

Итоги группы I — норвежцы без борьбы отдали первое место французам, а сенегальцы отгрузили пятерку Ираку

Матч анонсировался как битва за первое место и противостояние Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Обе сборные выиграли две предыдущие свои встречи, а нападающие забили по четыре гола — впереди них только Лионель Месси. Однако главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен кардинально поменял состав и выпустил запасных игроков. Холанд остался на скамейке, а вместе с ним капитан сборной Мартин Эдегор и нападающий «Атлетико» Александр Серлот.

Матч не успел начаться, а Килиан Мбаппе уже пробил в перекладину. Воспользовался свободным пространством на левом фланге у норвежцев и убежал в штрафную площадь.

Левый фланг норвежцев трещал по швам и дальше. Оттуда на седьмой минуте забил Усман Дембеле. Его никто не встречал, не держал и не прессинговал. Ложным замахом убрал защитника и пробил правой в дальний угол.

Усман Дембеле в первом тайме забил три гола Источник: Fifa.com

Следующий гол долго ждать не пришлось. На 20-й минуте Дембеле на контратаке получил пас от Мбаппе, обвел защитника, приблизился к штрафной и пробил обводяющим ударом с левой.

Норвежцы сократили счет буквально в следующей атаке. Они разыграли мяч с центра поля, без проблем пасами дошли до штрафной, и там по воротам пробил Тело Осгор. Вратарь Майк Меньян повалился в противоположную от удара сторону.

Это был тайм Дембеле. Потому он еще забил третий мяч. При позиционной атаке нападающий ПСЖ принял мяч в штрафной, ушел от защитников и с левой снова на исполнение пробил в дальний угол.

Первая половина игры завершилась полным преимуществом и доминированием сборной Франции. Всё было за них — и контроль мяча, и удары, и — самое главное — забитые голы. Они воспользовались несыгранностью и неразберихой в защите у сборной Норвегии и забили три гола.

На 48-й минуте всё тот же Тэо Эрнандес срубил Оскара Бобба в штрафной площади, и судья Майкл Оливер назначил пенальти. Мяч взял Йорген Ларсен и через паузу пробил в правый угол. Удар получился слабый. Его отбил Меньян.

В целом следующие минуты матча проходили уже не под таким тотальным преимуществом сборной Франции. Норвежцы адаптировались, разыгрались и действовали активнее. Защищались тоже команднее. Моменты были у обеих сборных. Меньян спасал. Мбаппе стремился к пятому забитому мячу на турнире, но не сегодня. Матч завершился со счетом 1:4. На 94-й минуте после навеса с фланга головой забил Дуэ.

В параллельном матче сборная Сенегала разнесла сборную Ирака 5:0. Обе сборные не потеряли шансов выхода в 1/16 финала с третьего места. Правда, африканцы имели на это больше возможностей — всё из-за разницы забитых и пропущенных мячей. Хотя и им надо было забивать как можно больше. Так и получилось. Первый гол забили уже на четвертой минуте. Это сделал Хабиб Диарра головой после углового. А затем фуболист сборной Ирака Ребин Сулака получил красную карточку.

У сборной Сенегала была сложная задача — забить как можно больше голов, чтобы был шанс выйти в плей-офф. Им это удалось Источник: Fifa.com

Голы посыпались в следующие 45 минут. На 56-й минуте Исмаила Сарр замкнул прострел. Спустя три минуты Пап Гуйе мощно пробил с линии штрафной, а через 12 минут после красивой атаки сделал дубль. Точку поставил Илиман Ндиай, который на 82-й минуте зарядил по воротам пушку — 5:0.

Итоги группы H — футболисты сборной Уругвая едут домой, а Кабо-Верде сенсационно вышло в плей-офф

Матч Уругвай — Испания стал драмой для 40-летнего вратаря южноамериканской сборной Фернандо Муслеры. Его ошибка привела к одному единственному забитому голу в матче.

На 42-минуте Алекс Баэна обработал мяч в штрафной и пробил с разворота. Удар получился слабым, и Муслера вроде как всё контролировал, но не смог его отбить. Мяч коснулся его рук и залетел в ворота. Это была его третья результативная ошибка в трех матчах.

В перерыве главный тренер Уругвая Марсело Бьелса заменил Муслеру. По его словам, вратарь сам этого попросил.

