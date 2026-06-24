Роналду забил дважды, а англичане скатали унылые нули. Что было на матчах ЧМ — обзор

Криштиану Роналду забил на шестом чемпионате мира Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу подошел к концу второй тур группового этапа. Португальцы разгромили сборную Узбекистана. Криштиану Роналду сделал дубль. Хорватия с Колумбией тоже победили. Англичане скатали унылые нули с Ганой. Подробнее — в нашем обзоре.

Злые португальцы забили пять Узбекистану

Португальцы после блеклого и неудачного первого матча против ДР Конго вышли на вторую игру против Узбекистана заряженными и мотивированными. Пристальное внимание болельщики, простые зрители и эксперты уделили Криштиану Роналду. Он провалил игру в первом туре, действова инертно, пассивно и, скорее, мешал партнерам, чем помогал.

Уже в самом начале игры португальцы имели опасный удар по воротам и угловой. А на шестой минуте Роналду после прострела с правого от себя фланга выбежал из-под защитника и мощно пробил вратаря Абдувохида Нематова. Вот и ответ критикам.

Второй гол залетел спустя несколько минут. Игроки сборной Португалии заработали опасный стандарт у самой линии штрафной. У мяча встали Роналду и Нуну Мендеш. Один из лучших игроков современности не пожадничал. Левый защитник пробил в угол, где стоял вратарь. Стенка «посыпалась». Так Мендеш забил с метров 17-18. Счет стал 2:0. Мощный старт португальцев.

Португальцы празднуют забитый гол Источник: Fifa.com

После водопоя сборная Португалии отошла назад, а футболисты Узбекистана старались атаковать. На 29-й минуте бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отобрал мяч у Жоау Канселу возле линии штрафной. Мяч получил полузащитник Азиз Ганиев, который с дальней дистанции пробил в «девятку». Однако судья Джалал Джайед после просмотра VAR отменил гол — Файзуллаев при отборе сфолил.

На 39-й минуте счет стал разгромным. В контратаку убежали Бруно Фернандеш и Роналду. Нападающий получил пас от полузащитника «Манчестер Юнайтед» и покатил мяч в дальний угол — 3:0.

Второй тайм проходил под преимуществом сборной Португалии. Опасно действовали при контратаках. Совершенно по-новому команда открылась при исполнении стандартов. Если раньше чуть ли не все штрафные бил Роналду, то в этом матче, к удивлению многих, их розыгрывали более оригинальным способом. Чего стоит удар Мендеша, который привел к голу в самом начале игры.

На 58-й минуте португальцы заработали еще один штрафной — метров в 30 от ворот. Роналду взял мяч и видом показал, что будет бить. Во время разгона он перебежал мяч и направился в сторону штрафной площади. Бруну Фернандеш черпачком отпасовал ему. Роналду пробил. Вратарь спас. Уже в следующем моменте сборная Португалии забила гол. Фернандеш прострелил с углового во вратарскую, где в куче-мале мяч рикошетом от вратаря Нематова отскочил в ворота.

Итоговые 5:0 сделал вышедший на замену нападающий «Милана» Рафаэль Леао. Он пробил четко в «девятку» после прострела с правого фланга Нелсона Самеду.

Сборная Португалия реабитилировалась перед своими болельщиками за слабую игру против ДР Конго. Роналду забил на шести мундиалях, стал самым возрастным футболистом, сделавшим дубль на чемпионатах мира, и обогнал по голам на ЧМ легендарного Эйсебио.

Англия и Гана голов не забили — скучные 0:0

В следующем по хронологии матче встречались Англия и Гана. Европейцы с самого начала матча забрали мяч себе, а большая часть первого тайма проходила на половине поля африканцев. Англичане пытались обострять длинными диагоналями на Нони Мадуэке: загружали правый фланг, где бегал полузащитник «Арсенала». Атаковали слева через нового футболиста «Барселоны» Энтони Гордона. Гана отбивалась.

Футболисты сборной Ганы дотерпели и сыграли с англичанами 0:0 Источник: Fifa.com

Ни использование всей ширины поля с помощью передач от одного фланга на другой, ни навесы в штрафную, ни активный прессинг, ни огромное примущество во владении мячом — 63% — не позволили англичанам забить гол. Ганцы плотно защищались, без свободных пространств для соперника. Футболисты сборной Англии редко входили в штрафную площадку, где их встречало сразу несколько игроков Ганы, которые в случае необходимости блокировали удары. Если говорить проще, первый тайм получился крайне скучным и без опасных моментов.

Второй тайм кардинально по игре не отличался от первой половины. Англичане больше владели мячом, били по воротам, но делали это без остроты. Футболисты Ганы останавливали соперников с помощью разных методов отбора мяча, что приводило к фолам и штрафным, с которых голы тоже не забили. Они дотерпели и не пропустили. Счет до конца матча остался 0:0.

Хорватам и колумбийцам хватило по одному голу, чтобы победить

Не самым зрелищным получился матч между Панамой и Хорватией. Но в нем футболисты забили хотя бы один гол. Моментов было крайне мало. Лука Модрич, которому 40 лет, все еще определяет игру сборной Хорватии: через него проходят атаки, он бегает в чужую штрафную и отходит в защиту.

Футболисты Панамы хорошо защищались и остро бегали в контратаки. Единственный гол они пропустили во втором тайме от нападающего Анте Будимира. Победный счет хорваты удержали.

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Напряженным выдался матч Колумбия — ДР Конго. Африканцы больше времени проводили на своей половине поля и защищались. В атаку ходили редко. Что уж говорить про удары по воротам — по ним было преимущество у южноамериканцев почти в три раза.

Колумбии удалось забить мяч только на 76-й минуте матча. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поборолся с защитником ДР Конго и не позволил ему перехватить пас, который следовал на набегающего в штрафную площадь Даниэля Муньоса. Правый защитник после рикошета забил в ближний угол.

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