Немцы проиграли, унылые нули и гол из Махачкалы. Главное из очередного дня на ЧМ-2026

Эквадорцы радуются выходу в 1/16 финала Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу продолжаются игры третьего тура группового этапа. Матчи в каждом из квартетов начинаются в одно и то же время ради сохранения интриги и спортивного принципа. А напряжение в таких случаях высокое. Рассказываем, какие сборные играли сегодня и кто вышел в плей-офф.

Из 12 групп в 1/16 финала проходят сборные, занявшие первые и вторые места, а вместе с ними еще восемь лучших команд с третьих.

Итоги группы E — немотивированные немцы проиграли, а Кот-д`Ивуар впервые в плей-офф

Расклад в группе E перед третьим туром был следующий: футболисты сборной Германии обеспечили себе первое место и выход в плей-офф. Кот-д`Ивуару, Эквадору и Кюрасао нужны были победы.

Немцы не стали затягивать и забили уже на второй минуте матча. В противоход вратарю закатил бывший полузащитник «Баварии» Лерой Сане с передачи Флориана Виртца. Игроки Эквадора сразу побежали к судье Тори Пенсо с возмущением, что игрок сборной Германии Александар Павлович перед пасом на Виртца сыграл опасно — обработал мяч высоко поднятой ногой и попал бутсой в голову Педро Вите. Она, несмотря на претензии, указала на центр — засчитала гол.

Через семь минут Эквадор ответил. Достаточно неожиданно. Нильсон Ангуло пробил в дальний угол с метров 18 из-под Павловича. Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер поздно среагировал.

После этого немцы не побежали вперед. Наоборот, отдали мяч сопернику. А вот эквадорцы не знали, как пройти плотно обороняющихся противников. По центру не получалось, потому что там не было свободных зон. Фланги в этом плане тоже не спасали — там отсутстовали свободные зоны для ускорения. Вот так сборная Эквадора пасовалась в центре поля без скорости, динамики и остроты.

Было видно, что футболисты играли не на всю мощь. В таких случаях говорят — в режиме экономии сил и энергии. Атаковали, но без особого энтузиазма. Одни не хотели, другие не могли. Так и закончили первый тайм. Самые опасные моменты превратились в гол. Больше первые 45 минут ничем не запомнились.

Гонсало Плата празднует победный гол Источник: Fifa.com

Второй тайм мог начаться тоже с гола. Судья поставила пенальти в пользу Германии за фол в штрафной против Кая Хаверца. А потом отменила свое решение. Вмешался VAR — Сане при отборе мяча сфолил в центре поля.

Игра проходила в вялотекущем режиме, без опасных моментов. Можно разве что отметить дальний удар Эннера Валенсии — Нойер без проблем потащил. Эквадорцы все ближе и ближе находились к вылету из турнира. На 72-й минуте в штрафной площади немцев произошел «пожар». Джонатан Та и Нойер не поняли друг друга, чей именно мяч, и потеряли его. Отскок подхватили эквадорцы, но пробили выше ворот.

Южноамериканцы все-таки дождались своего момента и шанса. На 77-й минуте после подачи углового на ближний угол и передачи головой дальше с линии вратарской пробил Гонсало Плата. Нойер не успел на перехват и пропустил гол.

Только после этого немцы забегали активнее, вернули себе мяч и пошли в атаку. Южноамериканцы заперлись в защите и отбивались всеми силами. Убегать в контратаки не получалось. Тем не менее они отстояли победный счет и с третьего места пройдут в 1/16 финала.

В параллельном матче между сборными Кюрасао и Кот-д`Ивуар обошлось без сенсаций. Африканцы выиграли со счетом 2:0 — дубль сделал бывший полузащитник «Арсенала» Николя Пепе — и со второго места вышли в плей-офф. Такое у них впервые в истории.

Николя Пепе забил дважды Источник: Fifa.com

Итоги группы F — Нидерланды отгрузили трешку Тунису и вышли с первого места, Япония и Швеция скатали удобную ничью

Здесь сформировалась тройка сборных. Эти команды имели шансы на прямой выход в плей-офф. Тунис — мимо 1/16 финала.