Фернандо Муслера пропускает гол Источник: Fifa.com

Одного гола в игре оказалось предостаточно. Уругвай ничего не смог сделать. Добила их и без того удручающее положение красная карточка, которую в конце матча получил Агустин Каноббио. Сам матч не получился зрелищным.

Пока одни страдали, другие вершили историю. Мало того что сборная Кабо-Верде впервые играет на чемпионате мира, так еще ей удалось выйти в 1/16 финала. Сгоняли 0:0 с Саудовской Аравией. Этого хватило, чтобы занять второе место. Помогли еще испанцы, которые как раз победили Уругвай. Кабо-Верде все свои матчи в группе сыграло вничью и набрала три очка. Теперь футболисты празднуют. А в плей-офф они сыграют с Аргентиной.

Сборная Кабо-Верде в первом своем участии на ЧМ вышла в плей-офф Источник: Fifa.com

Итоги группы G — бельгийцы накидали новозеландцам, а Ирану помешали несколько сантиметров для прямого выхода в плей-офф

Бельгийцы подошли к третьему туру с риском не выйти в плей-офф. Нужно было обязательно побеждать. Играли против Новой Зеландии, которая тоже не потеряла шанс на проход в 1/16 финала. Условие то же самое — только победа.

На 19-й минуте судья Адхам Махадме назначил пенальти. Увидел руку у защитника Финна Сермана после удара Леандро Троссарда. Но вмешался VAR. После просмотра видеоповтора Махадме отменил свое решение — рука была в естественном положении.

На 28-й минуте Троссард все-таки забил. После подачи углового мяч от защитника отскочил к нему. Полузащитнику оставалось только с линии вратарской не промахнуться.

Инициатива и преимущество были у футболистов сборной Бельгии. О чем говорит хотя бы статистика по количеству ударов — 15:0. Новозеландцев прижали к своим воротам. А тем приходилось отбиваться и выносить мяч из своей штрафной. Бельгийцы транжирили моменты и в первом тайме больше не забили.

Троссард еще забил в начале второго тайма. Пробил раз — мяч попал в защитника, а затем он отскочил к футболисту сборной Бельгии. Пробил два — попал в «девятку».

Новозеландцы не отсиживались в обороне. У них появились свои моменты у ворот Тибо Куртуа. Но реализовать они их не смогли. Бельгийцы прессинговали, атаковали, подавали угловые, били по воротам. Мотивация даже после 2:0 понятна — бельгийцам нужно было забивать как можно больше, потому что они бодались за первое место с Египтом, который играл с ними одновременно.

Де Брюйне забил гол Источник: Fifa.com

На 67-й минуте из-за линии штрафной с левой в дальний угол пробил Кевин Де Брюйне. И наконец-то для него забил. Потому что прошлые удары блокировали защитники. Счет стал разгромным — 3:0.

Ненужный для бельгийцев гол забили новозеландцы. Сделал это Элайджа Джаст на 84-й минуте. Сборная Бельгии быстро увеличила отрыв снова на три гола. На 86-й минуте после навеса с фланга головой забил Ромелу Лукаку, который совсем недавно вышел на замену. В последней атаке матча бельгийцы забили еще раз. Сделал это Алексис Салемакерс. Итоговый счет — 1:5 в пользу сборной Бельгии.

В параллельном матче играли сборные Египта и Ирана — бились за плей-офф. Там хватило своей драмы. В течение проходивших игр то Египет был на первом месте, то Бельгия. Всё решали забитые и пропущенные в этих матчах голы. Но, забегая вперед, скажем, что бельгийцы все-таки забрали себе первое место. А египтяне рисковали вообще опуститься на третье.

Футболисты сборной Египта вышли в 1/16 финала Источник: Fifa.com

Они начали здраво — уже на пятой минуте забил Махмуд Сабер. Правда, в счете долго не вели: через девять минут 1:1 сделал Рамин Резаян. А до этого еще не забили пенальти: удар Мехди Тареми отбил вратарь Мустафа Шубейр.

Драма наступила в самом конце матча. На 93-й минуте матча футболисты сборной Ирана исполняли штрафной. После неразбирихи во вратарской и отскоков мяч забил Шоджа Халилзаде. Иран празднует выход в плей-офф. На поле куча-мала из игроков и тренерского штаба сборной. Радость была недолгой. После просмотра видеоповтора судья Шимон Марциняк отменил гол — был офсайд.