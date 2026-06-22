Испания вернулась, а Возинья пропустил: итоги игрового дня на чемпионате мира

Сборная Испании одержала первую победу Источник: Fifa.com

21 июня на чемпионате мира по футболу свою силу показала сборная Испании. Не обошлось и без сенсации: Бельгия так и не смогла забить Ирану.

Кратко рассказываем о главных событиях минувшего игрового дня.

Результаты матчей

Испания — Саудовская Аравия 4:0

Источник: Fifa.com

Голы: Ямаль, 10 (1:0). Ойярсабаль, 21 (2:0). Ойярсабаль, 24 (3:0). Аль-Тамбакти, 49 — в свои ворота (4:0)

Сборная Испании после ничьей с Кабо-Верде показала, почему ее считают одним из фаворитов турнира. Судьба встречи против Саудовской Аравии была решена уже в первые полчаса. Вторую половину встречи «красная фурия» провела в энергосберегающем режиме.

Бельгия — Иран 0:0

Источник: Fifa.com

Сборная Бельгии неожиданно не смогла обыграть Иран. Последние полчаса бельгийцы вовсе провели в меньшинстве.

Уругвай — Кабо-Верде 2:2

Источник: Fifa.com

Голы: Ленини, 21 (0:1). Араухо, 44 (1:1). Каноббио, 45+6 (2:1). Э. Варела, 61 (2:2)

Вратарь Кабо-Верде Возинья пропустил первый гол на чемпионате мира, но африканская команда продолжает удивлять. На этот раз она отобрала очки у команды Уругвая. Голом в ворота южноамериканцев отметился полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини.

Новая Зеландия — Египет 1:3

Источник: Fifa.com

Голы: Сармен, 15 (1:0). Зико, 58 (1:1). Салах, 67 (1:2). Трезеге, 82 (1:3)

Египтяне показали характер. Новозеландцы после первого тайма имели минимальное преимущество, но удержать его не смогли. Мохаммед Салах и компания во второй половине матча забили три гола и одержали первую победу на чемпионате мира.

Турнирная таблица

Источник: Fifa.com Источник: Fifa.com

В группе G после двух туров лидирует сборная Египта. В последнем туре она сыграет с Ираном — обе команды на чемпионате мира еще не проигрывали. Бельгийцам для выхода из группы нужно обыгрывать Новую Зеландию — в ином случае они рискуют не выйти в плей-офф.

В квартете H Испания практически обеспечила себе место в 1/16 финала. Уругвай идет вторым, но перспективы у него туманные. В стартовых матчах южноамериканцы сыграли вничью с Кабо-Верде и Саудовской Аравией. В последнем туре нужно обыгрывать Испанию.