Проще всех было Нидерландам: они играли против африканской сборной. Задачу выполнили в первые десять минут. За это время забили два гола. На третьей минуте после прострела с правого фланга мяч в свои ворота срезал капитан сборной Туниса Элье Схири. Спустя четыре минуты после розыгрыша штрафного и паса Вирджила ван Дейка по пустым воротам пробил Брайан Бробби. Со счетом 2:0 и закончили первый тайм.

Гол за Тунис забил Хазем Мастури, который играет в «Динамо» Махачкала Источник: Fifa.com

Второй тайм начался с контроля мяча футболистами сборной Нидерландов. Однако гол забили игроки Туниса. Это произошло после подачи углового. Головой пробил нападающий «Динамо» Махачкала Хазем Мастури.

Пропущенный гол не шокировал нидерландцев, они не отдали преимущество и дальше контролировали ход игры. На 62-й минуте вновь увеличили отрыв. После подачи углового мяч головой в ворота отправил Жан-Поль ван Хекке. До конца матча счет таким и остался — 3:1.

В параллельном матче Япония и Швеция сыграли 1:1. Оба гола футболисты забили во втором тайме. Счет на 56-й минуте открыл Дайдзен Маэда. Вели японцы недолго. Через шесть минут прпоустили от Энтони Эланга.

Энтони Эланга сравнял счет Источник: Fifa.com

Команды играли осторожно. Да, с моментами, но все-таки скучновато. Ничейный счет подходил каждой из сборных. Так и закончили.

Нидерланды вышли с первого места и сыграют в 1/16 против Марокко. Соперником Японии станет Бразилия. Шведы заняли третье место в группе и пока находятся в ожидании.

Итоги группы D — турки напоследок победили США, Австралия и Парагвай не забили

Главная интрига третьего тура была в том, кто займет второе место — Австралия или Парагвай. США гарантировали проход дальше, потому что выиграли две игры, а Турция точно бы поехала домой из-за двух поражений подряд.

Австралия и Парагвай в очной встрече скатали унылые нули. В сумме сборные набрали 0,83 xG на двоих — столько создали моментов на ожидаемый гол. Мало. То есть не наиграли даже на один забитый мяч. Настолько был скучный матч. Австралия осталась на втором месте, Парагвай — на третьем.

Австралия и Парагвай сыграли вничью Источник: Fifa.com

Турки громко хлопнули дверью: победили одних из хозяев турнира — сборную США. Забили трижды, пропустили дважды. Причем американцы повели в счете. На третьей минуте после подачи углового в ближний угол мощно пробил Остон Трасти. Спустя семь минут счет сравнял Арда Гюлер: вышел один на один с вратарем и ударил в «девятку».

Американцы забили еще — на 29-й минуте. Снова после подачи углового. Но гол отменили из-за офсайда. А вот турки сделали все правильно. На 31-й минуте красиво разыграли: Кенан Йылдыз на углу штрафной отпасовал Гюлеру, тот в касание переправил дальше на набегавшего Оркуна Кекчю, он прострелил в центр, а Барыш Йылмаз забил. Так и закончили первый тайм.

Турки победили, но остались на последнем месте в группе Источник: Fifa.com

Во втором тайме футболисты США быстро сравняли счет. На 49-й минуте хорошо использовали аут возле ворот соперника: длинная закидушка во вратарскую, турки отбились, но на подборе первым оказался Себастьян Берхалтер, который мощно пробил в ближний угол с линии штрафной.

Американцы продолжили атаковать — то спасал вратарь, то штанга, то били мимо. Счет 2:2 оставался до 98-й минуты. Затем турки забили со стандарта. Гюлер накрутил двоих возле углового флажка, отдал на Мерта Мюльдюра, тот отпасовал другому футболисту на углу штрафной, он навесил на дальнюю вратарскую, откуда пробил Джан Узун вдоль линии, рикошетом от защитника мяч докатился до Каана Айхана, который в падении затолкал его в ворота.